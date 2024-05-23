Источник: «Монако» проявляет интерес к вратарю «Краснодара» Сафонову

Появились новые подробности возможного перехода голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

По информации статистического портала Transfermarkt, французский гранд пока только интересуется возможностью трансфера 25-летнего вратаря. При этом руководство «ПСЖ» не делало официальных предложений о переходе. Также сообщается, что между клубами отсутствует предварительная договоренность относительно будущего голкипера сборной России.

Отмечается, что интерес к Сафонову проявляет другой французский клуб — «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин.

В среду, 22 мая, появилась информация о том, что парижане рассматривают 25-летнего Сафонова на роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы. Также сообщалось, что «Краснодар» и «ПСЖ» близки к соглашению по трансферу российского игрока за 20 миллионов евро.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 29 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 мячей и 10 раз сыграв на ноль. В сборной России за все время на его счету 13 матчей.