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«Ак Барс» — СКА: прогноз на матч КХЛ 14 ноября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — СКА 14 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Вадим Шипачев («Ак Барс»).
Фото Телеграм-канал «Ак Барса», Telegram

14 ноября «Ак Барс» и СКА второй раз в сезоне сойдутся в регулярном чемпионате КХЛ. Игра пройдет в Казани на «Татнефть Арене», начало в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 18.55 мск покажет телеканал «Матч ТВ», также эфир доступен на онлайн-сервисе «Кинопоиск».

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев немного больше шансов добиться успеха: победа «Ак Барса» в основное время предложена за 2.35, что составляет примерно 41% вероятности. Выигрыш гостей доступен с чуть большей котировкой 2.70 (36%), ничья идет за 3.95 (23%).

Триумф коллектива из Казани с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.80, этот рынок на СКА оценен в 2.00.

Также вы можете присмотреться к одному из многочисленных вариантов ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.78, Ф2(0) — за 2.02;

•Ф1(-1) — за 2.89, Ф2(+1) — за 1.40.

Тотал больше 4.5 гола идет за 1.75, ТМ 4.5 — за 2.06.

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Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — СКА

Команды очень хороши у чужих ворот и входят в топ-9 КХЛ по общей результативности и среднему количеству голов за игру: казанцы отличились около 2,97 раза, армейцы — 2,89. СКА и «Ак Барс» уже встречались в этом сезоне — подопечные Зинэтулы Билялетдинова добыли минимальную победу (3:2). В трех последних разборках в КХЛ соперники забрасывали минимум пять шайб на двоих, в прошлом сезоне их поединки получились по-настоящему огненными (7:4 и 5:2).

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 шайбы за 1.75.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Иван Обляков

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 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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