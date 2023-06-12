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Лена Пападакис — Людмила Самсонова: прогноз на матч WTA Хертогенбош 12 июня 2023 года

Прогноз на матч WTA Хертогенбош Лена Пападакис — Людмила Самсонова 12 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Людмила Самсонова.
Фото Getty Images

12 июня в теннисе официально стартует травяной сезон. В одном из первых матчей на турнире в голландском Хертогенбоше россиянка Людмила Самсонова сразится с немкой Леной Пападакис. Теннисистки выйдут на корт не ранее 14.40 по московскому времени. В прямом эфире в России матч показан не будет. Эта игра станет первой между девушками.

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Букмекерская компания Olimpbet считает Самсонову безоговорочным фаворитом встречи. На победу россиянки можно поставить с коэффициентом 1.02, что приблизительно 98% вероятности исхода. Успех Пападакис котируется за 10.75 (2%).

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Эксперты убеждены, что Людмила победит всухую: на счет 2:0 коэффициент — 1.21. Если же вы думаете, что Пападакис возьмет хотя бы один сет, такое условие идет за 4.10.

Тотал больше 17.5 гейма доступен за 1.77, ТМ 17.5 — за 1.98.

В прошлом сезоне Самсонова одержала всего одну победу на траве в четырех матчах. Ф2(-6.5) по геймам оценена за 1.79, Ф1(+6.5) — за 1.86.

ИТМ (6.5) у Пападакис идет за 1.66, ИТБ (6.5) — за 2.14. Людмила же должна взять меньше 13 геймов — за 1.46.

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Прогноз и ставка на матч Лена Пападакис — Людмила Самсонова

Для Самсоновой это будет первый травяной матч в сезоне, а вот Пападакис уже провела в Хертогенбоше два матча — победила экс-девятую ракетку мира Коко Вандевеге и №434 рейтинга Тэйлу Престон. Таким образом, немка всего во второй раз в сезоне выиграла больше одного матча подряд — поражений у нее значительно больше, чем побед.

В предстоящей встрече должна сработать разница в классе между игроками. Хотя Самсонова не была в лучшей форме в последние месяцы, достаточно тяжелую и технически слабенькую соперницу она должна пройти легко.

Рекомендуемая ставка: ТМ 18.5 гейма за 1.66.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Людмила Самсонова
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
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 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
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 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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