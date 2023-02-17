«Ноттингем» — «Манчестер Сити»: команда Гвардиолы закрепится на первом месте в АПЛ?
18 февраля в 24-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» сразится с «Ноттингем Форест». Игра между лидером и середняком турнира пройдет на стадионе «Сити Граунд» и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире ее в России не покажут. Главный арбитр встречи Грэм Скотт.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ноттингем» — «Манчестер Сити» 18 февраля 2023 года
Букмекеры считают команду Пепа Гвардиолы абсолютным фаворитом встречи. На победу «Сити» можно поставить с коэффициентом 1.33, это приблизительно 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.50 (18%), успех «Ноттингема» — за 9.70 (7%).
Действующие чемпионы выиграли только один из четырех последних матчей на выезде. Вариант 1Х идет за 3.50.
Однако в первом круге «Манчестер Сити» победил «Форест» со счетом 6:0. Взять успех гостей с форой (-1.5) гола можно за 1.92.
В пяти из шести последних матчах «горожан» в АПЛ было забито три и более мяча. На ТБ 2.5 котировка — 1.62.
«Ноттингем» дома пропускает всего 1.09 мяча за игру (12 в 11 встречах), а «Сити» не слишком результативен на выезде — 1.63 гола (18 в 11 турах). ИТМ2 (2.5) идет за 1.62.
«Форест» входит в топ-3 самых фолящих команд АПЛ (11.4 нарушения за игру). На то, что во встрече на «Сити Граунд» произойдет удаление, котировка — 6.00.
«Манчестер» пропустил в трех последних матчах, поэтому можно присмотреться к ставке на гол хозяев за 1.84.
«Ноттингем» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча 24-го тура АПЛ 18 февраля 2023 года
В середине недели «Манчестер Сити» сделал широкий шаг на пути к очередному чемпионству. В перенесенном матче 12-го тура «горожане» справились с «Арсеналом» (3:1), набрали три очка и впервые за долгое время потеснили лондонцев с первой строчки. Явление это, скорее всего, временное — у команды Микеля Артеты есть матч в запасе и возможность вернуть лидерство. Однако уже можно констатировать — перезапуск чемпионской гонки состоялся.
В ближайшем матче «Сити» может закрепить лидерство, ведь его ждет выезд к скромному по меркам АПЛ «Ноттингему». «Форест» в последних пяти матчах добились всего одной победы — с минимальным счетом обыграли «Лидс». Кроме этого, они дважды уступили «МЮ» в полуфинале Кубка Лиги (0:2 и 0:3), поделили очки с «Борнмутом» (1:1) и проиграли «Фулхэму» (0:2). В игре с «дачниками» «лесники» не наиграли даже на один гол: нанесли 10 ударов, один раз попали в створ и заработали всего 0.63 хG.
Что касается домашних матчей, то здесь у «Ноттингема» положение более устойчивое. Команда Стива Купера проиграла всего раз в десяти встречах — как раз «МЮ» в Кубке лиги. В то же время были обыграны «Тоттенхэм» (2:0) и «Ливерпуль» (1:0), добыта ничья с «Челси» (1:1).
У «Сити» же на выезде игра ладится не всегда — только четыре победы в десяти играх при четырех поражениях. Три из них случились с середины января: от «МЮ» (1:2) и «Тоттенхэма» (0:1) в чемпионате, а также 0:2 от «Саутгемптона» в Кубке лиги. Впрочем, в игре с «Арсеналом» «горожане» доказали, что находятся в приличной форме. Как и Эрлинг Холанн, который забил 26-й мяч в сезоне.
Прогноз и ставка на матч «Ноттингем» — «Манчестер Сити»
На будущей неделе «Сити» сыграет с «Лейпцигом» в 1/8 Лиги чемпионов. Для команды это очень важный матч — Пеп недавно сообщил, что футболистам приелись победы в чемпионате и им нужен новый вызов. Успех в еврокубке — как раз один из таких.
Однако «горожане» настолько долго и упорно преследовали «Арсенал», поэтому глупо предполагать, что они холодно отнесутся к матчу против середняка и позволят себе потерять очки. А мотивация — это главное, от чего зависит результат предстоящей встречи. Думаю, всем очевидно, что горящий от желания «Сити» железно входит в топ-5 лучших команд мира. А таких соперников, как «Ноттингем», он щелкает одним мизинцем.
У чемпионов в порядке все лидеры — может, кто-то из них не выйдет в старте, но по ходу встречи обязательно появится на поле, если что-то пойдет не так. При этом у «Ноттингема» восемь человек недоступны и участие еще двух под вопросом. Истерзанная травмами команда Стива Купера — точно не соперник для «Сити», который в первом круге вогнал в ворота соперника шесть мячей.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.92.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2