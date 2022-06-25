25 июня в третьем туре чемпионата Европы до 19 лет Израиль сыграет с Англией. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени на стадионе «Жьяр-над-Гроном», в прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции в 20.50 мск. Команды занимают второе и первое места в таблице соответственно.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи англичан. Коэффициент на победу номинальных хозяев — 1.59, это примерно 62% вероятности. На успех Израиля можно поставить за 5.00 (20%), на ничью — за 4.50 (18%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае «мирного исхода» выплата составит 4500 рублей, чистый выигрыш — 3500 рублей.

Вариант «хозяева не проиграют» идет с котировкой 2.36.

В последних десяти матчах при участии Израиля тотал был пробит пять раз, при участии Англии — шесть раз. Поставить на «верх» можно за 1.59.

Ф1(+1.5) оценен коэффициентом 1.53, Ф2(-1.5) — за 2.40.

Израильтяне обменивались голами с соперниками в шести матчах из последних десяти, англичане всего в трех играх. Поставить на то, что отличатся обе команды, можно за 1.67, на «обе забьют — нет» — за 2.12.

Наиболее вероятный точный счет встречи — победа Англии 2:1 за 7.70.

Прогноз и ставка на матч Израиль — Англия

Англия — один из фаворитов турнира, и уже два тура подряд подтверждает этот статус. Оба соперника не забили им, а сами пропустили два и четыре мяча соответственно. Вроде бы это плохие новости для Израиля, но он и сам выступает очень хорошо. Забивают израильтяне наравне с англичанами, а вот пропускают побольше — потому и не занимают первое место. Но это, вероятно, самый тяжелый соперник для «Трех львов» на данном этапе, легко не будет.

Рекомендуемая ставка: победа Англии и «обе забьют» за 3.00.