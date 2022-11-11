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11 ноября, 13:15

Менеджер Хабиба оценил шансы Адесаньи защитить титул в бою с Перейрой

Менеджер Хабиба Нурмагомедова оценил шансы Адесаньи на победу
Артем Белинин
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Исраэль Адесанья.
Фото Global Look Press

В ночь с 12 на 13 ноября состоится топовый поединок — в главном бою вечера на UFC 281 сойдутся Исраэль Адесанья и Алекс Перейра. Давние соперники выйдут в октагон Медисон-сквер-гарден ориентировочно в 06.00 утра по московскому времени. Насладиться зрелищем в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru.

Исраэль Адесанья. Адесанья — Перейра: Каменная рука свергнет скучного чемпиона?

Ожиданиями от боя поделился менеджер Хабиба Нурмагомедова, Али Абдель-Азиз. Он считает, что у чемпиона среднего веса шансов больше:

«Я думаю, что Перейра очень хорош и может нокаутировать любого, но я также думаю, что Адесанья слишком хитёр, слишком опытен, и он чемпион не просто так. Я выберу Адесанью в качестве фаворита на этот поединок».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ согласны с Абдель-Азизом — поставить на победу нигерийца можно за 1.50, это примерно 66% вероятности исхода. Успех Перейры идет за 2.70 (33%), ничья — за 70.0 (1%).

Прогнозы на спорт
Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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