«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз на матч Кубка России 31 октября 2023 года
31 октября в шестом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Зенит» сразится с одним из открытий этого сезона — самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ», трансляция стартует в 19.00 мск. Главным арбитром назначен Павел Кукуян.
В букмекерской компании Winline «Зенит» идет фаворитом, на победу которого в основное время можно поставить с коэффициентом 1.55. Вероятность этого исхода — примерно 64%. Ничья доступна за 4.80 (21%), успех «Крыльев Советов» — за 5.40 (15%).
Команды встречались в Санкт-Петербурге чуть больше недели назад — «Зенит» уверенно выиграл со счетом 3:1. На то, что хозяева снова победят с форой (-1.5) мяча, котировка — 2.34.
Тотал больше 2.5 мяча был оформлен в семи из восьми последних официальных матчей с участием сине-бело-голубых. Это условие можно взять за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.46.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Противоположный результат оценен в 2.25.
В семи предыдущих встречах в Санкт-Петербурге «Крылья» неизменно пропускали хотя бы дважды: ИТБ1 (1.5) идет за 1.50, ИТМ1 (1.5) — за 2.54.
Также стоит отметить, что самарцы отличились в восьми из девяти предыдущих матчей на поле «Зенита». Гол гостей можно взять за 1.47.
Победа команды Семака в игре с учетом основного времени и серии пенальти предложена за скромные 1.35, а вот триумф коллектива Игоря Осинькина — за серьезные 3.35.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Крылья Советов»
Для этих команд предстоящий матч не имеет никакого принципиального значения: «Зенит» уже гарантировал себе место в плей-офф Пути РПЛ, а «Крылья» потеряли шансы даже на третью позицию. Высока вероятность, что оба тренера — Сергей Семак и Игорь Осинькин — приберегут основных игроков к очередным играм в РПЛ и серьезно ротируют состав.
При этом у самарцев мотивация должна быть ниже, чем у соперника: впереди у них сложный выезд в Краснодар, а за поражение в Санкт-Петербурге никто их не отчитает. В то же время сине-бело-голубые сыграют дома перед родными фанатами, которые будут ждать от них успеха — просто так отдать матч сопернику не получится, не поймут. Но резервисты не позволят случиться неудаче, потому что конкуренция в клубе очень высокая и нужно цепляться за каждую возможность. Да и игроки скамейки у хозяев явно интереснее, чем у гостей.
Что касается голов, то на «Газпром Арене» «Зенит» играет результативно — из восьми матчей в этом сезоне только в одном забили меньше двух мячей. В Кубке России питерцы стабильно поражают сетку ворот соперников дважды. То же самое должно произойти и в предстоящей встрече.
Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и ТБ 1.5 за 1.75.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1