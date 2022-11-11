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11 ноября, 11:15

ЦСКА — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 11 ноября 2022 года

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Спартак» 11 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Богдан Киселевич (ЦСКА).
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram

11 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ пройдет второе в сезоне московское дерби между ЦСКА и «Спартаком». Команды встретятся на льду «ЦСКА Арены», время начала игры — 19.30 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.60, вероятность — около 61%. Успех красно-белых предложен с котировкой 5.60 (16%), даже ничья идет за 4.20 (23%).

Первая встреча команд в этом сезоне закончилась победой ЦСКА в овертайме. Ставка в 1000 рублей на то, что и в предстоящей игре после трех периодов будет равенство, в случае выигрыша принесет 4200 рублей.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 2.10, Ф2(+1.5) — за 1.77;

• Ф1(-2.5) идет за 3.30, Ф2(+2.5) — за 1.34.

ЦСКА отлично атакует в этом сезоне: за 26 матчей команда Сергея Федорова забросила 82 шайбы, а в среднем за игру отличалась 3.15 раз. Лидеры команды Михаил Григоренко, Константин Окулов и Антон Слепышев настреляли уже по 17 результативных очков. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола оценен в 1.58, ИТМ1 (2.5) — в 2.40.

«Спартак» отличается реже: за 29 матчей оформил лишь 54 гола — меньше только у «Амура» (51). ИТБ2 (1.5) можно взять за 1.88, обратный рынок предложен за 1.93.

Общий тотал больше 4.5 гола идет за 1.82, ТМ 4.5 — за 2.03.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Спартак» 11 ноября 2022 года

Красно-белые находятся в ужасной форме: проиграли шесть матчей подряд и прямо перед дерби с ЦСКА уволили тренера Бориса Миронова. «Спартак» не выигрывал в основное время на протяжении 13 матчей, за которые дважды победил в овертайме и еще один раз — в серии буллитов. Армейцы же проиграли два последних матча (один в дополнительное время, другой — в серии буллитов). Правда, до этого выиграли 11 матчей подряд. В основное же время команда Сергея Федорова не проигрывает на протяжении 15 встреч.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА за 1.60.

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ХК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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