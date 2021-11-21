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«Ростов» — «Уфа»: прогноз и ставки на матч РПЛ 21 ноября 2021 года

11:15
Виталий Кафанов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виталий Кафанов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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21 ноября в 15-м туре чемпионата России сойдутся «Ростов» и «Уфа». Встреча пройдет в Ростове на городском стадионе и начнется в 14.00. Трансляцию покажет «Матч! Премьер».

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Партнер «Ростова» — букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что в матче победу одержат желто-синие. На успех южной команды можно поставить с котировкой 1.85 — это примерно 52% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.70 (26%), а победа «Уфы» есть в линии за 4.40 (22%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Уфы» потенциальная выплата составит 4 400 рублей.

Ф1(-1.5) идет за 3.20, а Ф2(+1.5) — за 1.35.

Ставку «Уфа» не проиграет" можно взять за 2.02.

Шансы «Ростова» забить больше одного оцениваются коэффициентом 2.00.

Уверены, что «Уфа» также сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.70.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:0 в пользу «Ростова» наиболее вероятным. На него можно поставить за 6.00.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
21 нояб, 14:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
21 ноября, 14:00
Уфа
Судьи
Евгений Кукуляк (Калуга) Дмитрий Сафьян (Москва) Константин Шаламберидзе (Москва)
ВАР
Любимов (Санкт-Петербург) Петросян (Бронницы)

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Егор Сергеев все материалы автора
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