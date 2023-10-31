«ЛизаАлерт», FONBET и Российский футбольный союз объявили о сотрудничестве
30 октября в Москве в рамках IX Межрегионального форума добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» было объявлено о запуске благотворительного проекта «Футбол помогает». Заниматься его реализацией будут «ЛизаАлерт», FONBET и Российский футбольный союз.
Проект предполагает информационную поддержку поиска пропавших людей. Так, на предстоящих футбольных матчах FONBET Кубка России по футболу игроки будут выходить на поле с фотографиями пропавших детей, а ориентировки с их фото и данными будут выводиться на экраны стадионов. Такие ориентировки будут появляться и в соцсетях партнеров проекта. Сообщить информацию о пропавших людях можно будет на сайте футболпомогает.рф.
Таким образом, к поиску детей получится подключить огромное количество людей — все футбольное сообщество. Все желающие смогут присоединиться к поисково-спасательным мероприятиям, в них будут принимать участие как болельщики, так и сами футболисты.
Помимо этого, в рамках благотворительной программы «ДоброFON», которая будет действовать на ряде матчей турнира, генеральный партнер Кубка России — FONBET — переведет средства в поддержку поискового добровольчества, в Центр поиска пропавших людей (ЦППЛ) и на приобретение оборудования и техники для отряда «ЛизаАлерт». Например, 12 октября в товарищеском матче между сборными России и Камеруна благотворительная программа «ДоброFON» умножила на 100 число зрителей матча (20 152 человека) и пожертвовала именно такую сумму в ЦППЛ. Подобные акции будут действовать на матчах FONBET Кубка России, а на полученные средства не менее 10 регионов отряда «ЛизаАлерт» будут обеспечены штаб-машинами ГАЗ-«Соболь».
Кроме того, в рамках проекта планируется на регулярной основе проводить в российских школах специальные уроки, где детям расскажут о технике безопасности в случае, если ребенок потерялся.
«В этом проекте для нас важны два направления: во-первых, это вовлечение в нашу деятельность новых людей и информирование их о существующей проблеме. Сегодня мы узнали, что многие даже не в курсе о масштабах проблемы пропавших людей, но благодаря поддержке таких партнеров, как Российский футбольный союз и FONBET, мы сможем рассказать об этом огромному количеству людей. Второе важное направление — это новые возможности для наших отрядов с появлением техники, которую предоставят наши партнеры», — отметил руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.
«Футбол как самый популярный вид спорта в нашей стране объединяет огромное количество людей — футболисты, тренеры, зрители, фанаты — нас очень много. В рамках Кубка FONBET мы запускаем этот массовый проект и надеемся, что общими усилиями сможем внести свой вклад в поиски пропавших людей, объединив возможности всего футбольного сообщества», — поделился экс-игрок сборной России, руководитель департамента устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза Алексей Смертин.
«Футболисты — это больше чем спортсмены, они становятся образцом для подражания целого поколения детей. И поэтому особенно важно, чтобы игроки своим примером показывали, что такое социальная ответственность, учили молодых ребят, как вести себя в сложной ситуации, и помогали тем, кто все же в нее попал», — рассказал генеральный директор FONBET Сергей Анохин.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
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ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
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Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
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Сочи – Динамо
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|10
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Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|4
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Квинси Промес
Спартак
|4
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Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
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Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1