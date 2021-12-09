ЭСК: Чистяков ошибочно не назначил пенальти в ворота «Нижнего Новгорода» в матче с «Рубином»
19:43
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС вынесла вердикт по матчу 17-го тура Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» — «Рубин» (2:1).
«Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Артема Чистякова в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота «Нижнего Новгорода» на 57-й минуте матча. Согласно вердикту ЭСК, судья ошибочно не назначил пенальти.
Решение комиссии мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды («Нижний Новгород»), вступив в единоборство за верховой мяч с атакующим игроком «Рубина» в собственной штрафной площади, совершил толчок своей рукой с область лица соперника, что должно расцениваться как безрассудное поведение и наказываться 11-метровым ударом и предупреждением игрока.
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