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Сегодня, 12:15

«ЛизаАлерт», FONBET и Российский футбольный союз объявили о сотрудничестве

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«Футбол помогает».

30 октября в Москве в рамках IX Межрегионального форума добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» было объявлено о запуске благотворительного проекта «Футбол помогает». Заниматься его реализацией будут «ЛизаАлерт», FONBET и Российский футбольный союз.

Проект предполагает информационную поддержку поиска пропавших людей. Так, на предстоящих футбольных матчах FONBET Кубка России по футболу игроки будут выходить на поле с фотографиями пропавших детей, а ориентировки с их фото и данными будут выводиться на экраны стадионов. Такие ориентировки будут появляться и в соцсетях партнеров проекта. Сообщить информацию о пропавших людях можно будет на сайте футболпомогает.рф.

Таким образом, к поиску детей получится подключить огромное количество людей — все футбольное сообщество. Все желающие смогут присоединиться к поисково-спасательным мероприятиям, в них будут принимать участие как болельщики, так и сами футболисты.

Помимо этого, в рамках благотворительной программы «ДоброFON», которая будет действовать на ряде матчей турнира, генеральный партнер Кубка России — FONBET — переведет средства в поддержку поискового добровольчества, в Центр поиска пропавших людей (ЦППЛ) и на приобретение оборудования и техники для отряда «ЛизаАлерт». Например, 12 октября в товарищеском матче между сборными России и Камеруна благотворительная программа «ДоброFON» умножила на 100 число зрителей матча (20 152 человека) и пожертвовала именно такую сумму в ЦППЛ. Подобные акции будут действовать на матчах FONBET Кубка России, а на полученные средства не менее 10 регионов отряда «ЛизаАлерт» будут обеспечены штаб-машинами ГАЗ-«Соболь».

Кроме того, в рамках проекта планируется на регулярной основе проводить в российских школах специальные уроки, где детям расскажут о технике безопасности в случае, если ребенок потерялся.

«В этом проекте для нас важны два направления: во-первых, это вовлечение в нашу деятельность новых людей и информирование их о существующей проблеме. Сегодня мы узнали, что многие даже не в курсе о масштабах проблемы пропавших людей, но благодаря поддержке таких партнеров, как Российский футбольный союз и FONBET, мы сможем рассказать об этом огромному количеству людей. Второе важное направление — это новые возможности для наших отрядов с появлением техники, которую предоставят наши партнеры», — отметил руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

«Футбол как самый популярный вид спорта в нашей стране объединяет огромное количество людей — футболисты, тренеры, зрители, фанаты — нас очень много. В рамках Кубка FONBET мы запускаем этот массовый проект и надеемся, что общими усилиями сможем внести свой вклад в поиски пропавших людей, объединив возможности всего футбольного сообщества», — поделился экс-игрок сборной России, руководитель департамента устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза Алексей Смертин.

«Футболисты — это больше чем спортсмены, они становятся образцом для подражания целого поколения детей. И поэтому особенно важно, чтобы игроки своим примером показывали, что такое социальная ответственность, учили молодых ребят, как вести себя в сложной ситуации, и помогали тем, кто все же в нее попал», — рассказал генеральный директор FONBET Сергей Анохин.

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«Борнмут» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка лиги 1 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

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Федор Чалов

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Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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 11 1 3
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