«Боруссия» — «Бавария»: где смотреть матч бундеслиги 18 февраля 2023 года
Один из самых горячих матчей 21-го тура бундеслиги — встреча «Боруссии» Менхенгладбах и «Баварии». Матч пройдет 18 февраля на стадионе «Боруссия-Парк» и начнется в 17.30 по московскому времени. Главный арбитр — Тобиас Вельц. Официальный вещатель чемпионата Германии «Матч ТВ», а также тематические каналы «Матч! Футбол» не будут транслировать эту игру.
Букмекеры считают гостей огромными фаворитами матча: на их победу предложен коэффициент 1.45, это примерно 67% вероятности. Успех «Боруссии» доступен с котировкой 6.80 (15%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 5.30 (18%).
Команды встречались в первом круге и оформили ничью 1:1. Общая беспроигрышная серия коллектива из Менхенгладбаха против «Баварии» достигла уже четырех матчей, которые включили две победы «Боруссии» и две ничьих. Поставить на то, что «жеребята» не уступят и в предстоящей игре, можно за 2.90.
Правда, три наиболее вероятных результата встречи намекают на полное превосходство мюнхенцев:
• победа «Баварии» 2:1 идет за 8.40;
• успех 2:0 — за 9.00;
• 3:1 — за 9.80.
Букмекеры предполагают, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.36, ТМ 2.5 — за 3.10. Более привлекательный коэффициент предложен на тотал больше 3.5 мяча — 1.96. Обратный рынок идет за 1.90. Правда, в двух из последних четырех встреч команды на двоих забивали меньше двух мячей и лишь однажды больше трех.
Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.56. «Обе забьют — нет» можно оформить за 2.43.
Также вы можете присмотреться к ставкам на результат с форой:
• Ф1(+1.5) идет за 1.88, Ф2(-1.5) — за 1.98;
• Ф1(+2.5) можно взять за 1.36, Ф2(-2.5) — за 3.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2