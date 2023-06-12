Лена Пападакис — Людмила Самсонова: прогноз на матч WTA Хертогенбош 12 июня 2023 года
12 июня в теннисе официально стартует травяной сезон. В одном из первых матчей на турнире в голландском Хертогенбоше россиянка Людмила Самсонова сразится с немкой Леной Пападакис. Теннисистки выйдут на корт не ранее 14.40 по московскому времени. В прямом эфире в России матч показан не будет. Эта игра станет первой между девушками.
Букмекерская компания Olimpbet считает Самсонову безоговорочным фаворитом встречи. На победу россиянки можно поставить с коэффициентом 1.02, что приблизительно 98% вероятности исхода. Успех Пападакис котируется за 10.75 (2%).
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Эксперты убеждены, что Людмила победит всухую: на счет 2:0 коэффициент — 1.21. Если же вы думаете, что Пападакис возьмет хотя бы один сет, такое условие идет за 4.10.
Тотал больше 17.5 гейма доступен за 1.77, ТМ 17.5 — за 1.98.
В прошлом сезоне Самсонова одержала всего одну победу на траве в четырех матчах. Ф2(-6.5) по геймам оценена за 1.79, Ф1(+6.5) — за 1.86.
ИТМ (6.5) у Пападакис идет за 1.66, ИТБ (6.5) — за 2.14. Людмила же должна взять меньше 13 геймов — за 1.46.
Прогноз и ставка на матч Лена Пападакис — Людмила Самсонова
Для Самсоновой это будет первый травяной матч в сезоне, а вот Пападакис уже провела в Хертогенбоше два матча — победила экс-девятую ракетку мира Коко Вандевеге и №434 рейтинга Тэйлу Престон. Таким образом, немка всего во второй раз в сезоне выиграла больше одного матча подряд — поражений у нее значительно больше, чем побед.
В предстоящей встрече должна сработать разница в классе между игроками. Хотя Самсонова не была в лучшей форме в последние месяцы, достаточно тяжелую и технически слабенькую соперницу она должна пройти легко.
Рекомендуемая ставка: ТМ 18.5 гейма за 1.66.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9