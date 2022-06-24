Франция — Италия: где смотреть матч чемпионата Европы U-19 24 июня 2022 года онлайн в прямом эфире
24 июня 2022 года в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы U-19 Франция и Италия встретятся в борьбе за первое место в квартете A. Матч на «ДАК-Арене» начнется в 18.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 18.20 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Франции больше шансов победить. Коэффициент на ее успех — 2.05, это около 47% вероятности. Триумф Италии идет за 3.70 (25%). Котировка на ничью чуть ниже — 3.40 (28%).
Ставка в 1000 рублей на Италию в случае ее успеха принесет приятные 3400 рублей и чистый выигрыш в 2400 рублей.
Также можно подстраховаться и взять вариант «гости не проиграют» за 1.77.
Франция неизменно забивает на турнире больше одного мяча, Италия тоже отличилась в обоих матчах. «Обе забьют» идет за 1.68, «обе забьют — нет» — за 2.10.
Также высока вероятность увидеть результативный футбол: ТБ 2.5 доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.00.
Ни в одном из четырех матчей с участием этих сборных на турнире не было назначено пенальти. Если считаете, что время пришло, берите 11-метровый за 3.20. Или удаление за еще более сочные 4.80.
Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков, выглядят вот так:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -