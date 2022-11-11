11 ноября 17 тур РПЛ откроет матч «Нижнего Новгорода» и «Ахмата». Игра начнется в 19.00 по московскому времени на стадионе «Нижний Новгород», в прямом эфире понаблюдать за ней можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — 18.55 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на победу «Ахмата» можно за 2.40, это примерно 40% вероятности исхода. Ничью и успех «Нижнего Новгорода» оценили одинаковым коэффициентом 3.30 (30%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3300 рублей.

Если считаете, что «Нижний» не уступит дома, оформите ставку за 1.61.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.30, Ф2(0) — за 1.67.

Вариант «обе забьют» прошел в девяти из десяти последних встреч «Ахмата», поставить на обмен голами можно за 1.96.

Также в девяти из десяти последних матчей грозненцев прошел «верх» по голам — тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.20.

«Ахмат» в среднем забивает 1.8 мяча за игру, «НН» ограничивается 0.5 мяча за игру. ИТМ1 (1.5) идет за 1.39, ИТБ2 (1.5) — за 2.42.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.10.

Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Ахмат»

Обе команды удивили футбольных болельщиков страны в минувшем туре — нижегородцы на выезде одолели ЦСКА, «Ахмат» и вовсе расправился с «Зенитом». Однако грозненцы в принципе идут по сезону стабильнее своих соперников по 17-му туру. Настолько, что на перерыв могут уйти выше «Динамо» и «Краснодара». Да и с выездными матчами в РПЛ у них полный порядок — всего три поражения при пяти победах. «Нижний Новгород» же не назвать домашней командой (четыре поражения подряд на родной арене), да и в целом исходы у них нестабильные.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.67.