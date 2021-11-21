21 ноября в 15-м туре чемпионата России сойдутся «Ростов» и «Уфа». Встреча пройдет в Ростове на городском стадионе и начнется в 14.00. Трансляцию покажет «Матч! Премьер».

Партнер «Ростова» — букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что в матче победу одержат желто-синие. На успех южной команды можно поставить с котировкой 1.85 — это примерно 52% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.70 (26%), а победа «Уфы» есть в линии за 4.40 (22%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Уфы» потенциальная выплата составит 4 400 рублей.

Ф1(-1.5) идет за 3.20, а Ф2(+1.5) — за 1.35.

Ставку «Уфа» не проиграет" можно взять за 2.02.

Шансы «Ростова» забить больше одного оцениваются коэффициентом 2.00.

Уверены, что «Уфа» также сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.70.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:0 в пользу «Ростова» наиболее вероятным. На него можно поставить за 6.00.