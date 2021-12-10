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Судейство

Что теперь скажут «Спартак» и Соболев? Мешков принял три разных решения в трех однотипных ситуациях

23:25
13 октября. Москва ЦСКА — «Крылья Советов» — 3:1. 4 декабря. Москва. «Спартак» — «Ахмат» — 2:1. 4 декабря. Москва. «Спартак» — «Ахмат» — 2:1. 9 декабря. Будапешт «Ференцварош» — «Байер» — 1:0. 9 декабря. Будапешт «Ференцварош» — «Байер» — 1:0. 9 декабря. Будапешт «Ференцварош» — «Байер» — 1:0. 9 декабря. Будапешт «Ференцварош» — «Байер» — 1:0.
13 октября. Москва ЦСКА — «Крылья Советов» — 3:1.
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Трактовка правил Виталием Мешковым в однотипных ситуациях вызывает все больше вопросов. Его последнее решение наверняка удивит болельщиков «Спартака» и нападающего красно-белых Александра Соболева.

Ведущий Telegram-канала «Где Фактура?» смотрел матч 6-го тура Лиги Европы «Ференцварош» — «Байер» (1:0) и обратил внимание на один из моментов первого тайма. На 24-й минуте произошло единоборство Карима Беллараби с Михой Блажичем. Игрок гостей не коснулся мяча, ударил соперника прямой ногой и попал ему открытыми шипами в область голени.

9 декабря. Будапешт «Ференцварош» — «Байер» — 1:0.
9 декабря. Будапешт «Ференцварош» — «Байер» — 1:0.
9 декабря. Будапешт «Ференцварош» — «Байер» — 1:0.
9 декабря. Будапешт «Ференцварош» — «Байер» — 1:0.

Арбитр Кирилл Левников вынес нарушившему правила предупреждение. Видеоарбитр не вмешался в его действия и не предложил поменять желтую карточку на красную.

9 декабря. Будапешт «Ференцварош» — «Байер» — 1:0.
9 декабря. Будапешт «Ференцварош» — «Байер» — 1:0.

Почему этому эпизоду уделяется внимание? Потому что видеоарбитром на этой игре работал Виталий Мешков. Тот самый судья, у которого в двух играх чемпионата России случились похожие ситуации. И в них он принял другие решения.

Напомню, что 23 октября на 18-й минуте матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Крылья Советов» (3:1) Мешков не зафиксировал фол и не назначил 11-метровый удар в ворота гостей после падения в их штрафной площади Ильзата Ахметова. В том моменте Глен Бейл сначала сыграл в мяч правой ногой и почти сразу ударил ей же соперника в область голени левой ноги. Мешков находился в хорошей позиции, жестом показал, что все нормально, и продолжил игру.

4 декабря. Самара. «Крылья Советов» — ЦСКА — 0:1.
13 октября. Москва ЦСКА — «Крылья Советов» — 3:1.

4 декабря на 30-й минуте матча 17-го тура «Спартак» — «Ахмат» (2:1) Александр Соболев «через мяч» ударил прямой ногой Игоря Коновалова и спустя некоторое время за этот фол был удален с поля. Мешков поначалу не показал спартаковцу красную карточку, но в его действия вмешались видеоассистенты Иван Сиденков и Николай Богач. После этого судья сам посмотрел видеозапись и решил применить дисциплинарную санкцию.

4 декабря. Москва. «Спартак» — «Ахмат» — 2:1.
4 декабря. Москва. «Спартак» — «Ахмат» — 2:1.
4 декабря. Москва. «Спартак» — «Ахмат» — 2:1.
4 декабря. Москва. «Спартак» — «Ахмат» — 2:1.

9 декабря Мешков поддержал решение Левникова ограничится желтой карточкой.

9 декабря. Будапешт «Ференцварош» — «Байер» — 1:0.
9 декабря. Будапешт «Ференцварош» — «Байер» — 1:0.

Три разных игры. Три однотипных ситуации. В двух произошли удары шипами «через мяч», в одной — без касания мяча. Один арбитр. Три разных решения. Какое из них верное?

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Букмекеры.рф
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

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Александр Бобров все материалы автора

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