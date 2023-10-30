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«Ак Барс» потерял Шипачева и проиграл дважды подряд. Но матч со СКА все равно будет ярким

Прогноз и ставка на матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ СКА — «Ак Барс» 31 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Вадим Шипачев («Ак Барс»).
Фото Телеграм-канал «Ак Барса», Telegram
Игры с участием армейцев в этом сезоне — один из главных источников веселья в КХЛ.

31 октября в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сойдутся топ-клубы — «Ак Барс» и переживающий не лучшие времена СКА. Игра пройдет в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, начало в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.15 мск.

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Коэффициенты букмекеров на матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ СКА — «Ак Барс» 31 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех подопечных Романа Ротенберга в основное время можно с коэффициентом 2.30, что составляет примерно 42% вероятности. Выигрыш казанцев предложен за 2.75 (35%), котировка на ничью — 4.10 (23%).

СКА — единственная команда , которая еще ни разу в этом сезоне не дошла до овертайма. Победа армейцев с учетом дополнительного времени и серии буллитов доступна за 1.77, этот рынок на «Ак Барс» идет за 2.05.

Также доступна широкая вариация ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 1.75, Ф2(0) — за 2.05;

• Ф1(-1) — за 2.85, Ф2(+1) — за 1.40.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.80, ТМ 4.5 — за 2.02.

Вариант «обе забьют больше 1.5 шайбы» оценен в 1.83, обратный рынок доступен за 1.87.

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СКА — «Ак Барс»: прогноз и анализ матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 31 октября 2023 года

Команды еще ни разу не встречались в этом сезоне, а в прошлом обменялись яркими домашними победами — 7:4 в пользу СКА и 5:2 в пользу «Ак Барса». Но к предстоящей встрече они подошли после поражений: петербуржцы уступили «Сочи» (4:5), казанцы — «Нефтехимику» (1:2), для них это уже второе поражение подряд.

Для петербуржцев сезон складывается непросто: после 22 матчей они занимают лишь восьмую строчку на «Западе» и всего раз выиграли больше двух игр кряду — в конце сентября выдали серию из четырех побед. В последнее время армейцы немного подтянули результативность: в двух предыдущих играх забросили 10 шайб, а минимум трижды забили в семи из последних девяти встреч. В среднем по сезону петербуржцы оформляют 2,86 гола.

«Ак Барс» занимает третью строчку на «Востоке», но к предстоящей встрече подошел после двух подряд поражений в основное время. Причем до этого казанцы никому не уступали на протяжении восьми матчей. Впрочем, подопечные Зинэтулы Билялетдинова сохранили отличные шансы возглавить конференцию — они провели на три матча меньше идущих выше «Металлурга» и «Лады». Сейчас у казанцев одинаковое количество очков с «Магниткой» и лишь на одно меньше, чем у тольяттинцев.

Стоит отметить, что против СКА вряд ли сыграет лучший наряду с Александром Радуловым бомбардир казанцев Вадим Шипачев (по 22 результативных действия). Без него «Ак Барс» провел два матча и в обоих проиграл. Также потери есть и в составе армейцев: уже давно травмированы защитники Андрей Педан, важные нападающие Борна Рендулич и Марат Хайруллин — второй снайпер петербуржцев в прошлой регулярке.

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Прогноз и ставка на матч СКА — «Ак Барс»

Обе команды подошли к матчу после поражений, но петербуржцы в этом сезоне часто демонстрируют яркие матчи с большим количеством заброшенных или пропущенных шайб. К примеру, в последних 11 матчах армейцев 10 раз зашел ТБ 4.5. «Ак Барс» же входит в топ-4 КХЛ по скорострельности — отличается в среднем 3,13 раза за игру. К тому же три из четырех предыдущих очных матчей соперников получились очень бодрыми — они отличились минимум шесть раз на двоих.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.80.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
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Федор Чалов

ЦСКА

 7
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Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
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ЦСКА

 11 1 1
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