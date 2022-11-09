Бразилец уже отправлял Стайлбендера спать.

В ночь с 12 на 13 ноября в главном бою вечера на UFC 281 состоится действительно жаркий бой — чемпион среднего веса Исраэль Адесанья попробует отбить атаку Алекса Перейры. Поединок пройдет в октагоне на арене «Медисон-сквер-гарден» и начнется ориентировочно в 6.00 утра по московскому времени.

Где смотреть трансляцию боя Адесанья — Перейра?

В прямом эфире понаблюдать за схваткой можно будет на сайте matchtv.ru (трансляция с 6.00 мск) или в онлайн-сервисе UFC Fight Pass (показ всего турнира).

Исраэль Адесанья

Адесанья уже около трех лет держит чемпионский пояс среднего дивизиона и, по общему мнению, за это время деградировал как боец. Дело в стиле — Исраэль приходил в UFC как яркий и зрелищный спортсмен, а титул оформил нокаутом против Роберта Уиттакера (до этого были еще два нокаута). Но когда дело дошло до защиты, все изменилось.

С каждым новым боем Исраэль становился все скучнее и из самого веселого и зрелищного бойца превратился в расчетливого и методичного добытчика очков. За три года Адесанья пять раз защитил пояс и лишь в одном поединке сделал это досрочно. В оставшихся четырех он бессовестно затягивал время, выполнял действия, которые принесут больше баллов у судей и ничего больше.

Это привело к тому, что Адесанью начали ненавидеть фанаты. Ведь у нигерийца есть все для зрелищных выступлений — опыт (за карьеру у него 15 нокаутов и добиваний), специализация (Исраэль — кикбоксер) и отличная антропометрия. С такими вводными Стайлбендер обязан уничтожать соперников, но не делает этого. Впрочем, все эти данные еще при нем, поэтому аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают его фаворитом боя — поставить на победу Адесаньи можно за 1.50, это примерно 66% вероятности исхода.

Алекс Перейра

Чем примечателен Алекс Перейра? В нем поклонники среднего веса видят спасителя дивизиона от скучного чемпиона. Всего по двум причинам. Первая — та же антропометрия. В чемпионских боях Адесанья был выше своих соперников в среднем на 10-12 сантиметров, за счет чего контролировал ход поединков — оппонентам тяжело было навязать ему свой стиль. У Перейры такой проблемы нет — рост у бойцов одинаковый, а визуально Алекс смотрится даже крупнее Стайлбендера.

Вторая причина, по которой многие верят в бразильца, еще более веская. Каменная рука — единственный боец, дважды побеждавший Адесанью. Это случилось давно, еще до UFC, и по правилам кикбоксинга. Первую победу Алексу отдали судьи, во втором случае он отправил нигерийца спать. Теперь сам Перейра говорит, что Адесанья боится драться — и его можно понять, потому что соперник из бразильца максимально некомфортный. Алекс знает сильные и слабые стороны Исраэля, дважды его одолел и не уступает по комплекции. Однако Каменная Рука все же андердог встречи — поставить на его победу можно за 2.70, это 33% вероятности исхода.

Возможна ли ничья?

Аналитики предлагают на такой вариант коэффициент 70.0 (1%), и это неудивительно. Ничейных боев у спортсменов в карьере не было, да и интрига не позволяет думать, что чемпионский бой может закончиться именно таким результатом.