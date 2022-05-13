«Сочи» — «Нижний Новгород»: прогноз на матч РПЛ 13 мая 2022 года
13 мая 2022 года в матче 29-го тура РПЛ «Сочи» примет «Нижний Новгород» на стадионе «Фишт». Игра начнется в 19.00 по московскому времени. Транслировать в прямом эфире ее будет телеканал «Матч! Премьер». Начало эфира — в 18.55 мск. Команды в турнирной таблице занимают третье и 11-е места соответственно.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Сочи». Коэффициент на победу южан — 1.47, это примерно 68% вероятности. Успех «Нижнего Новгорода» оценили котировкой 7.20 (13%), на ничью можно поставить за 4.60 (19%).
При ставке в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода выплата составит 4600 рублей.
Сочинцы пробили тотал больше 2.5 мяча в шести матчах из последних десяти, нижегородцы сделали это всего три раза за тот же период. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.86, ТМ — за 2.00.
В последних десяти турах у команд по два удаления. Котировка на красную карточку — 2.95. На то, что ее не будет, — 1.35.
За последние десять матчей «Сочи» в среднем забивал больше 1.5 мяча. ИТБ1 (1.5) идет за 1.59. Аналогичная ставка у гостей — за 4.80.
На то, что «Нижний Новгород» не проиграет, можно поставить за 2.80.
Сразу два точных счета — наиболее вероятные в матче: победа «Сочи» 1:0 или 2:0 за 6.10.
Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Нижний Новгород»
Сочинцы разрывают РПЛ — за десять туров у них всего одно поражение. Второе место для южан совсем близко, но терять очки на финише нельзя — «Динамо» все еще впереди по дополнительным показателям. Но вряд ли кто-то собирается их терять — команда Владимира Федотова стабильная и мощная. Коллектив Александра Кержакова, только что проигравший «Ахмату» в большинстве, вряд ли что-то сможет противопоставить, кроме глухой обороны.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.28.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0