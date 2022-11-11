Менеджер Хабиба оценил шансы Адесаньи защитить титул в бою с Перейрой

В ночь с 12 на 13 ноября состоится топовый поединок — в главном бою вечера на UFC 281 сойдутся Исраэль Адесанья и Алекс Перейра. Давние соперники выйдут в октагон Медисон-сквер-гарден ориентировочно в 06.00 утра по московскому времени. Насладиться зрелищем в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru.

Ожиданиями от боя поделился менеджер Хабиба Нурмагомедова, Али Абдель-Азиз. Он считает, что у чемпиона среднего веса шансов больше:

«Я думаю, что Перейра очень хорош и может нокаутировать любого, но я также думаю, что Адесанья слишком хитёр, слишком опытен, и он чемпион не просто так. Я выберу Адесанью в качестве фаворита на этот поединок».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ согласны с Абдель-Азизом — поставить на победу нигерийца можно за 1.50, это примерно 66% вероятности исхода. Успех Перейры идет за 2.70 (33%), ничья — за 70.0 (1%).