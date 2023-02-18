«Локомотив» — ЦСКА: где смотреть матч ФОНБЕТ КХЛ 18 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
18 февраля в ФОНБЕТ КХЛ состоится матч топ-команд Западной конференции — «Локомотив» на своем льду примет ЦСКА. Встреча ярославцев и москвичей пройдет на «Арене-2000 Локомотив» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее с 16.50 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime.
Букмекеры считают «Локомотив» небольшим фаворитом игры. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.45, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.40 (24%), успех ЦСКА — за 2.85 (35%).
Ставка в 1000 рублей на триумф ярославцев в случае положительного результата принесет выплату в 2450 рублей, а чистая прибыль составит 1450 рублей.
«Локомотив» не проигрывает ЦСКА в течение четырех последних матчей, а последняя встреча команд завершилась разгромом армейцев — 4:1. Вариант 1Х идет за 1.39, Х2 — за 1.51.
В пяти последних играх из восьми с участием москвичей было заброшено пять и более шайб. ТБ 4.5 в предстоящем матче оценен в 2.15, ТМ 4.5 — в 1.70.
ЦСКА последние три гостевые встречи довел до овертайма: успех хозяев в дополнительное время можно взять за 7.60, гостей — за 8.10.
В четырех предыдущих матчах на площадке «Локо» команды неизменно забрасывали две и более шайбы в первом периоде. На ТБ 1.5 гола в стартовые 20 минут котировка — 2.34.
Победа ярославцев с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 1.78, успех москвичей — за 2.03.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2