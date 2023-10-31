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«Локомотив» — «Рубин»: прогноз на матч Кубка России 1 ноября 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Рубин» 1 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Артем Дзюба.
Фото Global Look Press

1 ноября «Локомотив» в Москве сыграет с «Рубином». Матч шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России пройдет на «РЖД Арене», стартовый свисток Веры Опейкиной прозвучит в 18.30 по столичному времени. В прямом эфире насладиться футболом в исполнении этих команд можно будет на телеканале «Матч ТВ». Трансляция начнется в 18.00 мск.

Юрген Клопп (&laquo;Ливерпуль&raquo;). «Борнмут» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка лиги 1 ноября 2023 года

«Локомотив» — фаворит предстоящей игры, по мнению букмекерской компании Winline. На успех команды Михаила Галактионова в основное время можно поставить за 1.48, вероятность этого результата — примерно 67%. Триумф «Рубина» предложен за 6.60 (11%), ничья — за 4.60 (22%).

Последний матч между этими командами в Москве завершился вничью 2:2. На то, что казанцы снова не проиграют, котировка — 2.71. Также можете подстраховать гостей форой (+1.5) за 1.62.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.08, ТМ 2.5 — за 1.75.

Эксперты предполагают, что на этот раз соперники не обменяются результативными атаками: условие «обе забьют — нет» оценено в 1.88, а «обе забьют» — в 1.96.

В семи из 11 последних очных встреч «Локомотив» победил «Рубин» всухую. Если ситуация повторится, сыграет коэффициент 2.37.

Триумф хозяев с учетом основного времени и серии пенальти идет за 1.28, гостей — за 3.90.

Вадим Шипачев (&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;). «Ак Барс» потерял Шипачева и проиграл дважды подряд. Но матч со СКА все равно будет ярким

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Рубин»

«Локомотив» перед последним туром возглавляет группу B и не нуждается в победе — железнодорожники при любых раскладах продолжат выступление в верхней половине сетки плей-офф. У команды сейчас совсем другие задачи: после поражения от «Ростова» (0:1) в последнем туре РПЛ москвичи откатились на седьмое место в таблице и пропустили вперед ЦСКА с «Динамо». А еще на горизонте маячит дерби — 5 ноября «Локо» ждет битва со «Спартаком». Безусловно, все мысли тренерского штаба будут связаны именно с этим матчем.

«Рубину» тоже игра особо не нужна, ведь казанцы все равно займут последнее место в группе. Но раз хозяева считаются безоговорочными фаворитами, от них и стоит отталкиваться. В Кубке России «Локомотив» играет не очень результативно, забив всего семь мячей в пяти встречах (в среднем — 1,4 за 90 минут). В чемпионате статистика примерно такая же — 1,38 гола (18 в 13 играх). Высока вероятность, что в предстоящем матче, где у москвичей не будет мотивации, они также не блеснут в атаке и отличатся меньше двух раз.

Рекомендуемая ставка: «Локомотив» забьет меньше двух голов за 2.36.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
0
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«Челси» — «Блэкберн»: прогноз на матч Кубка лиги 1 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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