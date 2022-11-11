Менеджер Хабиба оценил шансы Адесаньи защитить титул в бою с Перейрой
В ночь с 12 на 13 ноября состоится топовый поединок — в главном бою вечера на UFC 281 сойдутся Исраэль Адесанья и Алекс Перейра. Давние соперники выйдут в октагон Медисон-сквер-гарден ориентировочно в 06.00 утра по московскому времени. Насладиться зрелищем в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru.
Ожиданиями от боя поделился менеджер Хабиба Нурмагомедова, Али Абдель-Азиз. Он считает, что у чемпиона среднего веса шансов больше:
«Я думаю, что Перейра очень хорош и может нокаутировать любого, но я также думаю, что Адесанья слишком хитёр, слишком опытен, и он чемпион не просто так. Я выберу Адесанью в качестве фаворита на этот поединок».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ согласны с Абдель-Азизом — поставить на победу нигерийца можно за 1.50, это примерно 66% вероятности исхода. Успех Перейры идет за 2.70 (33%), ничья — за 70.0 (1%).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2