Испания уже добыла путевку на Евро-2024. Но это не спасет Кипр от разгрома
16 ноября сборная Кипра примет Испанию в девятом туре квалификации чемпионата Европы-2024. Встреча соперников по группе A состоится в Лимасоле на стадионе «Альфамега». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ"и «Матч! Футбол 1» начнут прямой эфир с 19.50 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Кипр — Испания 16 ноября 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе гостей: поставить на парней Луиса де ла Фуэнте можно с коэффициентом 1.07, что составляет примерно 89% вероятности результата. Выигрыш Кипра оценили в 29.00 (3%). Ничью — за 12.00 (8%).
В нынешнем отборе коллектив Темури Кецбаи не набрал ни одного очка. Верите, что хозяева прервут серию поражений? Опция 1Х доступна за 8.50.
В первом круге «красная фурия» разгромила киприотов (6:0). Тотал больше 3.5 мяча идет за 1.74, ТМ 3.5 — за 2.10.
Рынок на обмен голами дали за 2.57, обратный вариант представлен за 1.47.
Наиболее возможный счет, по мнению экспертов, 3:0 в пользу Испании. На него предложили котировку 5.49.
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Кипр — Испания: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 16 ноября 2023 года
В текущем отборе «красная фурия» отличилась 19 раз и вместе с Англией замыкает топ-3 самых результативных сборных всего цикла — больше забили только Швейцария (20) и Португалия (32). Особенно яркими получились сентябрьские поединки — команда Луиса де ла Фуэнте низвергла Грузию (7:1) и Кипр (6:0). В октябре испанцы отомстили Шотландии за поражение в первом круге (2:0), одолели Норвегию (1:0) и гарантировали себе путевку в финальную часть чемпионата Европы.
Правда, пока «ла роха» лидирует в группе лишь по дополнительным показателем — шотландцы набрали столько же очков (15). Выезд в Лимасол — шанс вырваться на единоличное первое место, ведь «тартановую армию» ждет непростая встреча с грузинами в Тбилиси.
Коллектив Темури Кецбаи вчистую провалил квалификацию — потерпел семь поражений с общим счетом 2:25 и осел на дне таблицы. Все осенние игры заканчивались разгромами — от Шотландии (0:3), Испании (0:6), Норвегии (0:4), Грузии (0:4). Поединок с «красной фурией» — последний для киприотов в нынешнем отборе.
Прогноз и ставка на матч Кипр — Испания
Хозяева уже привыкли к крупным проигрышам — в двух предыдущих домашних встречах пропустили семь голов от Шотландии с Норвегией. «Ла роха» в Гранаде вонзила в ворота киприотов шесть пробоин и вряд ли станет жалеть соперника теперь: испанцы еще борются за единоличное лидерство в группе и отнесутся к поединку на стадионе «Альфамега» со всей серьезностью. Да и Альваро Мората явно жаждет подняться повыше в списке бомбардиров отборочного цикла. Сейчас на счету форварда четыре метких выстрела и он не входит даже в десятку лучших снайперов, но яркий перформанс в Лимасоле сильно улучшит его положение.
Рекомендуемая ставка: Испания забьет больше 3.5 мяча за 2.05.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|1 : 1
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|0 : 0
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|2 : 0
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|2 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3