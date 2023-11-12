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«Лацио» — «Рома»: где смотреть матч серии А 12 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Лацио» — «Рома» 12 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Ромелу Лукаку («Рома»).
Фото Global Look Press

12 ноября в 12-м туре чемпионата Италии «Рома» сойдется с «Лацио». Встреча на Олимпийском стадионе в Риме начнется в 20.00 по московскому времени со свистком судьи Давиде Массы. Прямую трансляцию дерби покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 19.55 мск.

Италия. Серия А. 12-й тур
12 нояб, 20:00. Olimpico (Рим)
Лацио
Рома

Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе желто-красных: на «Рому» предложили котировку 2.61, что составляет приблизительно 34% вероятности. Ничья доступна за 3.05 (33%), триумф «орлов» — за 3.00 (33%).

Для подстраховки вы можете взять викторию одного из клубов с учетом форы: Ф1(0) ждет вас за 2.02, Ф2(0) — за 1.78.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.31, ТМ 2.5 — за 1.61. «Обе забьют» дали за 1.97, обратный рынок — за 1.84.

В предыдущем сезоне «волки» не поразили ворота «Лацио» ни разу. На то, что парни Жозе Моуринью снова не огорчат бьянкочелести, представлен коэффициент 3.06.

Гильермо Абаскаль (&laquo;Спартак&raquo;). Абаскаль все ближе к увольнению. Карпин может приблизить уход испанца

Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Ромелу Лукаку. Гол в исполнении бельгийца идет за 2.95.

Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 5.81;

  • 0:0 — за 6.10;

  • 1:0 в пользу «Ромы» — за 7.47.

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ФК Рома
Серия А
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«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 12 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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