16 декабря в 17-м туре чемпионата Испании «Валенсия» на своем поле примет «Барселону». Игра пройдет на стадионе «Месталья» и начнется в 23.00 по московскому времени, в прямом эфире ее можно будет увидеть на онлайн-сервисе «Okko Спорт». Мигель Ортис возглавит бригаду арбитров этого матча.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали каталонцев большими фаворитами игры. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.64, вероятность такого исхода — примерно 61%. Успех «Валенсии» идет за 5.12 (15%), ничья — за 4.14 (24%).

На то, что хозяева не проиграют одному из фаворитов чемпионата, котировка — 2.32.

Если команды забьют минимум три мяча, сыграет ставка на ТБ 2.5 за 1.73. ТМ 2.5 доступен за 2.10.

Кто откроет счет в матче? «Валенсия» — 2.85, «Барселона» — 1.53, никто — за 8.75.

Высока вероятность, что Роберт Левандовски забьет 10-й мяч в сезоне с учетом всех турниров. Коэффициент на это событие — 1.85.

Прогноз и ставка на матч «Валенсия» — «Барселона»

«Барселона» сейчас испытывает некоторые игровые сложности, но она все-таки остается мощной командой с большими возможностями и потенциалом. Состав команды, даже несмотря на наличие травмированных тер Стегена и Гави, выглядеть пугающе. Да, «Валенсия» неплоха дома в этом сезоне, но с каталонцами последние матчи у нее не клеились. Скорее всего, гостям удастся прервать серию из двух поражений и забрать три очка при непосредственном участии Феликса и Левандовски.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.64.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей