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«Ноттингем» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 18 февраля 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Ноттингем» — «Манчестер Сити» 18 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Рияд Марез и Эрлин Холанн («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press

18 февраля «Манчестер Сити» отправится на выезд к «Ноттингему» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет на стадионе «Сити Граунд», главный арбитр Грэм Скотт даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. В России легально не транслируют игры АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур
18 февр, 18:00. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
Манчестер Сити

Букмекеры в предстоящем матче отдали предпочтение «горожанам»: поставить на победу «Ман Сити» можно с коэффициентом 1.37, вероятность — примерно 71%. Успех «Ноттингема» доступен за 8.60 (11%). Даже на ничью предложена гораздо более низкая котировка — 5.30 (18%).

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Команды встречались в пятом туре, и тогда «горожане» уничтожили соперника со счетом 6:0. В том матче неудержимый Эрлинг Холанн оформил хет-трик. Поставить на то, что в предстоящей встрече «Ноттингем» не проиграет, можно за 3.30.

Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, результата встречи намекают на огромное преимущество гостей:

• победа «Ман Сити» 2:0 идет за 6.20;

• успех 1:0 — за 7.10;

• разгром 3:0 — за 8.10.

Вероятно, предстоящий матч тоже получится результативным. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.27. Тотал больше 3.5 мяча оценен в 2.65, ТМ 3.5 — в 1.52.

Хосеп Гвардиола. «Ноттингем» — «Манчестер Сити»: команда Гвардиолы закрепится на первом месте в АПЛ?

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ноттингем» — «Манчестер Сити» 18 февраля 2023 года

«Горожане» забивают больше всех в АПЛ: за 23 матча наколотили 59 мячей, в среднем это 2.56 гола за игру. В двух последних турах команда Пепа Гвардиолы забивала строго по три раза. Матчи «Сити» в этом сезоне нередко получаются результативными: из пяти последних игр «горожан» в АПЛ в четырех они вместе с соперником пробивали отметку в три забитых мяча.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.63.

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«Астон Вилла» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 18 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
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Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Краснодар

 6
И К Ж
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 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

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