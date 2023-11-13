13 ноября в Турине, во второй день Итогового турнира года ATP, состоится матч между испанцем Карлосом Алькарасом и немцем Александром Зверевым. Теннисисты выйдут на корт в 16.30 по московскому времени, в прямом эфире в России эта встреча показана не будет. Счет личного противостояния равный — 3:3.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Алькараса фаворитом матча. На его победу предложено поставить за 1.47, это примерно 68% вероятности исхода. Успех Зверева доступен за 2.70 (32%).

В последних двух встречах против немца испанец не отдал ни сета. Его триумф со счетом 2:0 в предстоящей игре котируется за 2.20.

Тотал больше 22.5 гейма идет за 1.84, ТМ 22.5 — за 1.97.

Можете подстраховать Зверева с форой (+2.5) гейма за 1.97. Но если больше верите в Алькараса, оформите Ф1(-2.5) за 1.84.

Если в матче будет тай-брейк, сыграет коэффициент 2.02. Если не будет, тогда 1.74.

Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Александр Зверев

Соперники Медведева и Рублева по группе в последнее время находятся не в лучшей форме. Зверев, например, в Вене проиграл Рублеву, а в Париже отдал по сету Фучовичу с Умбером, перед тем как вылететь от Циципаса. Алькарас же лечил повреждение и в столице Франции уступил уже в первом раунде Роману Сафиуллину. В той встрече испанец сыпал невынужденными ошибками, как никогда раньше.

Несмотря на это, думаю, Карлос готов выиграть первый в карьере матч на ATP Finals. Зверев для него достаточно удобный соперник, который за редким исключением готов на равных бороться в затяжных розыгрышах. А испанец в этом компоненте очень хорош.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой (-1.5) за 1.63.

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