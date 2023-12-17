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«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: Василий Уткин пророчит гостям очередное поражение

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Юрген Клопп.
Фото Global Look Press

Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Встреча на «Энфилде» начнется 17 декабря в 19.30 по московскому времени.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
17 дек, 19:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Ман. Юнайтед

В какой форме «Ливерпуль»

«В минувший четверг красные проиграли бельгийскому «Юниону» (1:2) на групповом этапе Лиги Европы. Но из того состава на выход в старте против «Манчестер Юнайтед» могут претендовать максимум три футболиста. Мерсисайдцы досрочно гарантировали себе выход в 1/8 финала турнира, поэтому Юрген Клопп предоставил отдых лидерам.

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17-й тур АПЛ «Ливерпуль» встречает во главе турнирной таблицы, на 10 очков опережая «МЮ». Все благодаря потрясающей игре на «Энфилде», где одержано семь побед в семи матчах. В том числе над главным открытием сезона — «Астон Виллой» Унаи Эмери (3:0). В предыдущем туре подопечные Клоппа вырвали три балла в тяжелейшем матче против «Кристал Пэлас» (2:1) на «Селхерст Парк». После 76-й минуты забито уже 14 голов.

Лучшим бомбардиром команды традиционно для последних лет является Мохамед Салах. На счету египтянина 11 голов в 16 матчах. Помимо этого, у нападающего семь голевых передач. Если без травмированного левого защитника Эндрю Робертсона «Ливерпуль» научился справляться, то в ближайшем туре придется обходиться и без опорного полузащитника Алексиса Макалистера.

 
Бруну Фернандеш (&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;). «МЮ» провалился в ЛЧ и теперь едет на «Энфилд». У «дьяволов» нет шансов против «Ливерпуля» без Бруну

В какой форме «Манчестер Юнайтед»

Во вторник манкунианцы бросили все силы на то, чтобы сохранить место в еврокубках весной будущего года. Однако «Бавария» в ничего не значащем для нее матче группового этапа Лиги чемпионов все равно оказалась сильнее (1:0). Это поражение поставило крест на еврокубковых амбициях «красных дьяволов». Из 32 участников групповой стадии только «Антверпен» (17) пропустил больше «МЮ» (15). Именно слабая игра в обороне обернулась провальным результатом. Теперь можно сконцентрироваться на АПЛ, где до лигочемпионской четверки отставание всего шесть очков. Вот только неизвестно, в каком физическом и психологическом состоянии подойдет команда к матчу на «Энфилде».

В 16-м туре случилось разгромное домашнее поражение от «Борнмута» (0:3), теперь — вылет из Лиги чемпионов. Будущее Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» становится все более туманным. Самое главное, не видно, за счет чего можно прибавить и в игре, и в результатах. Более того, матч с «Ливерпулем» из-за дисквалификации пропустит важнейший полузащитник Бруну Фернандеш. Падение может продолжиться.

 
Мохамед Салах. «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 17 декабря 2023 года

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: статистика личных встреч

«Ливерпуль» не проигрывает «МЮ» на «Энфилде» в восьми матчах подряд (пять побед и три ничьих). Предыдущий выезд манкунианцев в гости к мерсисайдцам обернулся историческим поражением со счетом 0:7. Мохамед Салах отметился в той встрече четырьмя набранными очками — двумя голами и двумя ассистами.

Прогноз Василия Уткина на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 17 декабря

«Юнайтед», потерпевший крах в Лиге чемпионов, едет на стадион, где их ненавидят всей душой. Не лучшее время для визита на «Энфилд». «Ливерпуль» даже в состоянии перестройки обыгрывает всех у себя дома, побед набралось уже 10. «МЮ», напротив, к середине декабря потерпел столько же поражений, сколько за весь предыдущий сезон, — 12. Очевидно, что мерсисайдцы постараются сделать своему принципиальному сопернику еще больнее. Повторить мартовские 7:0 вряд ли получится, но выиграть с разницей хотя бы в два мяча — не такая сложная задача», — считает Уткин.

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ФК Манчестер Юнайтед
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«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 17 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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