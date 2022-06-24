25 июня 2022 года финальная серия Кубка Стэнли вернется на лед «Колорадо Эвеланш». Команда Валерия Ничушкина ведет в серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 3-1 и может добыть титул при родных болельщиках на «Болл-Арене». Игра начнется в 03.00 по московскому времени.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ в предстоящем матче отдали предпочтение «Колорадо»: поставить на успех «Эвс» в основное время можно с коэффициентом 1.96, вероятность — примерно 50%. Победа «Тампы» оценена в 3.20 (30%), ничья идет за 4.30 (20%).

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Три самых ожидаемых, по мнению аналитиков, результата встречи намекают на упорную борьбу:

• ничья 3:3 идет за 9.50;

• 2:2 — тоже за 9.50;

• успех хозяев 4:2 — за 13.0.

Команды выдают результативную серию, в которой самой скудной на голы оказалась последняя встреча — «Лавины» победили в овертайме 3:2. В остальных трех матчах соперники на двоих забрасывали минимум по семь шайб. Тотал больше 5.5 гола на предстоящую игру можно оформить с котировкой 1.70, ТМ 5.5 идет за 2.16.

Поставить на то, что обе команды пробьют тотал больше 1.5 шайбы, можно с коэффициентом 1.50. Обратный рынок оценен в 2.60.

Из четырех матчей противостояния два закончились в овертайме, и в обоих выиграли «Эвс». Рынок на еще одну победу «Колорадо» в экстра-таймах идет за 7.20, успех «Тампы» — за 9.10.

Прогноз и ставка на матч «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Финал Кубка Стэнли вкатился в поздние стадии, где цена каждой ошибки возросла. Команды уже практически не рисковали в прошлой встрече: выдали самый малорезультативный матч и почти не удалялись, хотя до этого стабильно грубили. Скорее всего, предстоящая игра пройдет в похожем осторожном стиле. Тем более «Лайтнинг» в четвертьфинале и полуфинале Кубка Стэнли показали, что умеют замораживать игры. Правда, в этой серии преимущество не на их стороне.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 6.5 гола с коэффициентом 1.59.