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Сафонову нужно обязательно ехать в «ПСЖ». Он ничего не потеряет, даже оказавшись в запасе

Матвей Сафонов может продолжить карьеру в «ПСЖ»
Дмитрий Гирин
Корреспондент
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Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
А вот приобрести может очень многое.

Вероятный переход Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» — главная новость постепенно набирающего обороты летнего трансферного окна. И все очень реально — если об этом пишет главный инсайдер Европы Фабрицио Романо, то это точно не просто слух или вброс.

Матвей Сафонов. Сафонов — в Париже за 20 миллионов евро? Такого статусного перехода не было со времен Аршавина и Жиркова

«ПСЖ» завершает сделку по подписанию российского голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара». В Париже считают, что он очень талантлив. Переговоры находятся на завершающей стадии, а сумма сделки составляет 20 миллионов евро с учетом бонусов. «Осталось уточнить последние детали и завершить трансфер», — написал он в соцсети X.

Если ничего не сорвется и 25-летний вратарь действительно отправится в Париж, то это будет самый громкий трансфер с участием российского футболиста за последние 15 лет — с времен, когда Юрий Жирков уезжал в «Челси», Андрей Аршавин — в «Арсенал», а Роман Павлюченко — в «Тоттенхэм». Все же «Монако», «Аталанта» и «Байер», куда переходили Александр Головин, Алексей Миранчук и Андрей Лунев, — клубы другого порядка.

И все было бы отлично, но есть один нюанс, который в контексте этого перехода обсуждается едва ли не больше всего. У «ПСЖ» есть Джанлуиджи Доннарумма. Основной вратарь сборной Италии, победитель и самый ценный игрок Евро-2020, клиент агентства покойного Мино Райолы. И у многих вызывает вопрос: а стоит ли Сафонову ехать в Париж, чтобы, скорее всего, быть там запасным голкипером, во всяком случае в начале, и просидеть на лавке лучшие, по крайней мере с точки зрения возраста, годы карьеры?

Джанлуиджи Доннарумма.
Фото AFP

Рассуждать о перспективах россиянина в «ПСЖ» и о том, способен ли он вытеснить из основы своего ровесника Доннарумму (удивительно, но они даже родились в один день — 25 февраля 1999 года), сейчас представляется довольно бессмысленным занятием. Но давайте представим, что все пошло по худшему или, правильнее сказать, базовому сценарию и Сафонов — запасной вратарь. Понятно, что любой футболист хочет играть — и это главный для критерий оценки происходящего: если выходит на поле, то и тренер хороший, и партнеры, и вообще все на свете замечательно. Если нет — наоборот. Но давайте попытаемся понять: а что же теряет Сафонов, даже оказавшись на лавке?

Раньше был важный фактор — без регулярной игровой практики можно было бы потерять место в сборной России. Сейчас, давайте будем честны, это не имеет почти никакого значения. Представим (хотя это крайне маловероятно, на мой взгляд), что Валерий Карпин перестанет вызывать Сафонова в национальную команду. Ну и? Причины, по которым голкипер может так и не сыграть за свою страну на большом турнире, совсем другие, нежели его пребывание в запасе «ПСЖ» или любого другого клуба.

Еврокубки? Знаете, мне кажется, что гораздо приятнее смотреть Лигу чемпионов со скамейки запасных, нежели по телевизору. Обзор, конечно, хуже, и повторов нет, но как-то оно атмосфернее. И давайте опять будем честны: шансов сыграть в главном клубном турнире планеты у Сафонова гораздо больше в «ПСЖ», чем в «Краснодаре». Все по тем же известным причинам.

Матвей Сафонов и&nbsp;Джанлуиджи Доннарумма. Готов ли Сафонов стать парижским Агкацевым? Даже ошибающийся Доннарумма остается звездой «ПСЖ»

Возможность выиграть с «Краснодаром» чемпионат России и стать легендой клуба и города? Так этот шанс уже только что был упущен, а нового, боюсь, не будет еще очень долго. Такие моменты, как в этом сезоне, надо ловить и не отпускать, а не разбазаривать своими же руками (персонально к Сафонову тут, впрочем, минимум вопросов и претензий).

Та самая игровая практика и лучшие годы? Это действительно тонкая материя. Но, во-первых, полагаю, что сам Сафонов все понимает и отдает себе отчет в том, куда он едет и что там его ждет. Во-вторых, ему всего 25 лет — принято считать, что для вратаря это вообще не возраст, там расцвет может начинаться и после 30. Да, это древний стереотип, но очевидно, что при современном уровне медицины и спортивной науки в целом карьеры в среднем длятся дольше, чем, скажем, 20 лет назад.

Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

И кстати, тот же Лунев, просидевший два года в «Байере» под Лукашем Градецки, рассказывал, что даже в этой ситуации узнал много нового в плане техники.

«Работали над напрыжкой, таймингом и первым шагом при толчке. Это технический элемент, который закладывается еще в детстве, но у нас на него обращают мало внимания. Хотя он крайне важен. То есть в «Байере» мне открыли глаза на деталь, которая очень многое решает», — говорил он в интервью Sports.ru.

Килиан Мбаппе (в&nbsp;центре). Во Франции нет своего «Байера». «ПСЖ» взял десятый титул катарской эпохи и готовится жить без Мбаппе

Так что, соглашаясь на переход в «ПСЖ», даже с большой вероятностью оказаться в запасе, Сафонов ничего не теряет.

А вот приобрести может очень многое. Причем не только в спортивном плане — тут как раз все понятно (топ-клуб, топ-партнеры на тренировках, возможность поработать с топ-тренерами, почти гарантированные титулы и т. д.). Но это и классный жизненный опыт: новая страна, другая культура, возможность выучить новый язык — все это в дальнейшем будет только в плюс, в том числе и после окончания карьеры. Опять же Париж — один из самых красивых и атмосферных городов мира.

И наконец, кто сказал, что Доннарумма будет играть в «ПСЖ» вечно, тем более с его специфическими агентами?

Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
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 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
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