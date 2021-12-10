Что теперь скажут «Спартак» и Соболев? Мешков принял три разных решения в трех однотипных ситуациях

Трактовка правил Виталием Мешковым в однотипных ситуациях вызывает все больше вопросов. Его последнее решение наверняка удивит болельщиков «Спартака» и нападающего красно-белых Александра Соболева.

Ведущий Telegram-канала «Где Фактура?» смотрел матч 6-го тура Лиги Европы «Ференцварош» — «Байер» (1:0) и обратил внимание на один из моментов первого тайма. На 24-й минуте произошло единоборство Карима Беллараби с Михой Блажичем. Игрок гостей не коснулся мяча, ударил соперника прямой ногой и попал ему открытыми шипами в область голени.

9 декабря. Будапешт «Ференцварош» — «Байер» — 1:0.

9 декабря. Будапешт «Ференцварош» — «Байер» — 1:0.

Арбитр Кирилл Левников вынес нарушившему правила предупреждение. Видеоарбитр не вмешался в его действия и не предложил поменять желтую карточку на красную.

9 декабря. Будапешт «Ференцварош» — «Байер» — 1:0.

Почему этому эпизоду уделяется внимание? Потому что видеоарбитром на этой игре работал Виталий Мешков. Тот самый судья, у которого в двух играх чемпионата России случились похожие ситуации. И в них он принял другие решения.

Напомню, что 23 октября на 18-й минуте матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Крылья Советов» (3:1) Мешков не зафиксировал фол и не назначил 11-метровый удар в ворота гостей после падения в их штрафной площади Ильзата Ахметова. В том моменте Глен Бейл сначала сыграл в мяч правой ногой и почти сразу ударил ей же соперника в область голени левой ноги. Мешков находился в хорошей позиции, жестом показал, что все нормально, и продолжил игру.

13 октября. Москва ЦСКА — «Крылья Советов» — 3:1.

4 декабря на 30-й минуте матча 17-го тура «Спартак» — «Ахмат» (2:1) Александр Соболев «через мяч» ударил прямой ногой Игоря Коновалова и спустя некоторое время за этот фол был удален с поля. Мешков поначалу не показал спартаковцу красную карточку, но в его действия вмешались видеоассистенты Иван Сиденков и Николай Богач. После этого судья сам посмотрел видеозапись и решил применить дисциплинарную санкцию.

4 декабря. Москва. «Спартак» — «Ахмат» — 2:1.

4 декабря. Москва. «Спартак» — «Ахмат» — 2:1.

9 декабря Мешков поддержал решение Левникова ограничится желтой карточкой.

9 декабря. Будапешт «Ференцварош» — «Байер» — 1:0.

Три разных игры. Три однотипных ситуации. В двух произошли удары шипами «через мяч», в одной — без касания мяча. Один арбитр. Три разных решения. Какое из них верное?