Крылья Советов

4 декабря 2021 года ЦСКА отправится в гости к «Крыльям Советов» в рамках программы 17-го тура РПЛ. Матч пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)», начало — в 14:00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 13:55.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами встречи. Сделать ставку на победу ЦСКА можно за 2.36 — это примерно 41% вероятности. Успех «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 3.20 (30%), а ничья — 3.30 (29%).

При ставке в 1 000 рублей на ЦСКА можно выиграть 2 360 рублей в случае успеха «армейцев».

Ф1(0) доступна за 2.30, а Ф2(0) — за 1.67.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.20, а ТМ 2.5 — за 1.72.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.94. Обратный исход доступен за 1.86.

Шансы «Крыльев» отличиться более одного раза оцениваются коэффициентом 3.00.

Уверены, что ЦСКА забьет два или более? ИТБ2 (1.5) идет за 2.40.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.35, а удаления — 2.95.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 1:1 — коэффициент 6.10

· 0:1 — 6.70

· 1:0 — 8.10