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«Валенсия» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 16 декабря 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Валенсия» — «Барселона» 16 декабря 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Педри.
Фото Global Look Press

16 декабря в 17-м туре чемпионата Испании «Валенсия» на своем поле примет «Барселону». Игра пройдет на стадионе «Месталья» и начнется в 23.00 по московскому времени, в прямом эфире ее можно будет увидеть на онлайн-сервисе «Okko Спорт». Мигель Ортис возглавит бригаду арбитров этого матча.

Испания. Ла Лига. 17-й тур
16 дек, 23:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Барселона

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали каталонцев большими фаворитами игры. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.64, вероятность такого исхода — примерно 61%. Успех «Валенсии» идет за 5.12 (15%), ничья — за 4.14 (24%).

На то, что хозяева не проиграют одному из фаворитов чемпионата, котировка — 2.32.

Если команды забьют минимум три мяча, сыграет ставка на ТБ 2.5 за 1.73. ТМ 2.5 доступен за 2.10.

Кто откроет счет в матче? «Валенсия» — 2.85, «Барселона» — 1.53, никто — за 8.75.

Высока вероятность, что Роберт Левандовски забьет 10-й мяч в сезоне с учетом всех турниров. Коэффициент на это событие — 1.85.

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Прогноз и ставка на матч «Валенсия» — «Барселона»

«Барселона» сейчас испытывает некоторые игровые сложности, но она все-таки остается мощной командой с большими возможностями и потенциалом. Состав команды, даже несмотря на наличие травмированных тер Стегена и Гави, выглядеть пугающе. Да, «Валенсия» неплоха дома в этом сезоне, но с каталонцами последние матчи у нее не клеились. Скорее всего, гостям удастся прервать серию из двух поражений и забрать три очка при непосредственном участии Феликса и Левандовски.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.64.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Валенсия
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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