«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: возвращение Фирмино и ван Дейка не спасет команду Клоппа от проблем
18 февраля в матче 24-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» сыграет дома с «Ливерпулем». Встреча «сорок» и мерсисайдцев состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 20.30 по московскому времени. В России игру на ТВ или в официальных стриминговых сервисах не покажут. Обслужит встречу арбитр Энтони Тейлор.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Ливерпуль» 18 февраля 2023 года
Букмекеры считают слабо выраженным фаворитом «Ньюкасл». На победу «сорок» можно поставить с коэффициентом 2.55, что приблизительно 38% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.60 (27%), выигрыш «Ливерпуля» доступен за 2.75 (35%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет выплату в 3600 рублей или 2600 рублей прибыли.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.08.
В последних пяти играх в АПЛ «Ливерпуль» пропускал в среднем один мяч. За те же пять матчей «Ньюкасл» оформлял один гол. Вариант «обе забьют» оценен в 1.66, «обе забьют — нет» — в 2.22.
После возвращения с зимней паузы «Ньюкасл» провел 12 матчей и проиграл всего раз — «Шеффилду» в Кубке Англии (1:2). Всего в этом сезоне у хозяев набралось два поражения. На то, что «Ньюкасл» не проиграет красным, можно поставить за 1.49.
«Ливерпуль» не забил только в трех встречах из 11 после перерыва на ЧМ. Поставить на единственный гол мерсисайдцев в матче можно за 2.30.
Красные забивают в 50% вторых таймов в этом сезоне, «Ньюкасл» — в 30% случаев. Победа красных после перерыва идет за 2.90.
«Сороки» занимают четвертое место в АПЛ по назначенным в их пользу пенальти (три). Поставить на пенальти в предстоящей игре можно за 2.90.
Эксперты считают, что команды забьют два или три мяча. Это условие доступно за 1.96.
Наиболее вероятный счет — ничья 1:1. Такой исход предложен за 6.50.
«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча 24-го тура АПЛ 18 февраля 2023 года
«Ньюкасл» — самая миролюбивая команда АПЛ. «Сороки» свели вничью 11 встреч. При этом команда Эдди Хау пропускает меньше остальных в чемпионате Англии: всего 0.5 мяча за игру — топовый результат.
В последних шести матчах сошлись оба фактора: «Ньюкасл» пять раз сыграл вничью, трижды — 0:0, а в остальных играх пропустил всего дважды. Лучший бомбардир команды Мигель Альмирон здорово действовал в первой половине сезона, но после паузы на ЧМ растерял форму — забил всего один мяч.
«Ливерпуль» — единственная команда, обыгравшая «сорок» в этом сезоне: еще в августе красные вырвали три очка благодаря голу Карвальо на 98-й минуте (2:1). С тех пор команда Юргена Клоппа утонула в проблемах. Первая победа мерсисайдцев в АПЛ в 2023 году случилась лишь в прошлом туре (2:0 с «Эвертоном»). Дебютный гол забил Коди Гакпо, а Мо Салах слегка подправил засушливую личную статистику этого сезона. В чемпионате у него лишь 8+4, при этом в 2023-м египтянин оформил в турнире только один мяч.
Победа над «Эвертоном» совпала с возвращением в строй мерсисайдцев Диогу Жоты, Роберто Фирмино и Вирджила ван Дейка. Жота вышел на замену в середине второго тайма и не отметился результативными действиями или острыми пасами. А Фирмино провел последнюю десятиминутку и отдал одну обостряющую передачу. Капитан красных ван Дейк остался в запасе на эту встречу, но будет готов к игре против «сорок».
Мерсисайдцев ждет непростой отрезок, и Клоппу нужно распределить ресурсы на двух топовых соперников подряд: после матча с «Ньюкаслом» его команду ждет мадридский «Реал» в 1/8 Лиги чемпионов 21 февраля.
Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль»
«Ливерпуль» выиграл у «Ньюкасла» восемь из десяти последних матчей и дважды сыграл вничью. Последнее поражение от «сорок» мерсисайдцы пережили в 2015 году.
Но это было до прихода в клуб больших денег и амбиций. Сейчас «Ньюкасл» идет на беспроигрышной серии из 16 матчей в АПЛ, которая включила в себя победы над «Челси» (1:0) и «Тоттенхэмом» (2:1), ничьи с «МЮ» и «Арсеналом» (обе — 0:0).
«Сороки» не уступают на своем стадионе в этом сезоне: из 11 матчей шесть выиграли, остальные свели вничью. «Ливерпуль» же, наоборот, ужасен на выезде. По набранным в гостях очкам красные плетутся на 15-й строчке: всего две победы вне «Энфилда» при шести поражениях и двух ничьих. И разница мячей отрицательная — 11-19.
«Ньюкасл» здорово обороняется и почти не уступает в этом сезоне, так что может рассчитывать на ничью с кризисным «Ливерпулем».
Рекомендуемая ставка: ничья за 3.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2