Что теперь скажут «Спартак» и Соболев? Мешков принял три разных решения в трех однотипных ситуациях
Трактовка правил Виталием Мешковым в однотипных ситуациях вызывает все больше вопросов. Его последнее решение наверняка удивит болельщиков «Спартака» и нападающего красно-белых Александра Соболева.
Ведущий Telegram-канала «Где Фактура?» смотрел матч 6-го тура Лиги Европы «Ференцварош» — «Байер» (1:0) и обратил внимание на один из моментов первого тайма. На 24-й минуте произошло единоборство Карима Беллараби с Михой Блажичем. Игрок гостей не коснулся мяча, ударил соперника прямой ногой и попал ему открытыми шипами в область голени.
Арбитр Кирилл Левников вынес нарушившему правила предупреждение. Видеоарбитр не вмешался в его действия и не предложил поменять желтую карточку на красную.
Почему этому эпизоду уделяется внимание? Потому что видеоарбитром на этой игре работал Виталий Мешков. Тот самый судья, у которого в двух играх чемпионата России случились похожие ситуации. И в них он принял другие решения.
Напомню, что 23 октября на 18-й минуте матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Крылья Советов» (3:1) Мешков не зафиксировал фол и не назначил 11-метровый удар в ворота гостей после падения в их штрафной площади Ильзата Ахметова. В том моменте Глен Бейл сначала сыграл в мяч правой ногой и почти сразу ударил ей же соперника в область голени левой ноги. Мешков находился в хорошей позиции, жестом показал, что все нормально, и продолжил игру.
4 декабря на 30-й минуте матча 17-го тура «Спартак» — «Ахмат» (2:1) Александр Соболев «через мяч» ударил прямой ногой Игоря Коновалова и спустя некоторое время за этот фол был удален с поля. Мешков поначалу не показал спартаковцу красную карточку, но в его действия вмешались видеоассистенты Иван Сиденков и Николай Богач. После этого судья сам посмотрел видеозапись и решил применить дисциплинарную санкцию.
9 декабря Мешков поддержал решение Левникова ограничится желтой карточкой.
Три разных игры. Три однотипных ситуации. В двух произошли удары шипами «через мяч», в одной — без касания мяча. Один арбитр. Три разных решения. Какое из них верное?
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