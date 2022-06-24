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Франция — Италия: где смотреть матч чемпионата Европы U-19 24 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы U-19 Франция — Италия 24 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Исмаэль Дукуре в матче за «Валансьен».
Фото Global Look Press

24 июня 2022 года в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы U-19 Франция и Италия встретятся в борьбе за первое место в квартете A. Матч на «ДАК-Арене» начнется в 18.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 18.20 мск.

Чемпионат Европы U19. Группа A
24 июн, 18:30. MOL Arena (Дунайска-Стреда)
Франция U19
Италия U19

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Франции больше шансов победить. Коэффициент на ее успех — 2.05, это около 47% вероятности. Триумф Италии идет за 3.70 (25%). Котировка на ничью чуть ниже — 3.40 (28%).

Ставка в 1000 рублей на Италию в случае ее успеха принесет приятные 3400 рублей и чистый выигрыш в 2400 рублей.

Также можно подстраховаться и взять вариант «гости не проиграют» за 1.77.

Франция неизменно забивает на турнире больше одного мяча, Италия тоже отличилась в обоих матчах. «Обе забьют» идет за 1.68, «обе забьют — нет» — за 2.10.

Также высока вероятность увидеть результативный футбол: ТБ 2.5 доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.00.

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Ни в одном из четырех матчей с участием этих сборных на турнире не было назначено пенальти. Если считаете, что время пришло, берите 11-метровый за 3.20. Или удаление за еще более сочные 4.80.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков, выглядят вот так:

  • 1:1 — за 6.60;

  • 1:0 в пользу Франции — за 7.80;

  • 2:1 на хозяев — за 8.20.

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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
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ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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 - : -
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