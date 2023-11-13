На старте Итогового турнира АТР первой ракетке мира пришлось попотеть.

Теннис. Итоговый турнир АТР

Зеленая группа, 1-й тур

Яннис Синнер (Италия, 4) — Стефанос Циципас (Греция, 6) — 6:4, 6:4

Новак Джокович (Сербия, 1) — Хольгер Руне (Дания, 8) — 7:6, 6:7, 6:3

Турнирное положение: 1. Синнер — 2. 2. Джокович — 2. 3. Руне — 0. 4. Циципас — 0.

Уже на старте итогового турнира АТР Джоковичу пришлось затратить очень много сил, чтобы начать с победы. Новак и Хольгер Руне выдали настоящий триллер с двумя тай-брейками, эмоциями и настоящими качелями.

Руне смелее, Джокович точнее

Хотя Руне и влез на Итоговый турнир на флажке восьмым номером, матчи скандинава с Джоковичем всегда были упорными и заставляли зрителей сидеть на трибунах по три часа. Так что ничего удивительного в очередной равной схватке. Интересно, что Руне выиграл жребий, но выбрал принимать — и по тому, как шел матч, это могло оказаться крайне важно. Но датчанин начал прекрасно, с 0:30, и был недалек от брейка. Новака спасла вовремя включившаяся подача.

И дальше весь матч решали самые мелкие нюансы. Игроки шли вровень почти всю партию по выигранным очкам, обменялись брейками — но сразу стало понятно, что тай-брейк более чем возможен. Руне играл даже разнообразнее, часто старался разрезать игру соперника на задней укороченными, быстро переводил мяч с одной боковой линии на противоположную — но Джокович тащил на опыте и классе. Иногда точнейшим обводящим, иногда просто идеальным таймингом — все-таки так, как Ноле, теннис еще не чувствует никто. Даже в 36 серб держится наверху, потому что чует — когда можно пойти в атаку, а когда лучше подержать мяч, и соперник сам принесет очко на блюдечке.

На тай-брейке Руне лишили победы пара небольших аутов, и последняя роскошная атака Джоковича в стиле «пан или пропал» по линии после сильнейшего кросса датчанина. 7:4.

Во втором сете Руне наладил подачу и значительно улучшил процент реализации в атаках, однако снова не смог подтвердить свой брейк и даже упустил сетбол на приеме. Очень сложная ситуация была при счете 5:5, когда Руне сделал двойную и проигрывал 15:30, а затем долго выжидал, пока зрители перестанут кричать перед подачей. Хольгер явно был на грани психования, но диалоги с тренером и везение при выходе к сетке позволили затащить игру в очередной тай-брейк.

Хольгер Руне. Фото Reuters

Извините, что задержал

И там Джокович провалился. Дошло до счета 0:6, при котором серб взял первое очко. Прежде всего хорош был Руне, который действовал все быстрее. Старик Новак перешел в режим экономии.

И это помогло в решающей партии! Хотя и этот сет получился сложным. Джокович быстро забрал подачу соперника, причем Хольгер уже откровенно поплыл, делая двойные ошибки и транжиря челленджи для просмотра. К третьему сету захотелось почувствовать себя звездой и судье, который вмешался посреди розыгрыша, который уже выигрывал Руне, и попросил его переиграть из-за шума на трибунах. Новый розыгрыш выиграл серб. Это тоже могло выбить из колеи.

Но Джокович оказался слишком благороден и уже в следующем гейме, ведя 2:0, ответил двумя двойными. Руне быстро пришел в себя, снова стал забегать под форхенд и расстреливать соперника. Но на большее, чем 2:2, его не хватило. Зато он подарил момент с поломкой сразу двух ракеток после пинков первой, простите за каламбур, ракетки мира.

Датчанин же после промежуточного успеха стал жаловаться на боль в пахе, неуемных зрителей и судью. Вероятно, психологически очередной американской горки он не выдержал. И Джокович спокойно дожал соперника. При счете 5:2 Руне уж совсем стало делать нечего, и он решил повыяснять, почему египетский судья все-таки лишил его очка еще во втором гейме: «Что это за правило такое?»

После победы измученный Джокович на чистом итальянском извинился перед зрителями, что заставил ждать, и снова отказался рассуждать на тему, является ли он величайшим теннисистом всех времен и народов.

В понедельник в борьбу вступят два россиянина, попавшие в красную группу — Даниил Медведев и Андрей Рублев. Начнут они одновременно — сыграют друг против друга. Также в этом квартете Карлос Алькарас и Александр Зверев.