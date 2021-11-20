20 ноября в 15-м туре РПЛ московский «Спартак» отправится в гости к «Краснодару». Встреча пройдет на стадионе ФК «Краснодар», начало — в 19.00. Прямая трансляция матча будет доступна на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 18.30.

20.11.2021 | Краснодар — Спартак

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Поставить на «Краснодар» можно с коэффициентом 1.92 — это около 50% вероятности. Шансы «Спартака» победить и ничейного исхода матча оценивается одинаковым коэффициентом 3.90 (25%).

При ставке в 1000 рублей на «Спартак» потенциальная выплата составит 3900 рублей, а прибыль — 2900 рублей.

Ф1(0) идет за 1.44, а Ф2(0) — за 2.90.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.78, а ТМ 2.5 — за 2.10.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.71. Обратный исход оценивается котировкой 2.14.

«Спартак» два матча подряд забивает «быкам» больше одного мяча. Повторит? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.85.

Шансы «Краснодара» отличиться дважды или более оцениваются коэффициентом 1.84.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.35, а удаления — 3.20.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

— 1:1 — коэффициент 7.00;

— 1:0 — 7.90;

— 2:1 — 8.10.