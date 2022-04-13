«Атлетико» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч Лиги чемпионов 13 апреля 2022 года
13 апреля 2022 года мадридский «Атлетико» примет «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе мадридцев «Ванда Метрополитано», выездную встречу «индейцы» проиграли 0:1. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск, прямую трансляцию покажет matchtv.ru.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ман Сити» серьезным фаворитом: коэффициент на победу «горожан» — 1.77, примерно 55% вероятности. Самый маловероятный результат — успех «Атлетико». Его можно взять за внушительные 5.10 (18%), ничью — за 3.60 (27%).
В случае благоприятного исхода ставка в 1000 рублей на ничью принесет 3600.
Аналитики не верят в успех хозяев, ведь ни в одном из трех самых ожидаемых исходов нет победы «Атлетико». Минимальный успех гостей 1:0 можно оформить с коэффициентом 6.00, ничья 1:1 идет за 6.80, а победа «Ман Сити» 2:0 — за 7.10.
Не ожидают и результативной игры. Индивидуальный тотал мадридцев больше 1.5 гола оценен приличными 3.90, меньше — 1.26. Эта же линия у команды Хосепа Гвардиолы идет за 1.90 как на «больше 1.5 мяча», так и на «меньше».
На линию «обе забьют — да» предложен коэффициент 2.00. Обратную ставку можно оформить за более реалистичные 1.81.
Общий тотал больше трех мячей котируется весомыми 2.85, меньше трех голов можно взять за 1.42.
Поставить на то, что в матче будет 11-метровый, можно с коэффициентом 2.80. Пенальти «не будет» идет за 1.40.
Удаление предложено с еще большей котировкой — 4.00. Отсутствие красной карточки оценено скромными 1.22.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0