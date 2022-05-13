13 мая 2022 года в матче 29-го тура РПЛ «Сочи» примет «Нижний Новгород» на стадионе «Фишт». Игра начнется в 19.00 по московскому времени. Транслировать в прямом эфире ее будет телеканал «Матч! Премьер». Начало эфира — в 18.55 мск. Команды в турнирной таблице занимают третье и 11-е места соответственно.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Сочи». Коэффициент на победу южан — 1.47, это примерно 68% вероятности. Успех «Нижнего Новгорода» оценили котировкой 7.20 (13%), на ничью можно поставить за 4.60 (19%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода выплата составит 4600 рублей.

Сочинцы пробили тотал больше 2.5 мяча в шести матчах из последних десяти, нижегородцы сделали это всего три раза за тот же период. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.86, ТМ — за 2.00.

В последних десяти турах у команд по два удаления. Котировка на красную карточку — 2.95. На то, что ее не будет, — 1.35.

За последние десять матчей «Сочи» в среднем забивал больше 1.5 мяча. ИТБ1 (1.5) идет за 1.59. Аналогичная ставка у гостей — за 4.80.

На то, что «Нижний Новгород» не проиграет, можно поставить за 2.80.

Сразу два точных счета — наиболее вероятные в матче: победа «Сочи» 1:0 или 2:0 за 6.10.

Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Нижний Новгород»

Сочинцы разрывают РПЛ — за десять туров у них всего одно поражение. Второе место для южан совсем близко, но терять очки на финише нельзя — «Динамо» все еще впереди по дополнительным показателям. Но вряд ли кто-то собирается их терять — команда Владимира Федотова стабильная и мощная. Коллектив Александра Кержакова, только что проигравший «Ахмату» в большинстве, вряд ли что-то сможет противопоставить, кроме глухой обороны.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.28.