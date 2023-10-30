«Ак Барс» потерял Шипачева и проиграл дважды подряд. Но матч со СКА все равно будет ярким
31 октября в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сойдутся топ-клубы — «Ак Барс» и переживающий не лучшие времена СКА. Игра пройдет в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, начало в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.15 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ СКА — «Ак Барс» 31 октября 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех подопечных Романа Ротенберга в основное время можно с коэффициентом 2.30, что составляет примерно 42% вероятности. Выигрыш казанцев предложен за 2.75 (35%), котировка на ничью — 4.10 (23%).
СКА — единственная команда , которая еще ни разу в этом сезоне не дошла до овертайма. Победа армейцев с учетом дополнительного времени и серии буллитов доступна за 1.77, этот рынок на «Ак Барс» идет за 2.05.
Также доступна широкая вариация ставок на результат с форой:
• Ф1(0) — за 1.75, Ф2(0) — за 2.05;
• Ф1(-1) — за 2.85, Ф2(+1) — за 1.40.
Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.80, ТМ 4.5 — за 2.02.
Вариант «обе забьют больше 1.5 шайбы» оценен в 1.83, обратный рынок доступен за 1.87.
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СКА — «Ак Барс»: прогноз и анализ матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 31 октября 2023 года
Команды еще ни разу не встречались в этом сезоне, а в прошлом обменялись яркими домашними победами — 7:4 в пользу СКА и 5:2 в пользу «Ак Барса». Но к предстоящей встрече они подошли после поражений: петербуржцы уступили «Сочи» (4:5), казанцы — «Нефтехимику» (1:2), для них это уже второе поражение подряд.
Для петербуржцев сезон складывается непросто: после 22 матчей они занимают лишь восьмую строчку на «Западе» и всего раз выиграли больше двух игр кряду — в конце сентября выдали серию из четырех побед. В последнее время армейцы немного подтянули результативность: в двух предыдущих играх забросили 10 шайб, а минимум трижды забили в семи из последних девяти встреч. В среднем по сезону петербуржцы оформляют 2,86 гола.
«Ак Барс» занимает третью строчку на «Востоке», но к предстоящей встрече подошел после двух подряд поражений в основное время. Причем до этого казанцы никому не уступали на протяжении восьми матчей. Впрочем, подопечные Зинэтулы Билялетдинова сохранили отличные шансы возглавить конференцию — они провели на три матча меньше идущих выше «Металлурга» и «Лады». Сейчас у казанцев одинаковое количество очков с «Магниткой» и лишь на одно меньше, чем у тольяттинцев.
Стоит отметить, что против СКА вряд ли сыграет лучший наряду с Александром Радуловым бомбардир казанцев Вадим Шипачев (по 22 результативных действия). Без него «Ак Барс» провел два матча и в обоих проиграл. Также потери есть и в составе армейцев: уже давно травмированы защитники Андрей Педан, важные нападающие Борна Рендулич и Марат Хайруллин — второй снайпер петербуржцев в прошлой регулярке.
Прогноз и ставка на матч СКА — «Ак Барс»
Обе команды подошли к матчу после поражений, но петербуржцы в этом сезоне часто демонстрируют яркие матчи с большим количеством заброшенных или пропущенных шайб. К примеру, в последних 11 матчах армейцев 10 раз зашел ТБ 4.5. «Ак Барс» же входит в топ-4 КХЛ по скорострельности — отличается в среднем 3,13 раза за игру. К тому же три из четырех предыдущих очных матчей соперников получились очень бодрыми — они отличились минимум шесть раз на двоих.
Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.80.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1