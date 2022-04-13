Прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Сити» 13 апреля 2022 года

13 апреля 2022 года мадридский «Атлетико» примет «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе мадридцев «Ванда Метрополитано», выездную встречу «индейцы» проиграли 0:1. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск, прямую трансляцию покажет matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ман Сити» серьезным фаворитом: коэффициент на победу «горожан» — 1.77, примерно 55% вероятности. Самый маловероятный результат — успех «Атлетико». Его можно взять за внушительные 5.10 (18%), ничью — за 3.60 (27%).

В случае благоприятного исхода ставка в 1000 рублей на ничью принесет 3600.

Аналитики не верят в успех хозяев, ведь ни в одном из трех самых ожидаемых исходов нет победы «Атлетико». Минимальный успех гостей 1:0 можно оформить с коэффициентом 6.00, ничья 1:1 идет за 6.80, а победа «Ман Сити» 2:0 — за 7.10.

Не ожидают и результативной игры. Индивидуальный тотал мадридцев больше 1.5 гола оценен приличными 3.90, меньше — 1.26. Эта же линия у команды Хосепа Гвардиолы идет за 1.90 как на «больше 1.5 мяча», так и на «меньше».

На линию «обе забьют — да» предложен коэффициент 2.00. Обратную ставку можно оформить за более реалистичные 1.81.

Общий тотал больше трех мячей котируется весомыми 2.85, меньше трех голов можно взять за 1.42.

Поставить на то, что в матче будет 11-метровый, можно с коэффициентом 2.80. Пенальти «не будет» идет за 1.40.

Удаление предложено с еще большей котировкой — 4.00. Отсутствие красной карточки оценено скромными 1.22.