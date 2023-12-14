«МЮ» провалился в ЛЧ и теперь едет на «Энфилд». У «дьяволов» нет шансов против «Ливерпуля» без Бруну

В этом сезоне парни Юргена Клоппа еще не теряли очки на своем поле.

17 декабря «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде». Поединок 17-го тура АПЛ стартует в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Майкл Оливер. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 17 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на триумф команды Юргена Клоппа можно с коэффициентом 1.32, что составляет примерно 72% вероятности результата. Выигрыш «МЮ» предложили за 8.25 (12%). Ничья — за 6.35 (16%).

В двух предыдущих сезонах «Ливерпуль» громил «дьяволов» на «Энфилде» (4:0 и 7:0). Верите в чудо и непоражение гостей? Хватайте опцию X2 за 3.63.

Виктория мерсисайдцев с форой (-1.5) идет за 1.79, Ф2(+1.5) доступна за 2.06.

Специалисты не сомневаются, что соперники пробьют «верх» по голам: тотал больше трех мячей оценен котировкой 1.44, обратный вариант — 2.81.

Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.59, сыграть на «обе забьют — нет» можно за 2.38.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 2:1 в пользу красных. Финиш встречи с таким счетом дали за 8.75.

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«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча АПЛ 17 декабря 2023 года

Эрик тен Хаг и компания утопают в проблемах: всухую влетели в трех последних поединках из четырех, обидчиками выступили «Ньюкасл» (0:1), «Борнмут» (0:3) и «Бавария» (0:1). Если учитывать все турниры, то «дьяволы» проиграли ровно половину матчей сезона — 12 из 24. Баланс домашних встреч такой же неутешительный — на «Олд Траффорд» у «МЮ» семь поражений и семь побед.

Главный провал — вылет из Лиги чемпионов. Манкунианцы заняли последнее место в квартете с «Баварией», «Копенгагеном» и «Галатасараем», набрав лишь четыре очка. Это худший результат клуба в главном евротурнире за всю историю. «Юнайтед» не финишировал на дне группы 18 лет — с сезона-2005/06. И стал первым представителем Англии, который сделал это дважды. Также «дьяволы» переписали антирекорд по пропущенным голам — их набралось 15, ранее в ЛЧ столько не получала ни одна английская команда. Если же говорить про нынешний розыгрыш, то больше Андре Онаны огорчили только «Антверпен» (17).

Именно в таком состоянии коллектив тен Хага едет в гости к лидеру чемпионата, который пока не оступался на своем поле и одержал семь побед. Еще трижды «Ливерпуль» выиграл дома в Лиге Европы и один раз — в Кубке лиги. Причем из-за перебора желтых карточек «МЮ» не поможет капитан и лучший футболист по системе «гол+пас» (5+5 в АПЛ и ЛЧ) — Бруну Фернандеш. В соцсетях фанаты шутили, что португалец нарвался на дисквал, чтобы не участвовать в унижении от мерсисайдцев. Ведь в двух предыдущих сезонах «дьяволов» громили на «Энфилде» (4:0 и 7:0), а в последний раз они победили здесь почти восемь лет назад — в январе 2016 года (1:0).

Впрочем, накануне разборки с манкунианцами Юрген Клопп тоже лишился важного полузащитника — Алексис Макаллистер выбыл из строя по причине травмы.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

Мерсисайдцы — одна из самых ярких команд нынешнего сезона. Красные оформили 36 мячей — больше в АПЛ только у «Манчестер Сити» (38). Парни Юргена Клоппа уже привыкли кошмарить «дьяволов» на «Энфилде» — два прошлых поединка они выиграли с общим счетом 10:0. К тому же манкунианцы никак не могут найти выход из кризиса, а без Бруну Фернандеша держать удар будет еще сложнее. Все располагает к еще одному результативному перфомансу Мохамеда Салаха и компании против «МЮ».

Рекомендуемая ставка: «Ливерпуль» забьет больше трех мячей за 2.37 (если у красных будет ровно три гола, случится возврат).

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