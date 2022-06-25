Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

Израиль — Англия: прогноз на матч чемпионата Европы U-19 25 июня 2022 года

Прогноз на матч чемпионата Европы U-19 Израиль — Англия 25 июня 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Самуэль Линг в матче за «Ювентус».
Фото Global Look Press

25 июня в третьем туре чемпионата Европы до 19 лет Израиль сыграет с Англией. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени на стадионе «Жьяр-над-Гроном», в прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции в 20.50 мск. Команды занимают второе и первое места в таблице соответственно.

Чемпионат Европы U19. Группа B
25 июн, 21:00. Mestsky stadion (Жьяр-над-Гроном)
Израиль U-19
Англия U19

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи англичан. Коэффициент на победу номинальных хозяев — 1.59, это примерно 62% вероятности. На успех Израиля можно поставить за 5.00 (20%), на ничью — за 4.50 (18%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае «мирного исхода» выплата составит 4500 рублей, чистый выигрыш — 3500 рублей.

Вариант «хозяева не проиграют» идет с котировкой 2.36.

В последних десяти матчах при участии Израиля тотал был пробит пять раз, при участии Англии — шесть раз. Поставить на «верх» можно за 1.59.

Ф1(+1.5) оценен коэффициентом 1.53, Ф2(-1.5) — за 2.40.

Израильтяне обменивались голами с соперниками в шести матчах из последних десяти, англичане всего в трех играх. Поставить на то, что отличатся обе команды, можно за 1.67, на «обе забьют — нет» — за 2.12.

Наиболее вероятный точный счет встречи — победа Англии 2:1 за 7.70.

Гильермо Абаскаль (&laquo;Спартак&raquo;). РПЛ-2022/23: смогут новые тренеры ЦСКА и «Спартак» стартовать с побед?

Прогноз и ставка на матч Израиль — Англия

Англия — один из фаворитов турнира, и уже два тура подряд подтверждает этот статус. Оба соперника не забили им, а сами пропустили два и четыре мяча соответственно. Вроде бы это плохие новости для Израиля, но он и сам выступает очень хорошо. Забивают израильтяне наравне с англичанами, а вот пропускают побольше — потому и не занимают первое место. Но это, вероятно, самый тяжелый соперник для «Трех львов» на данном этапе, легко не будет.

Рекомендуемая ставка: победа Англии и «обе забьют» за 3.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
0
Читайте также
5 алкогольных напитков, которые категорически нельзя употреблять в жару
Переезд «Куньлуня» на «Запад», слишком много матчей и перекрестный плей-офф. КХЛ хочет удивить всех в свой юбилейный сезон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: прогноз на матч НХЛ 25 июня 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости