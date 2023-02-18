Один из самых горячих матчей 21-го тура бундеслиги — встреча «Боруссии» Менхенгладбах и «Баварии». Матч пройдет 18 февраля на стадионе «Боруссия-Парк» и начнется в 17.30 по московскому времени. Главный арбитр — Тобиас Вельц. Официальный вещатель чемпионата Германии «Матч ТВ», а также тематические каналы «Матч! Футбол» не будут транслировать эту игру.

Букмекеры считают гостей огромными фаворитами матча: на их победу предложен коэффициент 1.45, это примерно 67% вероятности. Успех «Боруссии» доступен с котировкой 6.80 (15%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 5.30 (18%).

Команды встречались в первом круге и оформили ничью 1:1. Общая беспроигрышная серия коллектива из Менхенгладбаха против «Баварии» достигла уже четырех матчей, которые включили две победы «Боруссии» и две ничьих. Поставить на то, что «жеребята» не уступят и в предстоящей игре, можно за 2.90.

Правда, три наиболее вероятных результата встречи намекают на полное превосходство мюнхенцев:

• победа «Баварии» 2:1 идет за 8.40;

• успех 2:0 — за 9.00;

• 3:1 — за 9.80.

Букмекеры предполагают, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.36, ТМ 2.5 — за 3.10. Более привлекательный коэффициент предложен на тотал больше 3.5 мяча — 1.96. Обратный рынок идет за 1.90. Правда, в двух из последних четырех встреч команды на двоих забивали меньше двух мячей и лишь однажды больше трех.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.56. «Обе забьют — нет» можно оформить за 2.43.

Также вы можете присмотреться к ставкам на результат с форой:

• Ф1(+1.5) идет за 1.88, Ф2(-1.5) — за 1.98;

• Ф1(+2.5) можно взять за 1.36, Ф2(-2.5) — за 3.20.