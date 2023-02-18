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«Боруссия» — «Бавария»: где смотреть матч бундеслиги 18 февраля 2023 года

Прямая трансляция матча бундеслиги «Боруссия» — «Бавария» 18 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Кингсли Коман («Бавария») в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ».
Фото Global Look Press

Один из самых горячих матчей 21-го тура бундеслиги — встреча «Боруссии» Менхенгладбах и «Баварии». Матч пройдет 18 февраля на стадионе «Боруссия-Парк» и начнется в 17.30 по московскому времени. Главный арбитр — Тобиас Вельц. Официальный вещатель чемпионата Германии «Матч ТВ», а также тематические каналы «Матч! Футбол» не будут транслировать эту игру.

Германия. Бундеслига 1. 21-й тур
18 февр, 17:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
Бавария

Букмекеры считают гостей огромными фаворитами матча: на их победу предложен коэффициент 1.45, это примерно 67% вероятности. Успех «Боруссии» доступен с котировкой 6.80 (15%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 5.30 (18%).

Команды встречались в первом круге и оформили ничью 1:1. Общая беспроигрышная серия коллектива из Менхенгладбаха против «Баварии» достигла уже четырех матчей, которые включили две победы «Боруссии» и две ничьих. Поставить на то, что «жеребята» не уступят и в предстоящей игре, можно за 2.90.

Правда, три наиболее вероятных результата встречи намекают на полное превосходство мюнхенцев:

• победа «Баварии» 2:1 идет за 8.40;

• успех 2:0 — за 9.00;

• 3:1 — за 9.80.

Букмекеры предполагают, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.36, ТМ 2.5 — за 3.10. Более привлекательный коэффициент предложен на тотал больше 3.5 мяча — 1.96. Обратный рынок идет за 1.90. Правда, в двух из последних четырех встреч команды на двоих забивали меньше двух мячей и лишь однажды больше трех.

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Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.56. «Обе забьют — нет» можно оформить за 2.43.

Также вы можете присмотреться к ставкам на результат с форой:

• Ф1(+1.5) идет за 1.88, Ф2(-1.5) — за 1.98;

• Ф1(+2.5) можно взять за 1.36, Ф2(-2.5) — за 3.20.

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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