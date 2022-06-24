«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: прогноз на матч НХЛ 25 июня 2022 года
25 июня 2022 года финальная серия Кубка Стэнли вернется на лед «Колорадо Эвеланш». Команда Валерия Ничушкина ведет в серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 3-1 и может добыть титул при родных болельщиках на «Болл-Арене». Игра начнется в 03.00 по московскому времени.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ в предстоящем матче отдали предпочтение «Колорадо»: поставить на успех «Эвс» в основное время можно с коэффициентом 1.96, вероятность — примерно 50%. Победа «Тампы» оценена в 3.20 (30%), ничья идет за 4.30 (20%).
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Три самых ожидаемых, по мнению аналитиков, результата встречи намекают на упорную борьбу:
• ничья 3:3 идет за 9.50;
• 2:2 — тоже за 9.50;
• успех хозяев 4:2 — за 13.0.
Команды выдают результативную серию, в которой самой скудной на голы оказалась последняя встреча — «Лавины» победили в овертайме 3:2. В остальных трех матчах соперники на двоих забрасывали минимум по семь шайб. Тотал больше 5.5 гола на предстоящую игру можно оформить с котировкой 1.70, ТМ 5.5 идет за 2.16.
Поставить на то, что обе команды пробьют тотал больше 1.5 шайбы, можно с коэффициентом 1.50. Обратный рынок оценен в 2.60.
Из четырех матчей противостояния два закончились в овертайме, и в обоих выиграли «Эвс». Рынок на еще одну победу «Колорадо» в экстра-таймах идет за 7.20, успех «Тампы» — за 9.10.
Прогноз и ставка на матч «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Финал Кубка Стэнли вкатился в поздние стадии, где цена каждой ошибки возросла. Команды уже практически не рисковали в прошлой встрече: выдали самый малорезультативный матч и почти не удалялись, хотя до этого стабильно грубили. Скорее всего, предстоящая игра пройдет в похожем осторожном стиле. Тем более «Лайтнинг» в четвертьфинале и полуфинале Кубка Стэнли показали, что умеют замораживать игры. Правда, в этой серии преимущество не на их стороне.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше 6.5 гола с коэффициентом 1.59.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -