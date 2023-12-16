«Валенсия» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 16 декабря 2023 года
16 декабря в 17-м туре чемпионата Испании «Валенсия» на своем поле примет «Барселону». Игра пройдет на стадионе «Месталья» и начнется в 23.00 по московскому времени, в прямом эфире ее можно будет увидеть на онлайн-сервисе «Okko Спорт». Мигель Ортис возглавит бригаду арбитров этого матча.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали каталонцев большими фаворитами игры. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.64, вероятность такого исхода — примерно 61%. Успех «Валенсии» идет за 5.12 (15%), ничья — за 4.14 (24%).
На то, что хозяева не проиграют одному из фаворитов чемпионата, котировка — 2.32.
Если команды забьют минимум три мяча, сыграет ставка на ТБ 2.5 за 1.73. ТМ 2.5 доступен за 2.10.
Кто откроет счет в матче? «Валенсия» — 2.85, «Барселона» — 1.53, никто — за 8.75.
Высока вероятность, что Роберт Левандовски забьет 10-й мяч в сезоне с учетом всех турниров. Коэффициент на это событие — 1.85.
Прогноз и ставка на матч «Валенсия» — «Барселона»
«Барселона» сейчас испытывает некоторые игровые сложности, но она все-таки остается мощной командой с большими возможностями и потенциалом. Состав команды, даже несмотря на наличие травмированных тер Стегена и Гави, выглядеть пугающе. Да, «Валенсия» неплоха дома в этом сезоне, но с каталонцами последние матчи у нее не клеились. Скорее всего, гостям удастся прервать серию из двух поражений и забрать три очка при непосредственном участии Феликса и Левандовски.
Рекомендуемая ставка: П2 за 1.64.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5