«Ноттингем» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 18 февраля 2023 года
18 февраля «Манчестер Сити» отправится на выезд к «Ноттингему» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет на стадионе «Сити Граунд», главный арбитр Грэм Скотт даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. В России легально не транслируют игры АПЛ.
Букмекеры в предстоящем матче отдали предпочтение «горожанам»: поставить на победу «Ман Сити» можно с коэффициентом 1.37, вероятность — примерно 71%. Успех «Ноттингема» доступен за 8.60 (11%). Даже на ничью предложена гораздо более низкая котировка — 5.30 (18%).
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Команды встречались в пятом туре, и тогда «горожане» уничтожили соперника со счетом 6:0. В том матче неудержимый Эрлинг Холанн оформил хет-трик. Поставить на то, что в предстоящей встрече «Ноттингем» не проиграет, можно за 3.30.
Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, результата встречи намекают на огромное преимущество гостей:
• победа «Ман Сити» 2:0 идет за 6.20;
• успех 1:0 — за 7.10;
• разгром 3:0 — за 8.10.
Вероятно, предстоящий матч тоже получится результативным. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.27. Тотал больше 3.5 мяча оценен в 2.65, ТМ 3.5 — в 1.52.
Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ноттингем» — «Манчестер Сити» 18 февраля 2023 года
«Горожане» забивают больше всех в АПЛ: за 23 матча наколотили 59 мячей, в среднем это 2.56 гола за игру. В двух последних турах команда Пепа Гвардиолы забивала строго по три раза. Матчи «Сити» в этом сезоне нередко получаются результативными: из пяти последних игр «горожан» в АПЛ в четырех они вместе с соперником пробивали отметку в три забитых мяча.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.63.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2