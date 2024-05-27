«Хабиб радовался, когда Усик уронил Фьюри». Большое интервью с Хавьером Мендесом

Эксклюзив перед боем Махачева.

В преддверии титульного боя Ислама Махачева с Дастином Порье 1 июня на UFC 302 в Ньюарке « Спорт-Экспресс» записал большое интервью с американским тренером команды Хабиба Хавьером Мендесом.

« Хабиб смотрел Усик — Фьюри и сказал: « С кучаю по чувству победы »

— У вашего Instagram* (*принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ. — Прим. «СЭ») уже 765 000 подписчиков. Интересно, какой процент аудитории из СНГ и мусульманских стран?

— Я не знаю, но думаю, если разбираться, большинство подписчиков будут мусульмане и россияне.

— Вы уже зарабатываете хорошие деньги с Instagram*?

— Нет-нет-нет. Я никаких денег с этого не зарабатываю.

— Вы с командой Хабиба смотрели бой Усик - Фьюри. За кого болели?

— За Усика. Очень конкурентный бой. Один из тех поединков, когда до конца ничего не было ясно, Тайсон до финального гонга был в игре. Сначала Усик вел, потом Фьюри прибавил, и только после нокдауна в 9-м раунде бой пошел в сторону Усика.

— Как Хабиб и Ислам отреагировали, когда Усик в 9-м раунде отправил Фьюри в нокдаун?

— Они были очень счастливы. Я, правда, точно не помню, смотрел ли Ислам с нами, но Хабиб точно был. Хабиб верил в Усика, но когда Фьюри начал пробивать ему корпус, Хабиб такой: «Ой-яй-яй...» (Смеется.) После боя Хабиб просто сказал, что отличный бой, оба боксера фантастически себя показали. Во время боя мы обсуждали вот это чувство победы, когда тебе поднимают руку, и Хабиб сказал, что скучает по этому чувству. Мы все, кто был бойцами, скучаем.

Хабиб Нурмагомедов. Фото Соцсети

— В прошлом году вероятность возвращения Хабиба была 0 процентов. Сейчас, может быть, появился 1 процент?

— У меня нет поводов считать, что есть больше 0 процентов. Я вчера видел видео, как он бьет по груше, люди активно репостили это видео, но мне Хабиб ничего не говорил. Не забывайте такую вещь, Хабиб не ставит меня в курс дела по поводу всего, что он думает или делает. Я исхожу из того, что я видел, что он говорил лично мне. Мне о возвращении он не говорил.

— Как вам, кстати, его эта работа на груше? Бьет ли он визуально так же быстро и жестко, как в годы выступлений?

— Он стал крупнее, мускулистее, у него по-прежнему сохранились, конечно, ударные качества. Но он не тренирует ударку, он тренирует грэпплинг. Со всеми ребятами в зале он грэпплит и всех в этом уничтожает. Его грэпплерская форма по-прежнему на феноменальном уровне. И он невероятный тренер, такой же, как его отец.

— Заметно, что сейчас Хабиб любит тренерскую работу так сильно, как никогда прежде?

— Думаю, он любит как и прежде, но чувствует больше ответственности. Чувствует, что должен отдавать знаниям тем ребят, которые выросли рядом с ним. Он хочет помочь им реализовать их мечты. И люди забывают, что Хабиб никогда не говорил, что бросает тренерскую работу, он говорил, что не будет больше угловым. И он держит слово. Сейчас Ислам будет драться с Дастином, и из того, что я понял, а я думаю, что понял правильно, Хабиба не будет с нами в углу. Я не спрашивал его лично, если он захочет, что-то сделать, он скажет мне, и я это приму.

«Усман Нурмагомедов сильнее Порье в ударке, и Зайнуков сильнее. В чистом боксе Ислам тоже мог бы побить Дастина»

— Помните, когда Хабиб проводил лагерь к Гэтжи, он начал добавлять в свой арсенал фронт-кики в корпус, мы увидели их в бою. Добавлял ли в этом кэмпе что-то новое Ислам?

