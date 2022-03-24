Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

Португалия — Турция: прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 24 марта 2022 года

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Португалия — Турция 24 марта
Матвей Леонов
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду (в центре).
Фото Reuters

24 марта 2022 года сборные Португалии и Турции встретятся в полуфинале стыковых матчей к ЧМ-2022, который состоится в Порту на стадионе «Драгау». Начало — в 22.45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Дидье Дешам. Франция — Кот-д'Ивуар: звезды Дешама развлекутся без Карима Бензема

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу Португалии можно с коэффициентом 1.37 — это около 70% вероятности. Триумф сборной Турции доступен за 9.10 (11%), а ничья — за 5.10 (19%).

Поставить на проход Португалии можно за 1.17, а Турции — за 5.40.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на этот матч — к примеру:

· Ф1(-1) идет за 1.56, а Ф2(+1) — за 2.55;

· Ф1(-1.5) идет за 2.02, а Ф2(+1.5) — за 1.80;

· Ф1(-2.5) идет за 3.60, а Ф2(+2.5) — за 1.29.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.78, а ТМ 2.5 — за 2.10.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.12. Обратный исход оценивается коэффициентом 1.72.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 5.90.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы
24 мар, 22:45. do Dragao (Порту)
Португалия
Турция

Футбол
Прогнозы на спорт
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Турции по футболу
0
Читайте также
10 лучших фильмов для мотивации занятий спортом
Это провокация! Британцев разорвало от того, что русских исключили из ЧМ-2022, а они теперь хотят провести чемпионат Европы
Материалы сюжета: ЧМ-2022, стыки: сбор России после отстранения и матчи без нашей сборной
Швеция — Чехия: где смотреть стыковой матч ЧМ 24 марта онлайн в прямом эфире
Португалии пора перестать верить в Роналду. Ставка на Криштиану приведет к провалу
Стыки ЧМ-2022, Европа: Португалия — Турция, Италия — Македония и другие матчи 24 марта
ЧМ-2022 в Катаре: кто вышел в финальный турнир
«Чемпионат мира голосует за Италию». Манчини уже поставил задачу победить в Катаре
«Сборная собралась, чтобы потренироваться где-то за забором. Не вижу в этом смысла». Аршавин — о будущем российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Италия — Северная Македония: прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 24 марта 2022 года

Швеция — Чехия: где смотреть стыковой матч ЧМ 24 марта онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости