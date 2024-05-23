Карасев назначен главным арбитром матча 30-го тура «Краснодар» — «Динамо
Стали известны арбитры, назначенные на матчи 30-го тура чемпионата России.
Все встречи заключительного тура РПЛ сезона-2023/24 пройдут 25 мая.
Перед 30-м туром чемпионата России «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на 2 балла. Следом идет «Краснодар» с 53 очками.
На матч «Краснодар» — «Динамо» главным арбитром назначен Сергей Карасев. Встреча пройдет в Краснодаре. Начало — в 16.30 мск.
На матче «Зенит» — «Ростов» главным судьей будет Виталий Мешков. Встреча пройдет в Петербурге. Начало — в 16.30 мск.
«Балтика» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Юрий Баскаков.
«Факел» — «Ахмат»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Денис Березнов; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Мартынов.
«Оренбург» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Александр Гончар.
«Краснодар» — «Динамо»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Французов.
«Зенит» — «Ростов»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Зуев.
«Крылья Советов» — «Пари НН»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Лапочкин.
ЦСКА — «Урал»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Андрей Бутенко.
«Рубин» — «Сочи»: судья — Егор Егоров, ассистенты судьи — Игорь Князев, Алексей Ермилов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; инспектор — Эдуард Малый.
Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
|
7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|- : -
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|- : -
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4