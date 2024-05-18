Какими были мир и спорт в год последнего чемпионства «Динамо»: доллар — 74 копейки, «Спартак» вылетел из высшей лиги
В этом сезоне у «Динамо» максимально осязаемые шансы на чемпионство. Большое событие, и не только потому, что в России впервые с 2019 года может смениться обладатель титула. Последний раз бело-голубые были чемпионами 48 лет назад — в 1976 году. Какими тогда были футбол, страна и мир?
В финале Евро-1976 Чехословакия победила ФРГ. Решающий гол — на счету Антонина Паненки. Футболист забил его тем самым ударом, который потом назовут в его честь.
В финале Кубка европейских чемпионов встретились «Бавария» и «Сент-Этьен», мюнхенцы победили 1:0. Зеленые тогда считались главным клубом Франции, а «ПСЖ» существовал только шесть лет (и довольно бедно).
Кубок УЕФА выиграл «Ливерпуль», победив в финале «Брюгге». Это было начало великой эпохи Боба Пейсли — в последующие годы мерсисайдцы при нем выиграли около 20 трофеев, включая три Кубка европейских чемпионов.
Титул в Англии тоже взял «Ливерпуль» — первая из шести побед при Пейсли. Второе место занял «КПР», третье — «МЮ». «Челси» и «Фулхэм» играли во втором дивизионе, «Брайтон» и «Кристал Пэлас» — в третьем.
Чемпионом Испании стал «Реал». «Барселона» заняла второе место, «Атлетико» — третье. Кстати, оба класико в том сезоне сливочные проиграли. Тренировал «Реал» Милян Милянич.
«Золотой мяч» выиграл Франц Беккенбауэр — второй раз в карьере. В 1976-м защитник вместе с «Баварией» третий раз подряд победил в Кубке европейских чемпионов.
Впервые в истории московский «Спартак» покинул элитный дивизион, заняв 14-е место. Тогда же в команду первый раз приехал Олег Романцев — но ненадолго. Ему не понравилась атмосфера в коллективе — защитник и будущий легендарный тренер вернулся только в 1977-м.
Кубок СССР выиграло тбилисское «Динамо», победив в финале «Арарат».
В 1976 году прошли две Олимпиады — зимняя в Инсбруке и летняя в Монреале. В обоих медальных зачетах победил СССР. Лучшими стали в том числе советские хоккеисты.
В Набережных Челнах запустили завод «КамАЗ». В том же году выпустили первую и самую узнаваемую модель — КамАЗ-5320.
Состоялась премьера фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» А еще на экраны вышли «12 стульев» с Андреем Мироновым.
Леониду Брежневу присвоено звание маршала. А еще в этом году генеральный секретарь ЦК КПСС перенес инсульт.
В мире приняли Ямайскую валютную систему — отныне курсы валют друг к другу не фиксировались и «плавали». Доллар в это время — 74 копейки.
Родились Вадим Евсеев, Сергей Семак и Егор Титов. А еще Роналдо и Тотти. Не стало Агаты Кристи.
1 апреля Стив Джобс и Стив Возняк основали Apple.
На прошедших в США выборах победил демократ Джимми Картер. Соперником был действующий президент, республиканец Джеральд Форд, сменивший на этом посту попавшего в «Уотергейт» Ричарда Никсона.
В Испании ушло в отставку последнее франкистское правительство. За год до этого умер Франсиско Франко.
В Пекине умер Мао Цзэдун. К моменту смерти он уже несколько лет особо не участвовал в политике. На похороны Мао пришли больше миллиона человек.
Марцел Личка еще не родился. Как и в принципе все из нынешнего состава «Динамо».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4