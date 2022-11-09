Адесанья — Перейра: Каменная рука свергнет скучного чемпиона?
В ночь с 12 на 13 ноября в главном бою вечера на UFC 281 состоится действительно жаркий бой — чемпион среднего веса Исраэль Адесанья попробует отбить атаку Алекса Перейры. Поединок пройдет в октагоне на арене «Медисон-сквер-гарден» и начнется ориентировочно в 6.00 утра по московскому времени.
Где смотреть трансляцию боя Адесанья — Перейра?
В прямом эфире понаблюдать за схваткой можно будет на сайте matchtv.ru (трансляция с 6.00 мск) или в онлайн-сервисе UFC Fight Pass (показ всего турнира).
Исраэль Адесанья
Адесанья уже около трех лет держит чемпионский пояс среднего дивизиона и, по общему мнению, за это время деградировал как боец. Дело в стиле — Исраэль приходил в UFC как яркий и зрелищный спортсмен, а титул оформил нокаутом против Роберта Уиттакера (до этого были еще два нокаута). Но когда дело дошло до защиты, все изменилось.
С каждым новым боем Исраэль становился все скучнее и из самого веселого и зрелищного бойца превратился в расчетливого и методичного добытчика очков. За три года Адесанья пять раз защитил пояс и лишь в одном поединке сделал это досрочно. В оставшихся четырех он бессовестно затягивал время, выполнял действия, которые принесут больше баллов у судей и ничего больше.
Это привело к тому, что Адесанью начали ненавидеть фанаты. Ведь у нигерийца есть все для зрелищных выступлений — опыт (за карьеру у него 15 нокаутов и добиваний), специализация (Исраэль — кикбоксер) и отличная антропометрия. С такими вводными Стайлбендер обязан уничтожать соперников, но не делает этого. Впрочем, все эти данные еще при нем, поэтому аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают его фаворитом боя — поставить на победу Адесаньи можно за 1.50, это примерно 66% вероятности исхода.
Алекс Перейра
Чем примечателен Алекс Перейра? В нем поклонники среднего веса видят спасителя дивизиона от скучного чемпиона. Всего по двум причинам. Первая — та же антропометрия. В чемпионских боях Адесанья был выше своих соперников в среднем на 10-12 сантиметров, за счет чего контролировал ход поединков — оппонентам тяжело было навязать ему свой стиль. У Перейры такой проблемы нет — рост у бойцов одинаковый, а визуально Алекс смотрится даже крупнее Стайлбендера.
Вторая причина, по которой многие верят в бразильца, еще более веская. Каменная рука — единственный боец, дважды побеждавший Адесанью. Это случилось давно, еще до UFC, и по правилам кикбоксинга. Первую победу Алексу отдали судьи, во втором случае он отправил нигерийца спать. Теперь сам Перейра говорит, что Адесанья боится драться — и его можно понять, потому что соперник из бразильца максимально некомфортный. Алекс знает сильные и слабые стороны Исраэля, дважды его одолел и не уступает по комплекции. Однако Каменная Рука все же андердог встречи — поставить на его победу можно за 2.70, это 33% вероятности исхода.
Возможна ли ничья?
Аналитики предлагают на такой вариант коэффициент 70.0 (1%), и это неудивительно. Ничейных боев у спортсменов в карьере не было, да и интрига не позволяет думать, что чемпионский бой может закончиться именно таким результатом.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|- : -
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|- : -
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2