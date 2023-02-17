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«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: возвращение Фирмино и ван Дейка не спасет команду Клоппа от проблем

Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль» 18 февраля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Роберто Фирмино и Вирджил ван Дейк.
Фото Global Look Press
«Сороки» ни разу не проиграли на своем поле в этом сезоне.

18 февраля в матче 24-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» сыграет дома с «Ливерпулем». Встреча «сорок» и мерсисайдцев состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 20.30 по московскому времени. В России игру на ТВ или в официальных стриминговых сервисах не покажут. Обслужит встречу арбитр Энтони Тейлор.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур
18 февр, 20:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Ливерпуль» 18 февраля 2023 года

Букмекеры считают слабо выраженным фаворитом «Ньюкасл». На победу «сорок» можно поставить с коэффициентом 2.55, что приблизительно 38% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.60 (27%), выигрыш «Ливерпуля» доступен за 2.75 (35%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет выплату в 3600 рублей или 2600 рублей прибыли.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.08.

В последних пяти играх в АПЛ «Ливерпуль» пропускал в среднем один мяч. За те же пять матчей «Ньюкасл» оформлял один гол. Вариант «обе забьют» оценен в 1.66, «обе забьют — нет» — в 2.22.

После возвращения с зимней паузы «Ньюкасл» провел 12 матчей и проиграл всего раз — «Шеффилду» в Кубке Англии (1:2). Всего в этом сезоне у хозяев набралось два поражения. На то, что «Ньюкасл» не проиграет красным, можно поставить за 1.49.

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«Ливерпуль» не забил только в трех встречах из 11 после перерыва на ЧМ. Поставить на единственный гол мерсисайдцев в матче можно за 2.30.

Красные забивают в 50% вторых таймов в этом сезоне, «Ньюкасл» — в 30% случаев. Победа красных после перерыва идет за 2.90.

«Сороки» занимают четвертое место в АПЛ по назначенным в их пользу пенальти (три). Поставить на пенальти в предстоящей игре можно за 2.90.

Эксперты считают, что команды забьют два или три мяча. Это условие доступно за 1.96.

Наиболее вероятный счет — ничья 1:1. Такой исход предложен за 6.50.

«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча 24-го тура АПЛ 18 февраля 2023 года

«Ньюкасл» — самая миролюбивая команда АПЛ. «Сороки» свели вничью 11 встреч. При этом команда Эдди Хау пропускает меньше остальных в чемпионате Англии: всего 0.5 мяча за игру — топовый результат.

В последних шести матчах сошлись оба фактора: «Ньюкасл» пять раз сыграл вничью, трижды — 0:0, а в остальных играх пропустил всего дважды. Лучший бомбардир команды Мигель Альмирон здорово действовал в первой половине сезона, но после паузы на ЧМ растерял форму — забил всего один мяч.

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«Ливерпуль» — единственная команда, обыгравшая «сорок» в этом сезоне: еще в августе красные вырвали три очка благодаря голу Карвальо на 98-й минуте (2:1). С тех пор команда Юргена Клоппа утонула в проблемах. Первая победа мерсисайдцев в АПЛ в 2023 году случилась лишь в прошлом туре (2:0 с «Эвертоном»). Дебютный гол забил Коди Гакпо, а Мо Салах слегка подправил засушливую личную статистику этого сезона. В чемпионате у него лишь 8+4, при этом в 2023-м египтянин оформил в турнире только один мяч.

Победа над «Эвертоном» совпала с возвращением в строй мерсисайдцев Диогу Жоты, Роберто Фирмино и Вирджила ван Дейка. Жота вышел на замену в середине второго тайма и не отметился результативными действиями или острыми пасами. А Фирмино провел последнюю десятиминутку и отдал одну обостряющую передачу. Капитан красных ван Дейк остался в запасе на эту встречу, но будет готов к игре против «сорок».

Мерсисайдцев ждет непростой отрезок, и Клоппу нужно распределить ресурсы на двух топовых соперников подряд: после матча с «Ньюкаслом» его команду ждет мадридский «Реал» в 1/8 Лиги чемпионов 21 февраля.

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Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» выиграл у «Ньюкасла» восемь из десяти последних матчей и дважды сыграл вничью. Последнее поражение от «сорок» мерсисайдцы пережили в 2015 году.

Но это было до прихода в клуб больших денег и амбиций. Сейчас «Ньюкасл» идет на беспроигрышной серии из 16 матчей в АПЛ, которая включила в себя победы над «Челси» (1:0) и «Тоттенхэмом» (2:1), ничьи с «МЮ» и «Арсеналом» (обе — 0:0).

«Сороки» не уступают на своем стадионе в этом сезоне: из 11 матчей шесть выиграли, остальные свели вничью. «Ливерпуль» же, наоборот, ужасен на выезде. По набранным в гостях очкам красные плетутся на 15-й строчке: всего две победы вне «Энфилда» при шести поражениях и двух ничьих. И разница мячей отрицательная — 11-19.

«Ньюкасл» здорово обороняется и почти не уступает в этом сезоне, так что может рассчитывать на ничью с кризисным «Ливерпулем».

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.60.

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4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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