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«Сочи» — «Нижний Новгород»: прогноз на матч РПЛ 13 мая 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Нижний Новгород» 13 мая 2022 года
Артем Белинин
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Игроки «Нижнего Новгорода» в матче против «Ахмата».
Фото ФК «Нижний Новгород»

13 мая 2022 года в матче 29-го тура РПЛ «Сочи» примет «Нижний Новгород» на стадионе «Фишт». Игра начнется в 19.00 по московскому времени. Транслировать в прямом эфире ее будет телеканал «Матч! Премьер». Начало эфира — в 18.55 мск. Команды в турнирной таблице занимают третье и 11-е места соответственно.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
13 мая, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Нижний Новгород

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Сочи». Коэффициент на победу южан — 1.47, это примерно 68% вероятности. Успех «Нижнего Новгорода» оценили котировкой 7.20 (13%), на ничью можно поставить за 4.60 (19%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода выплата составит 4600 рублей.

Сочинцы пробили тотал больше 2.5 мяча в шести матчах из последних десяти, нижегородцы сделали это всего три раза за тот же период. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.86, ТМ — за 2.00.

В последних десяти турах у команд по два удаления. Котировка на красную карточку — 2.95. На то, что ее не будет, — 1.35.

За последние десять матчей «Сочи» в среднем забивал больше 1.5 мяча. ИТБ1 (1.5) идет за 1.59. Аналогичная ставка у гостей — за 4.80.

На то, что «Нижний Новгород» не проиграет, можно поставить за 2.80.

Сразу два точных счета — наиболее вероятные в матче: победа «Сочи» 1:0 или 2:0 за 6.10.

Тимофей Маргасов (&laquo;Сочи&raquo;). «Сочи» — «Нижний Новгород»: Кержаков не остановит южан в битве за серебро

Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Нижний Новгород»

Сочинцы разрывают РПЛ — за десять туров у них всего одно поражение. Второе место для южан совсем близко, но терять очки на финише нельзя — «Динамо» все еще впереди по дополнительным показателям. Но вряд ли кто-то собирается их терять — команда Владимира Федотова стабильная и мощная. Коллектив Александра Кержакова, только что проигравший «Ахмату» в большинстве, вряд ли что-то сможет противопоставить, кроме глухой обороны.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.28.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
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