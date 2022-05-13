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Сегодня, 13:15

Эксперты оценили шансы «Динамо» потерять очки в матче РПЛ с «Локомотивом»

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Себастьян Шиманьски («Динамо»).
Фото ФК «Динамо»

В 29-м туре чемпионата России состоится московское дерби — «Локомотив» на «РЖД Арене» сыграет с «Динамо». Матч между шестой и второй командами РПЛ начнется в 16.30 по московскому времени 14 мая. В прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 16.00 мск. Встречу обслужит арбитр Сергей Иванов.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
14 мая, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Динамо

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у «Динамо» шансы победить значительно выше, чем у «Локомотива». На успех бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.86, это примерно 54% вероятности исхода. Ничья и триумф «Локомотива» доступны за одинаковую котировку — 4.00 (по 23%).

Ставка в 1000 рублей на триумф красно-зеленых в случае их успеха принесет выигрыш в 4000 рублей и чистую прибыль в 3000 рублей.

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На то, что «Локомотив» не проиграет, коэффициент 2.00.

Матч первого круга между командами завершился вничью — 1:1. За железнодорожников мяч забил Федор Смолов, ныне выступающий за «Динамо».

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
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Спартак – Зенит
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