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«Краснодар» — ЦСКА: где смотреть финал Кубка России 11 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция финала Кубка России «Краснодар» — ЦСКА 11 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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В российском футболе осталось определить победителя Кубка России, после чего сезон официально закончится. В решающем матче турнира в Москве на стадионе «Лужники» сойдутся «Краснодар» и ЦСКА. Стартовый свисток рефери Владислава Безбородова прозвучит в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.55 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Кубок России. Суперфинал
11 июн, 17:00. Лужники (Москва)
Краснодар
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение москвичам: коэффициент на победу армейцев в основное время — 1.99, что составляет приблизительно 50% вероятности. На ничью и выигрыш «Краснодара» предложена одинаковая котировка 3.69 (25%).

Ставка в 1000 рублей на главный триумф в истории «быков» при благоприятном результате принесет 3690 рублей.

«Краснодар» еще ни разу не брал трофеи на высшем уровне российского футбола: вероятность того, что Кубок достанется «быкам», оценена в 2.55. Этот рынок на москвичей доступен за 1.57.

Наиболее ожидаемые экспертами результаты матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 дана за 6.40;

• победа ЦСКА 1:0 — за 7.20;

• 2:1 — за 7.75.

Предстоящий поединок может получится результативным, тем более что команды уже дважды в этом сезоне устраивали яркие встречи, в которых побеждали армейцы (3:0 и 4:1). Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.98. Вдобавок по итогам розыгрыша РПЛ «Краснодар» и ЦСКА вошли в топ-5 по результативности.

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Ставка на результативные удары от обоих соперников предложен за 1.75, вариант «обе забьют — нет» можно оформить за 2.07. Команды обменялись голами в половине из 10 последних встреч.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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