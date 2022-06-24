24 июня 2022 года в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы U-19 Франция и Италия встретятся в борьбе за первое место в квартете A. Матч на «ДАК-Арене» начнется в 18.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 18.20 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Франции больше шансов победить. Коэффициент на ее успех — 2.05, это около 47% вероятности. Триумф Италии идет за 3.70 (25%). Котировка на ничью чуть ниже — 3.40 (28%).

Ставка в 1000 рублей на Италию в случае ее успеха принесет приятные 3400 рублей и чистый выигрыш в 2400 рублей.

Также можно подстраховаться и взять вариант «гости не проиграют» за 1.77.

Франция неизменно забивает на турнире больше одного мяча, Италия тоже отличилась в обоих матчах. «Обе забьют» идет за 1.68, «обе забьют — нет» — за 2.10.

Также высока вероятность увидеть результативный футбол: ТБ 2.5 доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.00.

Ни в одном из четырех матчей с участием этих сборных на турнире не было назначено пенальти. Если считаете, что время пришло, берите 11-метровый за 3.20. Или удаление за еще более сочные 4.80.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков, выглядят вот так: