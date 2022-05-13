Эксперты оценили шансы «Динамо» потерять очки в матче РПЛ с «Локомотивом»

В 29-м туре чемпионата России состоится московское дерби — «Локомотив» на «РЖД Арене» сыграет с «Динамо». Матч между шестой и второй командами РПЛ начнется в 16.30 по московскому времени 14 мая. В прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 16.00 мск. Встречу обслужит арбитр Сергей Иванов.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у «Динамо» шансы победить значительно выше, чем у «Локомотива». На успех бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.86, это примерно 54% вероятности исхода. Ничья и триумф «Локомотива» доступны за одинаковую котировку — 4.00 (по 23%).

Ставка в 1000 рублей на триумф красно-зеленых в случае их успеха принесет выигрыш в 4000 рублей и чистую прибыль в 3000 рублей.

На то, что «Локомотив» не проиграет, коэффициент 2.00.

Матч первого круга между командами завершился вничью — 1:1. За железнодорожников мяч забил Федор Смолов, ныне выступающий за «Динамо».