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11 ноября, 15:15

«Нижний Новгород» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ 11 ноября 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Ахмат» 11 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Михаил Галактионов.
Фото Официальный сайт «Нижнего Новгорода».

11 ноября 17 тур РПЛ откроет матч «Нижнего Новгорода» и «Ахмата». Игра начнется в 19.00 по московскому времени на стадионе «Нижний Новгород», в прямом эфире понаблюдать за ней можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — 18.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
11 нояб, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
3:2
Ахмат

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на победу «Ахмата» можно за 2.40, это примерно 40% вероятности исхода. Ничью и успех «Нижнего Новгорода» оценили одинаковым коэффициентом 3.30 (30%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3300 рублей.

Если считаете, что «Нижний» не уступит дома, оформите ставку за 1.61.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.30, Ф2(0) — за 1.67.

Вариант «обе забьют» прошел в девяти из десяти последних встреч «Ахмата», поставить на обмен голами можно за 1.96.

Также в девяти из десяти последних матчей грозненцев прошел «верх» по голам — тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.20.

«Ахмат» в среднем забивает 1.8 мяча за игру, «НН» ограничивается 0.5 мяча за игру. ИТМ1 (1.5) идет за 1.39, ИТБ2 (1.5) — за 2.42.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.10.

Игроки &laquo;Ахмата&raquo; против &laquo;Зенита&raquo;. «Нижний Новгород» — «Ахмат»: победа над «Зенитом» окрылит грозненцев

Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Ахмат»

Обе команды удивили футбольных болельщиков страны в минувшем туре — нижегородцы на выезде одолели ЦСКА, «Ахмат» и вовсе расправился с «Зенитом». Однако грозненцы в принципе идут по сезону стабильнее своих соперников по 17-му туру. Настолько, что на перерыв могут уйти выше «Динамо» и «Краснодара». Да и с выездными матчами в РПЛ у них полный порядок — всего три поражения при пяти победах. «Нижний Новгород» же не назвать домашней командой (четыре поражения подряд на родной арене), да и в целом исходы у них нестабильные.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.67.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Нижний Новгород
1
0
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ЦСКА — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 11 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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