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«Атлетико» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч Лиги чемпионов 13 апреля 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Сити» 13 апреля 2022 года
Читать «СЭ» в
Жоау Канселу («Манчестер Сити») и Антуан Гризманн («Атлетико»).
Фото Global Look Press

13 апреля 2022 года мадридский «Атлетико» примет «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе мадридцев «Ванда Метрополитано», выездную встречу «индейцы» проиграли 0:1. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск, прямую трансляцию покажет matchtv.ru.

Лига чемпионов. 1/4 финала
13 апр, 22:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Манчестер Сити

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ман Сити» серьезным фаворитом: коэффициент на победу «горожан» — 1.77, примерно 55% вероятности. Самый маловероятный результат — успех «Атлетико». Его можно взять за внушительные 5.10 (18%), ничью — за 3.60 (27%).

В случае благоприятного исхода ставка в 1000 рублей на ничью принесет 3600.

Аналитики не верят в успех хозяев, ведь ни в одном из трех самых ожидаемых исходов нет победы «Атлетико». Минимальный успех гостей 1:0 можно оформить с коэффициентом 6.00, ничья 1:1 идет за 6.80, а победа «Ман Сити» 2:0 — за 7.10.

Не ожидают и результативной игры. Индивидуальный тотал мадридцев больше 1.5 гола оценен приличными 3.90, меньше — 1.26. Эта же линия у команды Хосепа Гвардиолы идет за 1.90 как на «больше 1.5 мяча», так и на «меньше».

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На линию «обе забьют — да» предложен коэффициент 2.00. Обратную ставку можно оформить за более реалистичные 1.81.

Общий тотал больше трех мячей котируется весомыми 2.85, меньше трех голов можно взять за 1.42.

Поставить на то, что в матче будет 11-метровый, можно с коэффициентом 2.80. Пенальти «не будет» идет за 1.40.

Удаление предложено с еще большей котировкой — 4.00. Отсутствие красной карточки оценено скромными 1.22.

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 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
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8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
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14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
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