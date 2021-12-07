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«Химки» — «Арсенал»: в технической зоне туляков оказался Хагуш. Имел ли он право сидеть на скамейке запасных?

11:41
Анри Хагуш. Анри Хагуш.
Анри Хагуш.
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На 58-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Арсенал» (1:2) арбитр Евгений Кукуляк наказал желтой карточкой Анри Хагуша. Как написано в протоколе, это «санкция в отношении официального лица клуба». А что делал администратор тульской команды в технической зоне, имел ли он право находиться на скамейке запасных?

Анри Хагуш.
Анри Хагуш.

В заявке на игру он не значился — ни как запасной игрок (их может быть 12 человек), ни как представитель тренерского штаба и персонала (их может быть семеро).

Анри Хагуш.
Анри Хагуш.

В регламенте чемпионата России говорится, что «ответственность за нахождение посторонних лиц в технической зоне и месте для персонала клуба несет резервный судья». Так правильно ли поступил Артем Любимов, разрешив находиться на скамейке запасных восьмому сотруднику «Арсенала»?

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
05 дек, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
1:2
Арсенал Т
Голы
Мирзов, 36 (1:0), Давиташвили, 61 (1:1), Кангва, 87 (1:2)
Химки
Лантратов Дагерстоль Идову Набиуллин Данилкин (Сабович, 25 ) Филин (Трошечкин, 16 ) Стоинович Глушаков Кухарчук Мирзов Адеми (Долгов, 12 )
Арсенал Т
Коченков Сокол Радакович Смольников (Беляев, 90) Степанов Гулиев Чаушич Давиташвили Кангва Марков (Луценко, 76) Кангва
Предупреждения
Глушаков 27, Идову 32, Набиуллин 85  -  Кангва 22, Чаушич 83
Удаления
Идову 90 (вторая ж.к)
Судьи
Кукуляк (Калуга) Кобзев (Москва) Ширяев (Ставрополь)
ВАР
Кукуян (Сочи) Мурашов (Москва)

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Александр Бобров все материалы автора

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