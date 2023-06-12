12 июня в теннисе официально стартует травяной сезон. В одном из первых матчей на турнире в голландском Хертогенбоше россиянка Людмила Самсонова сразится с немкой Леной Пападакис. Теннисистки выйдут на корт не ранее 14.40 по московскому времени. В прямом эфире в России матч показан не будет. Эта игра станет первой между девушками.

Букмекерская компания Olimpbet считает Самсонову безоговорочным фаворитом встречи. На победу россиянки можно поставить с коэффициентом 1.02, что приблизительно 98% вероятности исхода. Успех Пападакис котируется за 10.75 (2%).

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Эксперты убеждены, что Людмила победит всухую: на счет 2:0 коэффициент — 1.21. Если же вы думаете, что Пападакис возьмет хотя бы один сет, такое условие идет за 4.10.

Тотал больше 17.5 гейма доступен за 1.77, ТМ 17.5 — за 1.98.

В прошлом сезоне Самсонова одержала всего одну победу на траве в четырех матчах. Ф2(-6.5) по геймам оценена за 1.79, Ф1(+6.5) — за 1.86.

ИТМ (6.5) у Пападакис идет за 1.66, ИТБ (6.5) — за 2.14. Людмила же должна взять меньше 13 геймов — за 1.46.

Прогноз и ставка на матч Лена Пападакис — Людмила Самсонова

Для Самсоновой это будет первый травяной матч в сезоне, а вот Пападакис уже провела в Хертогенбоше два матча — победила экс-девятую ракетку мира Коко Вандевеге и №434 рейтинга Тэйлу Престон. Таким образом, немка всего во второй раз в сезоне выиграла больше одного матча подряд — поражений у нее значительно больше, чем побед.

В предстоящей встрече должна сработать разница в классе между игроками. Хотя Самсонова не была в лучшей форме в последние месяцы, достаточно тяжелую и технически слабенькую соперницу она должна пройти легко.

Рекомендуемая ставка: ТМ 18.5 гейма за 1.66.

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