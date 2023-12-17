«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: Василий Уткин пророчит гостям очередное поражение
Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Встреча на «Энфилде» начнется 17 декабря в 19.30 по московскому времени.
В какой форме «Ливерпуль»
«В минувший четверг красные проиграли бельгийскому «Юниону» (1:2) на групповом этапе Лиги Европы. Но из того состава на выход в старте против «Манчестер Юнайтед» могут претендовать максимум три футболиста. Мерсисайдцы досрочно гарантировали себе выход в 1/8 финала турнира, поэтому Юрген Клопп предоставил отдых лидерам.
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17-й тур АПЛ «Ливерпуль» встречает во главе турнирной таблицы, на 10 очков опережая «МЮ». Все благодаря потрясающей игре на «Энфилде», где одержано семь побед в семи матчах. В том числе над главным открытием сезона — «Астон Виллой» Унаи Эмери (3:0). В предыдущем туре подопечные Клоппа вырвали три балла в тяжелейшем матче против «Кристал Пэлас» (2:1) на «Селхерст Парк». После 76-й минуты забито уже 14 голов.
Лучшим бомбардиром команды традиционно для последних лет является Мохамед Салах. На счету египтянина 11 голов в 16 матчах. Помимо этого, у нападающего семь голевых передач. Если без травмированного левого защитника Эндрю Робертсона «Ливерпуль» научился справляться, то в ближайшем туре придется обходиться и без опорного полузащитника Алексиса Макалистера.
В какой форме «Манчестер Юнайтед»
Во вторник манкунианцы бросили все силы на то, чтобы сохранить место в еврокубках весной будущего года. Однако «Бавария» в ничего не значащем для нее матче группового этапа Лиги чемпионов все равно оказалась сильнее (1:0). Это поражение поставило крест на еврокубковых амбициях «красных дьяволов». Из 32 участников групповой стадии только «Антверпен» (17) пропустил больше «МЮ» (15). Именно слабая игра в обороне обернулась провальным результатом. Теперь можно сконцентрироваться на АПЛ, где до лигочемпионской четверки отставание всего шесть очков. Вот только неизвестно, в каком физическом и психологическом состоянии подойдет команда к матчу на «Энфилде».
В 16-м туре случилось разгромное домашнее поражение от «Борнмута» (0:3), теперь — вылет из Лиги чемпионов. Будущее Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» становится все более туманным. Самое главное, не видно, за счет чего можно прибавить и в игре, и в результатах. Более того, матч с «Ливерпулем» из-за дисквалификации пропустит важнейший полузащитник Бруну Фернандеш. Падение может продолжиться.
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: статистика личных встреч
«Ливерпуль» не проигрывает «МЮ» на «Энфилде» в восьми матчах подряд (пять побед и три ничьих). Предыдущий выезд манкунианцев в гости к мерсисайдцам обернулся историческим поражением со счетом 0:7. Мохамед Салах отметился в той встрече четырьмя набранными очками — двумя голами и двумя ассистами.
Прогноз Василия Уткина на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 17 декабря
«Юнайтед», потерпевший крах в Лиге чемпионов, едет на стадион, где их ненавидят всей душой. Не лучшее время для визита на «Энфилд». «Ливерпуль» даже в состоянии перестройки обыгрывает всех у себя дома, побед набралось уже 10. «МЮ», напротив, к середине декабря потерпел столько же поражений, сколько за весь предыдущий сезон, — 12. Очевидно, что мерсисайдцы постараются сделать своему принципиальному сопернику еще больнее. Повторить мартовские 7:0 вряд ли получится, но выиграть с разницей хотя бы в два мяча — не такая сложная задача», — считает Уткин.
В букмекерской компании ФОНБЕТ на победу «Ливерпуля» с форой (-1.5) можно поставить за 2.00.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5