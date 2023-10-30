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Сегодня, 20:45

«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз на матч Кубка России 31 октября 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Крылья Советов» 31 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Матео Кассьерра.
Фото Global Look Press

31 октября в шестом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Зенит» сразится с одним из открытий этого сезона — самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ», трансляция стартует в 19.00 мск. Главным арбитром назначен Павел Кукуян.

В букмекерской компании Winline «Зенит» идет фаворитом, на победу которого в основное время можно поставить с коэффициентом 1.55. Вероятность этого исхода — примерно 64%. Ничья доступна за 4.80 (21%), успех «Крыльев Советов» — за 5.40 (15%).

Команды встречались в Санкт-Петербурге чуть больше недели назад — «Зенит» уверенно выиграл со счетом 3:1. На то, что хозяева снова победят с форой (-1.5) мяча, котировка — 2.34.

Тотал больше 2.5 мяча был оформлен в семи из восьми последних официальных матчей с участием сине-бело-голубых. Это условие можно взять за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.46.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Противоположный результат оценен в 2.25.

В семи предыдущих встречах в Санкт-Петербурге «Крылья» неизменно пропускали хотя бы дважды: ИТБ1 (1.5) идет за 1.50, ИТМ1 (1.5) — за 2.54.

Также стоит отметить, что самарцы отличились в восьми из девяти предыдущих матчей на поле «Зенита». Гол гостей можно взять за 1.47.

Победа команды Семака в игре с учетом основного времени и серии пенальти предложена за скромные 1.35, а вот триумф коллектива Игоря Осинькина — за серьезные 3.35.

Вадим Шипачев (&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;). «Ак Барс» потерял Шипачева и проиграл дважды подряд. Но матч со СКА все равно будет ярким

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Крылья Советов»

Для этих команд предстоящий матч не имеет никакого принципиального значения: «Зенит» уже гарантировал себе место в плей-офф Пути РПЛ, а «Крылья» потеряли шансы даже на третью позицию. Высока вероятность, что оба тренера — Сергей Семак и Игорь Осинькин — приберегут основных игроков к очередным играм в РПЛ и серьезно ротируют состав.

При этом у самарцев мотивация должна быть ниже, чем у соперника: впереди у них сложный выезд в Краснодар, а за поражение в Санкт-Петербурге никто их не отчитает. В то же время сине-бело-голубые сыграют дома перед родными фанатами, которые будут ждать от них успеха — просто так отдать матч сопернику не получится, не поймут. Но резервисты не позволят случиться неудаче, потому что конкуренция в клубе очень высокая и нужно цепляться за каждую возможность. Да и игроки скамейки у хозяев явно интереснее, чем у гостей.

Что касается голов, то на «Газпром Арене» «Зенит» играет результативно — из восьми матчей в этом сезоне только в одном забили меньше двух мячей. В Кубке России питерцы стабильно поражают сетку ворот соперников дважды. То же самое должно произойти и в предстоящей встрече.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и ТБ 1.5 за 1.75.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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«Сочи» — «Динамо» Москва: где смотреть матч КХЛ 30 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
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