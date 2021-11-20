20 ноября в центральном матче 12-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграет против «Арсенала». Встреча состоится на стадионе «Энфилд». Начало — в 20.30. Прямая трансляция будет доступна на видеосервисе Okko. Эфир стартует в 20.00.

20.11.2021 | Ливерпуль — Арсенал

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер «Ливерпуля» в России — видит команду Клоппа фаворитом предстоящего матча с «канонирами». Сделать ставку на мерсисайдцев можно за 1.49 — это около 65% вероятности. Шансы «Арсенала» победить оцениваются котировкой 6.50 (15%), а ничья — 4.70 (20%).

При ставке в 1000 рублей на «Арсенал» можно выиграть 6500 рублей в случае успеха команды Артеты.

Ф1(-1) идет с коэффициентом 1.75, а Ф2(+1) доступна за 2.15.

Тотал голов больше 3.5 можно взять за 2.28, а ТМ 3.5 — за 1.67.

Уверены, что соперники рано откроют счет? Поставить на гол с 1-й по 15-ю минуту встречи можно за 2.80.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.30, а удаления — 6.00.

Ждете волевой победы одной из команд? Поставить на такой исход в пользу «Ливерпуля» можно за 7.50, а в пользу «Арсенала» — за 23.0.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

— 2:1 — коэффициент 7.90;

— 2:0 — 8.30;

— 1:1 — 8.90.