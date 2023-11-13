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Испания уже добыла путевку на Евро-2024. Но это не спасет Кипр от разгрома

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Кипр — Испания 16 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Альваро Мората (сборная Испании).
Фото Global Look Press
«Красная фурия» делит первое место с Шотландией и еще борется за единоличное лидерство в группе.

16 ноября сборная Кипра примет Испанию в девятом туре квалификации чемпионата Европы-2024. Встреча соперников по группе A состоится в Лимасоле на стадионе «Альфамега». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ"и «Матч! Футбол 1» начнут прямой эфир с 19.50 мск.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
16 нояб, 20:00. ()
Кипр
Испания

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Кипр — Испания 16 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе гостей: поставить на парней Луиса де ла Фуэнте можно с коэффициентом 1.07, что составляет примерно 89% вероятности результата. Выигрыш Кипра оценили в 29.00 (3%). Ничью — за 12.00 (8%).

В нынешнем отборе коллектив Темури Кецбаи не набрал ни одного очка. Верите, что хозяева прервут серию поражений? Опция 1Х доступна за 8.50.

В первом круге «красная фурия» разгромила киприотов (6:0). Тотал больше 3.5 мяча идет за 1.74, ТМ 3.5 — за 2.10.

Рынок на обмен голами дали за 2.57, обратный вариант представлен за 1.47.

Наиболее возможный счет, по мнению экспертов, 3:0 в пользу Испании. На него предложили котировку 5.49.

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Кипр — Испания: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 16 ноября 2023 года

В текущем отборе «красная фурия» отличилась 19 раз и вместе с Англией замыкает топ-3 самых результативных сборных всего цикла — больше забили только Швейцария (20) и Португалия (32). Особенно яркими получились сентябрьские поединки — команда Луиса де ла Фуэнте низвергла Грузию (7:1) и Кипр (6:0). В октябре испанцы отомстили Шотландии за поражение в первом круге (2:0), одолели Норвегию (1:0) и гарантировали себе путевку в финальную часть чемпионата Европы.

Правда, пока «ла роха» лидирует в группе лишь по дополнительным показателем — шотландцы набрали столько же очков (15). Выезд в Лимасол — шанс вырваться на единоличное первое место, ведь «тартановую армию» ждет непростая встреча с грузинами в Тбилиси.

Коллектив Темури Кецбаи вчистую провалил квалификацию — потерпел семь поражений с общим счетом 2:25 и осел на дне таблицы. Все осенние игры заканчивались разгромами — от Шотландии (0:3), Испании (0:6), Норвегии (0:4), Грузии (0:4). Поединок с «красной фурией» — последний для киприотов в нынешнем отборе.

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Прогноз и ставка на матч Кипр — Испания

Хозяева уже привыкли к крупным проигрышам — в двух предыдущих домашних встречах пропустили семь голов от Шотландии с Норвегией. «Ла роха» в Гранаде вонзила в ворота киприотов шесть пробоин и вряд ли станет жалеть соперника теперь: испанцы еще борются за единоличное лидерство в группе и отнесутся к поединку на стадионе «Альфамега» со всей серьезностью. Да и Альваро Мората явно жаждет подняться повыше в списке бомбардиров отборочного цикла. Сейчас на счету форварда четыре метких выстрела и он не входит даже в десятку лучших снайперов, но яркий перформанс в Лимасоле сильно улучшит его положение.

Рекомендуемая ставка: Испания забьет больше 3.5 мяча за 2.05.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 0 : 0
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 2 : 0
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 0 : 2
12.11 19:30
Спартак – Ростов
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

Краснодар

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Эдуард Сперцян

Краснодар

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П
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Квинси Промес

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Иван Обляков

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Даниил Хлусевич

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