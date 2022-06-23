«Лавины» готовы закончить серию дома.

25 июня 2022 года пройдет пятый матч финала Кубка Стэнли, в котором может определиться чемпион. «Колорадо Эвеланш» ведет в серии с «Тампой-Бэй Лайтнинг» 3-1 и готовится к матчу на домашнем льду. Игра на «Болл Арене» начнется в 3.00 по московскому времени.

Коэффициенты букмекеров на матч «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 25 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Колорадо» безусловным фаворитом пятого матча: коэффициент на успех «Эвеланш» в основное время — 1.96, это около 50% вероятности. Победа «Тампы» предложена с котировкой 3.20 (30%). Ничья идет не сильно дороже — за 4.30 (20%).

На то, что гости не проиграют в стартовые 60 минут, коэффициент 1.98.

Есть широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.38, Ф2(+1.5) — за 1.54;

• Ф1(-2.5) можно взять за 3.70, Ф2(+2.5) — за 1.26.

Команды уже дважды затягивали игру в овертайм. Для подстраховки присмотритесь к рынку «победа в матче». Успех «Колорадо» оценен в 1.57, «Тампы» — в 2.40.

Соперники выдают результативную серию: пока только в одной игре забили меньше семи шайб (с учетом овертайма). Тотал обеих команд больше 1.5 гола можно оформить с коэффициентом 1.50, обратная ставка доступна за 2.60.

«Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прогноз и анализ матча 25 июня 2022 года

«Лавины» близки к тому, чтобы оборвать чемпионскую серию «Тампы»: команда Никиты Кучерова выиграла два последних розыгрыша Кубка Стэнли, но в текущем финале горит 1-3. «Эвеланш» взяли два домашних матча и сломили соперника во второй выездной игре. Пятую встречу серии «Колорадо» проведет при родных трибунах, где редко проигрывает (два поражения в плей-офф, девять — в регулярке).

«Тампа» пока не может сковать нападение соперника: даже фактор Андрея Василевского не помогает команде выступать надежно. В регулярке меньше «Молний» пропустили всего пять команд. В финальной серии «Лайтнинг» получили 16 шайб за четыре матча — в среднем по четыре за игру. В регулярном чемпионате «Тампа» пропускала в среднем 2.8 шайбы за игру, в четвертьфинале и полуфинале Кубка Стэнли — всего по 1.7.

Считаете, что «Колорадо» снова проведет результативный матч? Индивидуальный тотал хозяев больше 3.5 гола можно взять за 2.12, ИТМ1(3.5) — за 1.67.

При этом четвертый матч показал, что команды не собираются рисковать: в основное время обменялись двумя шайбами и практически не удалялись — четыре штрафа на двоих, хотя до этого нередко грубили. После жесткого приема защитника «Колорадо» Девона Тэйвза в третьем матче повреждение получил лидер «Тампы» Кучеров. Никита все же появился в следующей игре, но за 22 минуты на льду не отметился ничем опасным.

Прогноз и ставка на матч «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Тампа» еще не проиграла серию, но попала в сложное положение — у команды нет права на ошибку. «Колорадо» же находится в комфортной ситуации: команде достаточно выиграть один матч, на что у «Эвс» есть три попытки. В такой ситуации вряд ли кто-то из соперников будет сильно рисковать. Вероятно, нас ждет похожий матч: с малым количеством голов и штрафов.

Рекомендуемая ставка: ИТМ1(3.5) с коэффициентом 1.67.