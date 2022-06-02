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Испания — Португалия: прогноз на матч Лиги наций 2 июня 2022 года

Прогноз на матч Лиги наций Испания — Португалия 2 июня 2022 года
Артем Белинин
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Фото Global Look Press

2 июня в первом матче группового этапа Лиги наций Испания на стадионе «Бенито Вильямарин» примет Португалию. Игра начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет «Okko Спорт».

Лига наций A. Группа 2
02 июн, 21:45. Benito Villamarin (Севилья)
Испания
Португалия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи прошлогодних финалистов турнира. На победу Испании можно поставить за 2.12, это примерно 47% вероятности. На успех португальцев коэффициент 3.80 (23%), на ничью — 3.30 (30%).

При ставке в 1000 рублей на победу Португалии в случае ее успеха выплата составит 3800 рублей, чистый выигрыш — 2800 рублей.

В пяти из десяти прошедших матчей с участием Испании или Португалии было забито три и более мяча. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 2.26, на обратный исход — за 1.69.

Вариант «обе забьют» срабатывал в четырех из прошедших десяти игр Португалии и в пяти у Испании. Коэффициент на «обе забьют — нет» — 1.80.

Обе сборные очень результативны в последних десяти играх — забивают в среднем два и больше мяча за матч. ИТБ1 (1.5) можно взять за 2.25, ИТБ2 (1.5) — за 3.40.

На то, что команда Криштиану Роналду не проиграет, можно поставить за 1.77.

Наиболее вероятный точный счет матча — победа Испании 1:0 за 6.20.

Сборная Португалии. Испания и Португалия созвали всех топов на Лигу наций. Улучшит ли Роналду свой бомбардирский рекорд?

Прогноз и ставка на матч Испания — Португалия

Несмотря на то что Лига наций — не самый важный турнир и футболисты относятся к нему соответственно, от этой игры можно ждать огня. Географические соседи и постоянные конкуренты собрали звезд в составе, чтобы дать жару. Да, все они вымотаны после долгого сезона и наверняка не покажут лучшего уровня. Но Криштиану Роналду, например, вряд ли снизит требования к себе из-за усталости. Это уже весомый фактор, чтобы игра получилась зрелищной. Но не факт, что в пользу Португалии.

Рекомендуемая ставка: победа Испании за 2.12.

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Сборная Испании по футболу
Сборная Португалии по футболу
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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 1 : 2
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Динамо – Сочи
 1 : 5
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 1 : 1
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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 2 : 1
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ЦСКА – Ростов
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