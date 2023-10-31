«Борнмут» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка лиги 1 ноября 2023 года
1 ноября «Борнмут» и «Ливерпуль» сыграют в 1/8 финала Кубка лиги. Поединок состоится на стадионе «Дин Корт», главный судья Джон Брукс даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Английские турниры в России не транслируют.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали гостей явными фаворитами: взять триумф красных можно с коэффициентом 1.54, что составляет примерно 61% вероятности. Успех «Борнмута» предложили с котировкой 5.99 (17%). Ничья доступна за 4.49 (22%).
Если допускаете, что клубы обменяются меткими выстрелами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.76. Обратный вариант оценили в 2.05.
Эксперты предвкушают результативный поединок: тотал больше 2.5 мяча дали за 1.64, ТМ 2.5 — в 2.29.
«Ливерпуль» не пропустил в двух турах премьер-лиги подряд. «Сухарь» команды Юргена Клоппа в другом английском турнире представлен за 2.39.
На прошлой неделе Мохамед Салах и компания оформили два разгрома — «Тулузы» в Лиге Европы (5:1) и «Ноттингем Форест» в АПЛ (3:0). Индивидуальный тотал мерсисайдцев больше двух голов идет за 1.97.
Прогноз и ставка на матч «Борнмут» — «Ливерпуль»
«Вишни» уверенно двигались по сетке Кубка лиги: преодолели уже два раунда, сняв с пробега «Суонси» (3:2) и «Сток Сити» (2:0). В премьер-лиге дела коллектива Андони Ираолы гораздо печальнее: первую победу добыли только в минувшие выходные — на «Дин Корт» пал новичок «Бернли» (1:2). Красные в третьем раунде прошли «Лестер» (3:1), а на прошлой неделе как следует покуражились в Лиге Европы и в АПЛ — «Тулуза» получила от мерсисайдцев пять пробоин, «Ноттингем Форест» отделался тремя. Во втором туре нынешнего чемпионата парни Юргена Клоппа уверенно прихлопнули «Борнмут» на «Эфилде» (3:1) — вряд ли на своем поле одной из худших команд английского сезона повезет больше.
Рекомендуемая ставка: «Ливерпуль» забьет больше двух мячей за 1.97 (если будет ровно два гола, случится возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1