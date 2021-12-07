На 58-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Арсенал» (1:2) арбитр Евгений Кукуляк наказал желтой карточкой Анри Хагуша. Как написано в протоколе, это «санкция в отношении официального лица клуба». А что делал администратор тульской команды в технической зоне, имел ли он право находиться на скамейке запасных?

Анри Хагуш.

В заявке на игру он не значился — ни как запасной игрок (их может быть 12 человек), ни как представитель тренерского штаба и персонала (их может быть семеро).

Анри Хагуш.

В регламенте чемпионата России говорится, что «ответственность за нахождение посторонних лиц в технической зоне и месте для персонала клуба несет резервный судья». Так правильно ли поступил Артем Любимов, разрешив находиться на скамейке запасных восьмому сотруднику «Арсенала»?