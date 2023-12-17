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«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 17 декабря 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 17 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Мохамед Салах.
Фото Global Look Press

17 декабря в центральном матче 17-го тура АПЛ «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 19.30 по московскому времени, но в России показана не будет. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
17 дек, 19:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Ман. Юнайтед

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что матч останется за «Ливерпулем». На победу команды Юргена Клоппа можно поставить с коэффициентом 1.41, это примерно 71% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.60 (18%), триумф «Юнайтед» — за 7.25 (11%).

Если верите в тен Хага и компанию, как Василий Уткин поверил в нее во встрече против «Баварии», возьмите Х2 за 2.90.

Эксперты уверены, что соперники покажут яркий футбол: ТБ 2.5 идет за 1.40, ТМ 2.5 — за 3.00.

Вариант «обе забьют» оценен в 1.60, «обе забьют — нет» — в 2.40.

Очень вероятен гол Салаха, который в середине недели пропустил матч ЛЕ против «Юниона» (1.85). Также в составе «Ливерпуля» отличные шансы отличиться у Нуньеса и Диаса — 2.10 и 2.70 соответственно.

Бруну Фернандеш (&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;). «МЮ» провалился в ЛЧ и теперь едет на «Энфилд». У «дьяволов» нет шансов против «Ливерпуля» без Бруну

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

В «МЮ» эпидемия травм, а к игре с «Ливерпулем» выпал еще и Бруну Фернандеш — у него перебор желтых карточек. Не будет также Магуайра, Каземиро, Эриксена, Мартинеса, Маунта, Санчо, Маласии и Диалло, а участие Линделефа, Марсьяля и Шоу под вопросом. По сути, отсутствует целая команда. В такой ситуации, да еще и в нынешней форме, соперничать с мерсисайдцами манкунианцам будет не под силу.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.00.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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«Валенсия» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 16 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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