— Нет, он не добавлял ничего нового, он просто стал лучше во всем, что делает. Он в лучшей форме, что я когда-либо видел. И если все пройдет так, как мы ожидаем, он покажет очень впечатляющее выступление. Он первый номер PFP.

— В этом лагере он потрясал кого-то левым хай-киком?

— Хм. Он очень осторожно бьет хай-кики в спаррингах, если нога доходит, он в последний момент оттягивает ее. Ислам из тех, кто бережет спарринг-партнеров. Я не скажу, что у Ислама выросла сила удара, но у него улучшились тайминг и эффективность. В итоге получается, что даже если он не бьет на силу, удар получается очень тяжелым, потому что точность стала немного лучше. Так что в некотором смысле он не стал бить сильнее, но в некотором стал.

— Учитывая, что Дастин считается лучшим боксером этого дивизиона, у вас не было желания позвать в зал чистых боксеров мирового класса, чемпионов мира?

— Нет, они нам не нужны. Нам никто не нужен. У нас есть Усман, чемпион Bellator, на мой взгляд, как ударник он сильнее Дастина. У нас есть Зайнуков, двукратный чемпион мира по муай-тай, он тоже как ударник сильнее Дастина. У нас есть еще Амру Магомедов, чемпион UAE Warriors, он невероятный боец. Так что у Ислама потрясающие спарринг-партнеры, ему больше никто не нужен. Если честно, и в чистом боксе, я считаю, Ислам определенно может побить Дастина. Недаром я говорю, что Ислам самый универсальный боец, которого я тренировал, он умеет все. Он хорош везде, хорош психологически, хорош в боксе, муай-тай, борьбе, дзюдо, самбо, джиу-джитсу. Скажите мне, в чем он не хорош.

— Если говорить об Амру Магомедове, вы были первым, кто обратил на него наше внимание, сказали на большую аудиторию о нем. Насколько он сейчас готов к большим делам?

— Он готов к большим делам. 100 процентов готов. В июле у него будет защита пояса в UAE, а дальше я ожидаю, что мы скоро увидим его в больших промоушенах. Очень скоро, у меня большие ожидания от него. По навыкам Амру похож на Ислама, Усмана и Умара, не на Хабиба. Хотя стиль его немного отличается от них. Но он хорош везде, как и все новое поколение из зала Хабиба.

Амру Магомедов и Хабиб Нурмагомедов. Фото Соцсети

— Дастин Порье постоянно угрожает соперникам гильотиной. Вы хоть раз видели, чтобы Ислама кто-то ловил в этот прием?

— Нет-нет. Хабиба и Ислама очень тяжело поймать на прием, я никогда не видел, чтобы они стучали. Хабиб точно не стучал, и Ислам тоже, я лично не видел. Они на самом высоком уровне.

— Хабиб в этом кэмпе пробовал накидывать Исламу гильотину?

— Хабиб в этом кэмпе очень мало боролся с Исламом, в основном он что-то объяснял ему как тренер. В этом кэмпе как тренер он очень многое дал Исламу, что меня очень радует. Моя роль больше менторская, а всей тренерской работой рулит Хабиб. Он говорит какие-то речи перед командой, и даже в стойке сейчас он их натаскивает. Я очень рад видеть его еще и тренером по ударке, и всем этим ударным аспектам он учит идеально. Идеально. Идеально по технике, идее, ментальности. Я рад, что такой выдающийся боец стал серьезным тренером, у меня была улыбка восхищения, когда он разъяснял все эти тонкости в ударке. Я бы не сказал, что его знания ударки достигли его знаний в борьбе, там у него понимание вообще на самом высоком уровне, но и в ударке он уже на очень хорошем уровне.

— Может быть, поделитесь каким-то примером совета от Хабиба в ударке?

— Нет, я бы не хотел. (Смеется.) Эти знания мы держим при себе. Но он впечатлил меня в этом.

