Израиль — Англия: прогноз на матч чемпионата Европы U-19 25 июня 2022 года
25 июня в третьем туре чемпионата Европы до 19 лет Израиль сыграет с Англией. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени на стадионе «Жьяр-над-Гроном», в прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции в 20.50 мск. Команды занимают второе и первое места в таблице соответственно.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи англичан. Коэффициент на победу номинальных хозяев — 1.59, это примерно 62% вероятности. На успех Израиля можно поставить за 5.00 (20%), на ничью — за 4.50 (18%).
При ставке в 1000 рублей на ничью в случае «мирного исхода» выплата составит 4500 рублей, чистый выигрыш — 3500 рублей.
Вариант «хозяева не проиграют» идет с котировкой 2.36.
В последних десяти матчах при участии Израиля тотал был пробит пять раз, при участии Англии — шесть раз. Поставить на «верх» можно за 1.59.
Ф1(+1.5) оценен коэффициентом 1.53, Ф2(-1.5) — за 2.40.
Израильтяне обменивались голами с соперниками в шести матчах из последних десяти, англичане всего в трех играх. Поставить на то, что отличатся обе команды, можно за 1.67, на «обе забьют — нет» — за 2.12.
Наиболее вероятный точный счет встречи — победа Англии 2:1 за 7.70.
Прогноз и ставка на матч Израиль — Англия
Англия — один из фаворитов турнира, и уже два тура подряд подтверждает этот статус. Оба соперника не забили им, а сами пропустили два и четыре мяча соответственно. Вроде бы это плохие новости для Израиля, но он и сам выступает очень хорошо. Забивают израильтяне наравне с англичанами, а вот пропускают побольше — потому и не занимают первое место. Но это, вероятно, самый тяжелый соперник для «Трех львов» на данном этапе, легко не будет.
Рекомендуемая ставка: победа Англии и «обе забьют» за 3.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -