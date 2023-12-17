«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 17 декабря 2023 года
17 декабря в центральном матче 17-го тура АПЛ «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 19.30 по московскому времени, но в России показана не будет. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что матч останется за «Ливерпулем». На победу команды Юргена Клоппа можно поставить с коэффициентом 1.41, это примерно 71% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.60 (18%), триумф «Юнайтед» — за 7.25 (11%).
Если верите в тен Хага и компанию, как Василий Уткин поверил в нее во встрече против «Баварии», возьмите Х2 за 2.90.
Эксперты уверены, что соперники покажут яркий футбол: ТБ 2.5 идет за 1.40, ТМ 2.5 — за 3.00.
Вариант «обе забьют» оценен в 1.60, «обе забьют — нет» — в 2.40.
Очень вероятен гол Салаха, который в середине недели пропустил матч ЛЕ против «Юниона» (1.85). Также в составе «Ливерпуля» отличные шансы отличиться у Нуньеса и Диаса — 2.10 и 2.70 соответственно.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
В «МЮ» эпидемия травм, а к игре с «Ливерпулем» выпал еще и Бруну Фернандеш — у него перебор желтых карточек. Не будет также Магуайра, Каземиро, Эриксена, Мартинеса, Маунта, Санчо, Маласии и Диалло, а участие Линделефа, Марсьяля и Шоу под вопросом. По сути, отсутствует целая команда. В такой ситуации, да еще и в нынешней форме, соперничать с мерсисайдцами манкунианцам будет не под силу.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.00.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5