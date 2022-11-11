ЦСКА — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 11 ноября 2022 года
11 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ пройдет второе в сезоне московское дерби между ЦСКА и «Спартаком». Команды встретятся на льду «ЦСКА Арены», время начала игры — 19.30 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.60, вероятность — около 61%. Успех красно-белых предложен с котировкой 5.60 (16%), даже ничья идет за 4.20 (23%).
Первая встреча команд в этом сезоне закончилась победой ЦСКА в овертайме. Ставка в 1000 рублей на то, что и в предстоящей игре после трех периодов будет равенство, в случае выигрыша принесет 4200 рублей.
Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) можно взять за 2.10, Ф2(+1.5) — за 1.77;
• Ф1(-2.5) идет за 3.30, Ф2(+2.5) — за 1.34.
ЦСКА отлично атакует в этом сезоне: за 26 матчей команда Сергея Федорова забросила 82 шайбы, а в среднем за игру отличалась 3.15 раз. Лидеры команды Михаил Григоренко, Константин Окулов и Антон Слепышев настреляли уже по 17 результативных очков. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола оценен в 1.58, ИТМ1 (2.5) — в 2.40.
«Спартак» отличается реже: за 29 матчей оформил лишь 54 гола — меньше только у «Амура» (51). ИТБ2 (1.5) можно взять за 1.88, обратный рынок предложен за 1.93.
Общий тотал больше 4.5 гола идет за 1.82, ТМ 4.5 — за 2.03.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Спартак» 11 ноября 2022 года
Красно-белые находятся в ужасной форме: проиграли шесть матчей подряд и прямо перед дерби с ЦСКА уволили тренера Бориса Миронова. «Спартак» не выигрывал в основное время на протяжении 13 матчей, за которые дважды победил в овертайме и еще один раз — в серии буллитов. Армейцы же проиграли два последних матча (один в дополнительное время, другой — в серии буллитов). Правда, до этого выиграли 11 матчей подряд. В основное же время команда Сергея Федорова не проигрывает на протяжении 15 встреч.
Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА за 1.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2