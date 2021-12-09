Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС вынесла вердикт по матчу 17-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Ростов» (2:2).

Департамент судейства и департамент инспектирования РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Матюнина в эпизоде с неудалением игрока «Зенита» Дмитрия Чистякова на 9-й минуте матча.

Согласно решению ЭСК, судья ошибочно не удалил Чистякова за лишение соперника явной возможности забить гол. Как указано в обосновании решения, имело место лишение соперника явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч при назначении 11-метрового удара, что должно наказываться удалением игрока с поля с показом красной карточки.

Также «Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу Матюнина в эпизодах с засчитанным голом «Ростова» на 25-й минуте матча и с неназначением 11-метрового удара в ворота «Ростова» на 80-й минуте матча.

Решения комиссии:

1. Судья ошибочно засчитал взятие ворот «Зенита» на 25-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что перед взятием ворот атакующий игрок «Ростова» Николай Комличенко совершил нарушение правил против Ярослава Ракицкого, выраженное в неправильном толчке соперника, так как толчок был совершен в тот момент, когда мяч не находился на игровом расстоянии и игрок «Ростова» не имел зрительный контакт с мячом. Арбитру следовало остановить игру и назначить штрафной удар в пользу «Зенита».

2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ростова» на 80-й минуте матча.

Игрок «Ростова» Максим Осипенко вел борьбу за позицию с атакующим игроком «Зенита» Деяном Ловреном в собственной штрафной площади с одновременным и обоюдным использованием рук. В подобных эпизодах арбитрам даны рекомендации продолжать игру.