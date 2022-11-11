«Нижний Новгород» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ 11 ноября 2022 года
11 ноября 17 тур РПЛ откроет матч «Нижнего Новгорода» и «Ахмата». Игра начнется в 19.00 по московскому времени на стадионе «Нижний Новгород», в прямом эфире понаблюдать за ней можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — 18.55 мск.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на победу «Ахмата» можно за 2.40, это примерно 40% вероятности исхода. Ничью и успех «Нижнего Новгорода» оценили одинаковым коэффициентом 3.30 (30%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3300 рублей.
Если считаете, что «Нижний» не уступит дома, оформите ставку за 1.61.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.30, Ф2(0) — за 1.67.
Вариант «обе забьют» прошел в девяти из десяти последних встреч «Ахмата», поставить на обмен голами можно за 1.96.
Также в девяти из десяти последних матчей грозненцев прошел «верх» по голам — тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.20.
«Ахмат» в среднем забивает 1.8 мяча за игру, «НН» ограничивается 0.5 мяча за игру. ИТМ1 (1.5) идет за 1.39, ИТБ2 (1.5) — за 2.42.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.10.
Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Ахмат»
Обе команды удивили футбольных болельщиков страны в минувшем туре — нижегородцы на выезде одолели ЦСКА, «Ахмат» и вовсе расправился с «Зенитом». Однако грозненцы в принципе идут по сезону стабильнее своих соперников по 17-му туру. Настолько, что на перерыв могут уйти выше «Динамо» и «Краснодара». Да и с выездными матчами в РПЛ у них полный порядок — всего три поражения при пяти победах. «Нижний Новгород» же не назвать домашней командой (четыре поражения подряд на родной арене), да и в целом исходы у них нестабильные.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.67.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2