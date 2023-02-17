«Горожане» впервые за долгое время возглавили таблицу после победы над «Арсеналом».

18 февраля в 24-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» сразится с «Ноттингем Форест». Игра между лидером и середняком турнира пройдет на стадионе «Сити Граунд» и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире ее в России не покажут. Главный арбитр встречи Грэм Скотт.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ноттингем» — «Манчестер Сити» 18 февраля 2023 года

Букмекеры считают команду Пепа Гвардиолы абсолютным фаворитом встречи. На победу «Сити» можно поставить с коэффициентом 1.33, это приблизительно 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.50 (18%), успех «Ноттингема» — за 9.70 (7%).

Действующие чемпионы выиграли только один из четырех последних матчей на выезде. Вариант 1Х идет за 3.50.

Однако в первом круге «Манчестер Сити» победил «Форест» со счетом 6:0. Взять успех гостей с форой (-1.5) гола можно за 1.92.

В пяти из шести последних матчах «горожан» в АПЛ было забито три и более мяча. На ТБ 2.5 котировка — 1.62.

«Ноттингем» дома пропускает всего 1.09 мяча за игру (12 в 11 встречах), а «Сити» не слишком результативен на выезде — 1.63 гола (18 в 11 турах). ИТМ2 (2.5) идет за 1.62.

«Форест» входит в топ-3 самых фолящих команд АПЛ (11.4 нарушения за игру). На то, что во встрече на «Сити Граунд» произойдет удаление, котировка — 6.00.

«Манчестер» пропустил в трех последних матчах, поэтому можно присмотреться к ставке на гол хозяев за 1.84.

«Ноттингем» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча 24-го тура АПЛ 18 февраля 2023 года

В середине недели «Манчестер Сити» сделал широкий шаг на пути к очередному чемпионству. В перенесенном матче 12-го тура «горожане» справились с «Арсеналом» (3:1), набрали три очка и впервые за долгое время потеснили лондонцев с первой строчки. Явление это, скорее всего, временное — у команды Микеля Артеты есть матч в запасе и возможность вернуть лидерство. Однако уже можно констатировать — перезапуск чемпионской гонки состоялся.

В ближайшем матче «Сити» может закрепить лидерство, ведь его ждет выезд к скромному по меркам АПЛ «Ноттингему». «Форест» в последних пяти матчах добились всего одной победы — с минимальным счетом обыграли «Лидс». Кроме этого, они дважды уступили «МЮ» в полуфинале Кубка Лиги (0:2 и 0:3), поделили очки с «Борнмутом» (1:1) и проиграли «Фулхэму» (0:2). В игре с «дачниками» «лесники» не наиграли даже на один гол: нанесли 10 ударов, один раз попали в створ и заработали всего 0.63 хG.

Что касается домашних матчей, то здесь у «Ноттингема» положение более устойчивое. Команда Стива Купера проиграла всего раз в десяти встречах — как раз «МЮ» в Кубке лиги. В то же время были обыграны «Тоттенхэм» (2:0) и «Ливерпуль» (1:0), добыта ничья с «Челси» (1:1).

У «Сити» же на выезде игра ладится не всегда — только четыре победы в десяти играх при четырех поражениях. Три из них случились с середины января: от «МЮ» (1:2) и «Тоттенхэма» (0:1) в чемпионате, а также 0:2 от «Саутгемптона» в Кубке лиги. Впрочем, в игре с «Арсеналом» «горожане» доказали, что находятся в приличной форме. Как и Эрлинг Холанн, который забил 26-й мяч в сезоне.

Прогноз и ставка на матч «Ноттингем» — «Манчестер Сити»

На будущей неделе «Сити» сыграет с «Лейпцигом» в 1/8 Лиги чемпионов. Для команды это очень важный матч — Пеп недавно сообщил, что футболистам приелись победы в чемпионате и им нужен новый вызов. Успех в еврокубке — как раз один из таких.

Однако «горожане» настолько долго и упорно преследовали «Арсенал», поэтому глупо предполагать, что они холодно отнесутся к матчу против середняка и позволят себе потерять очки. А мотивация — это главное, от чего зависит результат предстоящей встречи. Думаю, всем очевидно, что горящий от желания «Сити» железно входит в топ-5 лучших команд мира. А таких соперников, как «Ноттингем», он щелкает одним мизинцем.

У чемпионов в порядке все лидеры — может, кто-то из них не выйдет в старте, но по ходу встречи обязательно появится на поле, если что-то пойдет не так. При этом у «Ноттингема» восемь человек недоступны и участие еще двух под вопросом. Истерзанная травмами команда Стива Купера — точно не соперник для «Сити», который в первом круге вогнал в ворота соперника шесть мячей.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.92.