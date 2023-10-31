«Локомотив» — «Рубин»: прогноз на матч Кубка России 1 ноября 2023 года
1 ноября «Локомотив» в Москве сыграет с «Рубином». Матч шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России пройдет на «РЖД Арене», стартовый свисток Веры Опейкиной прозвучит в 18.30 по столичному времени. В прямом эфире насладиться футболом в исполнении этих команд можно будет на телеканале «Матч ТВ». Трансляция начнется в 18.00 мск.
«Локомотив» — фаворит предстоящей игры, по мнению букмекерской компании Winline. На успех команды Михаила Галактионова в основное время можно поставить за 1.48, вероятность этого результата — примерно 67%. Триумф «Рубина» предложен за 6.60 (11%), ничья — за 4.60 (22%).
Последний матч между этими командами в Москве завершился вничью 2:2. На то, что казанцы снова не проиграют, котировка — 2.71. Также можете подстраховать гостей форой (+1.5) за 1.62.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.08, ТМ 2.5 — за 1.75.
Эксперты предполагают, что на этот раз соперники не обменяются результативными атаками: условие «обе забьют — нет» оценено в 1.88, а «обе забьют» — в 1.96.
В семи из 11 последних очных встреч «Локомотив» победил «Рубин» всухую. Если ситуация повторится, сыграет коэффициент 2.37.
Триумф хозяев с учетом основного времени и серии пенальти идет за 1.28, гостей — за 3.90.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Рубин»
«Локомотив» перед последним туром возглавляет группу B и не нуждается в победе — железнодорожники при любых раскладах продолжат выступление в верхней половине сетки плей-офф. У команды сейчас совсем другие задачи: после поражения от «Ростова» (0:1) в последнем туре РПЛ москвичи откатились на седьмое место в таблице и пропустили вперед ЦСКА с «Динамо». А еще на горизонте маячит дерби — 5 ноября «Локо» ждет битва со «Спартаком». Безусловно, все мысли тренерского штаба будут связаны именно с этим матчем.
«Рубину» тоже игра особо не нужна, ведь казанцы все равно займут последнее место в группе. Но раз хозяева считаются безоговорочными фаворитами, от них и стоит отталкиваться. В Кубке России «Локомотив» играет не очень результативно, забив всего семь мячей в пяти встречах (в среднем — 1,4 за 90 минут). В чемпионате статистика примерно такая же — 1,38 гола (18 в 13 играх). Высока вероятность, что в предстоящем матче, где у москвичей не будет мотивации, они также не блеснут в атаке и отличатся меньше двух раз.
Рекомендуемая ставка: «Локомотив» забьет меньше двух голов за 2.36.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1