2 июня в первом матче группового этапа Лиги наций Испания на стадионе «Бенито Вильямарин» примет Португалию. Игра начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи прошлогодних финалистов турнира. На победу Испании можно поставить за 2.12, это примерно 47% вероятности. На успех португальцев коэффициент 3.80 (23%), на ничью — 3.30 (30%).

При ставке в 1000 рублей на победу Португалии в случае ее успеха выплата составит 3800 рублей, чистый выигрыш — 2800 рублей.

В пяти из десяти прошедших матчей с участием Испании или Португалии было забито три и более мяча. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 2.26, на обратный исход — за 1.69.

Вариант «обе забьют» срабатывал в четырех из прошедших десяти игр Португалии и в пяти у Испании. Коэффициент на «обе забьют — нет» — 1.80.

Обе сборные очень результативны в последних десяти играх — забивают в среднем два и больше мяча за матч. ИТБ1 (1.5) можно взять за 2.25, ИТБ2 (1.5) — за 3.40.

На то, что команда Криштиану Роналду не проиграет, можно поставить за 1.77.

Наиболее вероятный точный счет матча — победа Испании 1:0 за 6.20.

Прогноз и ставка на матч Испания — Португалия

Несмотря на то что Лига наций — не самый важный турнир и футболисты относятся к нему соответственно, от этой игры можно ждать огня. Географические соседи и постоянные конкуренты собрали звезд в составе, чтобы дать жару. Да, все они вымотаны после долгого сезона и наверняка не покажут лучшего уровня. Но Криштиану Роналду, например, вряд ли снизит требования к себе из-за усталости. Это уже весомый фактор, чтобы игра получилась зрелищной. Но не факт, что в пользу Португалии.

Рекомендуемая ставка: победа Испании за 2.12.