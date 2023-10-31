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«Борнмут» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка лиги 1 ноября 2023 года

Прогноз на матч Кубка лиги «Борнмут» — «Ливерпуль» 1 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Юрген Клопп («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press

1 ноября «Борнмут» и «Ливерпуль» сыграют в 1/8 финала Кубка лиги. Поединок состоится на стадионе «Дин Корт», главный судья Джон Брукс даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Английские турниры в России не транслируют.

Англия. Кубок лиги. 1/8 финала
01 нояб, 22:45. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
Ливерпуль

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали гостей явными фаворитами: взять триумф красных можно с коэффициентом 1.54, что составляет примерно 61% вероятности. Успех «Борнмута» предложили с котировкой 5.99 (17%). Ничья доступна за 4.49 (22%).

Если допускаете, что клубы обменяются меткими выстрелами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.76. Обратный вариант оценили в 2.05.

Эксперты предвкушают результативный поединок: тотал больше 2.5 мяча дали за 1.64, ТМ 2.5 — в 2.29.

«Ливерпуль» не пропустил в двух турах премьер-лиги подряд. «Сухарь» команды Юргена Клоппа в другом английском турнире представлен за 2.39.

На прошлой неделе Мохамед Салах и компания оформили два разгрома — «Тулузы» в Лиге Европы (5:1) и «Ноттингем Форест» в АПЛ (3:0). Индивидуальный тотал мерсисайдцев больше двух голов идет за 1.97.

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Прогноз и ставка на матч «Борнмут» — «Ливерпуль»

«Вишни» уверенно двигались по сетке Кубка лиги: преодолели уже два раунда, сняв с пробега «Суонси» (3:2) и «Сток Сити» (2:0). В премьер-лиге дела коллектива Андони Ираолы гораздо печальнее: первую победу добыли только в минувшие выходные — на «Дин Корт» пал новичок «Бернли» (1:2). Красные в третьем раунде прошли «Лестер» (3:1), а на прошлой неделе как следует покуражились в Лиге Европы и в АПЛ — «Тулуза» получила от мерсисайдцев пять пробоин, «Ноттингем Форест» отделался тремя. Во втором туре нынешнего чемпионата парни Юргена Клоппа уверенно прихлопнули «Борнмут» на «Эфилде» (3:1) — вряд ли на своем поле одной из худших команд английского сезона повезет больше.

Рекомендуемая ставка: «Ливерпуль» забьет больше двух мячей за 1.97 (если будет ровно два гола, случится возврат).

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«Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз на матч Кубка лиги 1 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
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Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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