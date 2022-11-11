11 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ пройдет второе в сезоне московское дерби между ЦСКА и «Спартаком». Команды встретятся на льду «ЦСКА Арены», время начала игры — 19.30 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.60, вероятность — около 61%. Успех красно-белых предложен с котировкой 5.60 (16%), даже ничья идет за 4.20 (23%).

Первая встреча команд в этом сезоне закончилась победой ЦСКА в овертайме. Ставка в 1000 рублей на то, что и в предстоящей игре после трех периодов будет равенство, в случае выигрыша принесет 4200 рублей.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 2.10, Ф2(+1.5) — за 1.77;

• Ф1(-2.5) идет за 3.30, Ф2(+2.5) — за 1.34.

ЦСКА отлично атакует в этом сезоне: за 26 матчей команда Сергея Федорова забросила 82 шайбы, а в среднем за игру отличалась 3.15 раз. Лидеры команды Михаил Григоренко, Константин Окулов и Антон Слепышев настреляли уже по 17 результативных очков. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола оценен в 1.58, ИТМ1 (2.5) — в 2.40.

«Спартак» отличается реже: за 29 матчей оформил лишь 54 гола — меньше только у «Амура» (51). ИТБ2 (1.5) можно взять за 1.88, обратный рынок предложен за 1.93.

Общий тотал больше 4.5 гола идет за 1.82, ТМ 4.5 — за 2.03.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Спартак» 11 ноября 2022 года

Красно-белые находятся в ужасной форме: проиграли шесть матчей подряд и прямо перед дерби с ЦСКА уволили тренера Бориса Миронова. «Спартак» не выигрывал в основное время на протяжении 13 матчей, за которые дважды победил в овертайме и еще один раз — в серии буллитов. Армейцы же проиграли два последних матча (один в дополнительное время, другой — в серии буллитов). Правда, до этого выиграли 11 матчей подряд. В основное же время команда Сергея Федорова не проигрывает на протяжении 15 встреч.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА за 1.60.