— Вы много раз говорили, что Ислам был единственным, кто выигрывал раунды у Хабиба. Можем ли мы сейчас сказать, что Усман Нурмагомедов — единственный, кто выигрывает раунды у Ислама?

— Я пока такого не видел. (Смеется.) Пока не видел. И если брать конкретно этот кэмп, надо понимать, что Усман не преследует цель побить Ислама, он копирует Дастина. Он не показывает самого себя в лучшем виде.

— Ни Умар, ни Усман не проиграли ни одного раунда в карьере. Но ваша команда считает самым талантливым именно Усмана. В чем он превосходит брата, в движении и рефлексах?

— Я считаю Усмана талантливее не конкретно Умара, а талантливее вообще всех бойцов, которых я когда-либо тренировал. Потому что у него врожденное движение, которое я называю матрицей. Он делает вещи, которым я бы не смог научить. Это природные инстинкты, особенности, именно природные. Он невероятен. Мне не нравится сравнивать его конкретно с Умаром, я сравниваю его со всеми, кого я тренировал.

Усман умен, он просит у меня отдых, когда чувствует, что перегрузился. И, кстати, Умар в последнее время тоже начал просить. Он дает мне знать: «Тренер, у меня был тяжелый день, нормально, если я не приду сегодня?» Я уверен, скоро этот молодой орел станет еще одним чемпионом UFC из нашей команды. Я всегда в это верил. Скоро мы это увидим, он будет новым чемпионом в легчайшем весе, новой большой звездой из Дагестана.

— Вот говоря о важности доверия между бойцом и тренером, я вспоминаю вашу историю про Люка Рокхольда. Вы уговаривали его поработать над ведением боя на ближней дистанции, а он отказался, был уверен в своей непобедимости.

— Да, была такая история. Он не захотел учиться драться на ближней дистанции. Разучить грязный бокс, тайский клинч, вот такие вещи. Люк был феноменальным атлетом, и когда он набирал форму, с ним было очень тяжело работать на длинной дистанции, тяжело было подойти к нему. Я видел его спарринги, люди ничего не могли сделать с ним на дальней дистанции.

«Ни я , ни Хабиб не пожмем руку Конору, если увидим его»

— Хочется вспомнить бой Хабиба с Порье в 2019 году. Помните, какой была атмосфера в раздевалке перед боем?

— Я помню, что было супер, супержарко. На улице и на арене. Невероятно жарко. Для меня это был особенный день, потому что я впервые работал в углу рядом с отцом Хабиба. Я, отец, Хабиб — все вместе. Просто потрясающе, насколько эффективно мы делили тренерскую работу над его сыном. Мы были очень похожи с его отцом по менталитету, хотя подходы у нас немного отличались. Он был очень строгий и напирал на дисциплину, я работал посвободнее, но ментальность боевая у нас была одинаковая, мы мыслили одинаково. Поэтому тот день был особенным.

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье. Фото Getty Images

Я помню, что Хабиб немного нервничал перед боем, это и понятно. Его отец впервые был с ним в углу с 2012 года, только подумайте над промежутком, бой с Дастином был в 2019-м. Я начал работать у Хабиба в углу с его третьего боя в UFC, поначалу мы не проводили с ним много времени, потому что он прилетал в Америку только на три недели. Потом, когда он и его менеджер Али устроили дело так, что он стал проводить больше времени в Америке, по два месяца, его ударка сильно выросла. Потому что у меня уже было много времени для работы с ним. И Хабиб никогда ни с кем не работал над ударкой, кроме как со мной. Да, есть видео, где он работает над ударкой с другими, но 95% ударной работы с ним делал я. И также помогал Папс Карвальо. А те люди на видео — это просто кто держал ему лапы, не работал над его ударкой.

— Если бы Хабиб выступал все эти годы, на каком уровне сейчас находилась бы его ударка?

— Он вполне мог бы быть уже лучшим ударником в своем весе, уничтожать людей только в стойке. В конце своей карьеры, когда он готовился к Гэтжи, он уже бил всех в зале в ударке. Он уже был на уровне профессионального боксера и кикбоксера. Именно в самом конце его карьеры.

