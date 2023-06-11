Ставки на АПЛ в сезоне-2023/24: предсказуемый фаворит и очень плотная борьба за топ-4
В прошедшем сезоне «Манчестер Сити» в пятый раз за последние шесть лет стал чемпионом Англии. Куда интереснее борьба проходила за места в еврокубках и за сохранение прописки в элите. Букмекерская компания Olimpbet представляет расклады на следующий сезон АПЛ.
Фавориты на чемпионство
По мнению экспертов, наилучшие шансы на победу в сезоне-2023/24 у «Манчестер Сити». Поставить на очередной триумф «горожан» можно с коэффициентом 1.60. Команда Пепа Гвардиолы в последние годы действительно доминирует в Англии: выиграла пять из шести предыдущих розыгрышей, а в сезоне-2022/23 победила, хотя большую часть года лидировал «Арсенал».
«Канониры» — вторые претенденты на золотые медали: поставить на триумф банды Микеля Артеты можно за 8.50. «Арсенал» в прошедшем чемпионате был невероятно близок к первому за 19 лет чемпионству, но из-за кризиса на финише сезона отдал победу «Сити».
Также неплохие шансы на трофей у «Ливерпуля»: на команду Юргена Клоппа можно поставить с котировкой 8.75. При этом в сезоне-2022/23 мерсисайдцы провалились: пришвартовались пятыми, отстали от чемпиона на 22 очка, а большую часть чемпионата вообще находились в районе 7-9-го места.
«Манчестер Юнайтед» — четвертый фаворит АПЛ. Триумф «красных дьяволов» предложен за 10.0. В прошедшем сезоне манкунианцы выглядели неплохо: заняли третье место и явно прогрессировали на протяжении всего года. Видимо, руководство не ошиблось с изгнанием Роналду и с назначением Эрика тен Хага, при котором «МЮ» взбодрился.
Также в пул главных фаворитов попали «Челси» и «Ньюкасл»: коэффициенты на них — 14.25 и 14.50 соответственно. Сезон-2022/23 сложился для команд по-разному: «сороки» впервые за 20 лет вышли в Лигу чемпионов, а «аристократы», потратив на трансферы 611 млн евро, финишировали на 12-й строчке.
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Кто попадет в топ-4?
В предстоящем сезоне АПЛ ожидается увлекательная борьба за топ-4, неплохие шансы на попадание в зону Лиги чемпионов у значительного числа команд. Разумеется, выше всего букмекеры оценили шансы главных фаворитов на чемпионство:
• «Ман Сити» в топ-4 идет за 1.06;
• «Арсенал» — за 1.64;
• «Ливерпуль» — за 1.66;
• «МЮ» — за 1.74.
Также хорошую вероятность залететь в топ-4 имеет «Ньюкасл», который в прошедшем сезоне финишировал как раз четвертым. Коэффициент еще на один успех «сорок» — 2.20. Возвращение «Челси» в Лигу чемпионов идет за чуть большие 2.25.
«Тоттенхэм» в прошедшем сезоне впервые за 14 лет пролетел мимо еврокубков — «шпоры» приехали восьмыми и не попали даже в Лигу конференций. При этом осенью в международных турнирах от АПЛ будут выступать сразу восемь команд (топ-7 плюс победивший в Лиге конференций «Вест Хэм»). Поставить на то, что лондонцы взлетят в топ-4, можно за 3.90.
Еще среди фаворитов на место в ЛЧ аналитики видят одну из главных сенсаций прошедшего чемпионата — «Брайтон». Парни Роберто де Дзерби ворвались на шестую строчку и впервые в истории сыграют в еврокубках. Коэффициент на попадание «чаек» в четверку сильнейших — 4.90.
Кто вылетит?
Главные претенденты на телепортацию в чемпионшип — команды, которые только что из него поднялись: «Лутон Таун», «Шеффилд Юнайтед» и «Бернли». Меньше всего аналитики верят в выживание «шляпников»: неудивительно, ведь они пробились в элиту только через плей-офф, победив в финале в серии пенальти. Поставить на их вылет можно за 1.36.
Чуть больше шансов на счастливое будущее у «Шеффилда»: понижение «клинков» доступно за 1.57. В прошедшем сезоне они припарковались вторыми в чемпионшипе и напрямую вышли в АПЛ.
Близкие шансы на вылет у выигравшего английский ФНЛ «Бернли» и с трудом спасшегося в АПЛ «Борнмута». Коэффициенты на их понижение — 2.60 и 2.75 соответственно.
Также высокие шансы на изгнание из элиты у следующих команд:
• вылет «Ноттингема» идет за 3.75;
• «Эвертона» — за 4.00;
• «Фулхэма» — за 4.30;
• «Вулверхэмптона» — за 6.00.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9