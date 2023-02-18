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«Локомотив» — ЦСКА: где смотреть матч ФОНБЕТ КХЛ 18 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ФОНБЕТ КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 18 февраля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Тахир Мингачев.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА

18 февраля в ФОНБЕТ КХЛ состоится матч топ-команд Западной конференции — «Локомотив» на своем льду примет ЦСКА. Встреча ярославцев и москвичей пройдет на «Арене-2000 Локомотив» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее с 16.50 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime.

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Букмекеры считают «Локомотив» небольшим фаворитом игры. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.45, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.40 (24%), успех ЦСКА — за 2.85 (35%).

Ставка в 1000 рублей на триумф ярославцев в случае положительного результата принесет выплату в 2450 рублей, а чистая прибыль составит 1450 рублей.

«Локомотив» не проигрывает ЦСКА в течение четырех последних матчей, а последняя встреча команд завершилась разгромом армейцев — 4:1. Вариант 1Х идет за 1.39, Х2 — за 1.51.

В пяти последних играх из восьми с участием москвичей было заброшено пять и более шайб. ТБ 4.5 в предстоящем матче оценен в 2.15, ТМ 4.5 — в 1.70.

ЦСКА последние три гостевые встречи довел до овертайма: успех хозяев в дополнительное время можно взять за 7.60, гостей — за 8.10.

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В четырех предыдущих матчах на площадке «Локо» команды неизменно забрасывали две и более шайбы в первом периоде. На ТБ 1.5 гола в стартовые 20 минут котировка — 2.34.

Победа ярославцев с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 1.78, успех москвичей — за 2.03.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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«Ноттингем» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 18 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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