— Вы упомянули, что в день боя с Порье была страшная жара в помещении. Хабиб жаловался по этому поводу, возмущался?

— Ни разу. Ни разу. Он воин, он не жалуется. Никогда не жаловался. Но жара была безумная.

— Учитывая, что Абубакар сейчас не с вами, кто главный шутник в команде?

— Усман. И Ислам такой тихий шутник, очень коварный. (Смеется.) Он недавно был на шоу Ди Си и Чела Соннена «Хороший парень / плохой парень» и сказал, что им нужно поменять название на «Толстый парень / плохой парень».

— В этом году исполняется шесть лет с боя Хабиб — Конор. Если вы сейчас встретите Конора, пожмете ему руку? Он вас называл толстым кикбоксером.

— Он называл меня толстозадым кикбоксером. Я не пожму ему руку, просто пройду мимо. Я не злюсь на него, но у меня нет к нему уважения. Если он извинится за слова об отце Хабиба «Ковид добро, отец зло», тогда я пожму ему руку. Мне не нужно находиться рядом с ним, ему не нужно заговаривать со мной. У меня свой взгляд на вещи, у него свой, он любит создавать драму, чтобы привлечь внимание, а мне такое не нравится. В нем есть, конечно, хорошие качества, он иногда показывал сердечность, но по большей части... Я не его фанат, так скажем.

— А Хабиб, как думаете, пожал бы ему сейчас руку?

— Нет.

— В России многие видят в Армане Царукяне главную угрозу Исламу Махачеву в этом весе. В вашей команде чувствуется, что Царукян несет что-то особенное?

— Мы не думаем о нем как о главной угрозе, мы вообще не говорим о нем. Мы просто рассматриваем его как человека, с которым Исламу предстоит подраться. Ислам хочет с ним подраться, чтобы зачистить дивизион. Но мы не говорим об Армане, Ислам вообще такой боец, он не говорит о соперниках, мы не только об Армане не говорим, мы ни о ком не говорим. Нет такого, что ребята обсуждают в зале: «Вот этот сказал то, этот сказал это». Эти люди профессионалы, им нужно тренироваться, есть, спать и затем все повторять по новой. Арман — большой талант, но Ислам первый номер PFP.

— Ислам и Генри Сехудо недавно общались на подкасте и пришли к мнению, что Хабиб побил бы Исраэля Адесанью. А как бы выступил Ислам в этом весе, мог бы побить Дрикуса Дю Плесси?

— Ислам мог бы побить его, конечно. Хабиб 100% мог бы, у Хабиба были данные, чтобы взять пояса в трех весах: легком, полусреднем и среднем. В полутяжелом не знаю, но он точно дал бы тяжелый бой всем этим ребятам, если бы вообще не побил их всех. Мы же не говорим в лице Хабиба о каком-то обычном человеке, это особенный атлет с медвежьей силой и огромной ментальной силой. Не было ни одного препятствия, которое бы Хабиб не снес, если бы ему нужно было.

— Некоторые люди считают, что подбородок Ислама Махачева — слабое место. Вы когда-нибудь видели, чтобы он закачивал его, например, поднимал блин на полотенце, как делают боксеры?

— Нет-нет, он никогда такого не делал. Ислама роняли один раз, но это может случиться с любым. Ислам не пытается как-то закачать шею или челюсть, он никогда не говорил на эту тему. Он делает упражнения на все тело, ничего конкретного на шею и подбородок.

— Каким видите бой против Дастина Порье?

— Мне не нравится делать прогноз на финиш в конкретном раунде, но я делаю прогноз на то, что будет доминация. Мы будем доминировать в каждом раунде. Если он встанет, мы опять переведем его. Если нужно будет драться в стойке, будем драться. Мы будем доминировать в каждом раунде, сейчас в наших руках лучшая версия Ислама Махачева. Я, Сейфула, Хабиб, тренер Магомед — мы все хорошо подготовили его, и 1 июня мы ждем доминацию.