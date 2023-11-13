Карлос Алькарас — Александр Зверев: прогноз на матч ATP Finals 13 ноября 2023 года
13 ноября в Турине, во второй день Итогового турнира года ATP, состоится матч между испанцем Карлосом Алькарасом и немцем Александром Зверевым. Теннисисты выйдут на корт в 16.30 по московскому времени, в прямом эфире в России эта встреча показана не будет. Счет личного противостояния равный — 3:3.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Алькараса фаворитом матча. На его победу предложено поставить за 1.47, это примерно 68% вероятности исхода. Успех Зверева доступен за 2.70 (32%).
В последних двух встречах против немца испанец не отдал ни сета. Его триумф со счетом 2:0 в предстоящей игре котируется за 2.20.
Тотал больше 22.5 гейма идет за 1.84, ТМ 22.5 — за 1.97.
Можете подстраховать Зверева с форой (+2.5) гейма за 1.97. Но если больше верите в Алькараса, оформите Ф1(-2.5) за 1.84.
Если в матче будет тай-брейк, сыграет коэффициент 2.02. Если не будет, тогда 1.74.
Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Александр Зверев
Соперники Медведева и Рублева по группе в последнее время находятся не в лучшей форме. Зверев, например, в Вене проиграл Рублеву, а в Париже отдал по сету Фучовичу с Умбером, перед тем как вылететь от Циципаса. Алькарас же лечил повреждение и в столице Франции уступил уже в первом раунде Роману Сафиуллину. В той встрече испанец сыпал невынужденными ошибками, как никогда раньше.
Несмотря на это, думаю, Карлос готов выиграть первый в карьере матч на ATP Finals. Зверев для него достаточно удобный соперник, который за редким исключением готов на равных бороться в затяжных розыгрышах. А испанец в этом компоненте очень хорош.
Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой (-1.5) за 1.63.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3