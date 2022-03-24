Португалия

24 марта 2022 года сборные Португалии и Турции встретятся в полуфинале стыковых матчей к ЧМ-2022, который состоится в Порту на стадионе «Драгау». Начало — в 22.45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу Португалии можно с коэффициентом 1.37 — это около 70% вероятности. Триумф сборной Турции доступен за 9.10 (11%), а ничья — за 5.10 (19%).

Поставить на проход Португалии можно за 1.17, а Турции — за 5.40.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на этот матч — к примеру:

· Ф1(-1) идет за 1.56, а Ф2(+1) — за 2.55;

· Ф1(-1.5) идет за 2.02, а Ф2(+1.5) — за 1.80;

· Ф1(-2.5) идет за 3.60, а Ф2(+2.5) — за 1.29.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.78, а ТМ 2.5 — за 2.10.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.12. Обратный исход оценивается коэффициентом 1.72.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 5.90.