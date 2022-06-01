Испания и Португалия созвали всех топов на Лигу наций. Улучшит ли Роналду свой бомбардирский рекорд?

Прогнозы и ставки на матч Лиги наций Испания — Португалия 2 июня 2022 года

У португальца уже 115 мячей за сборную.

В группе 2 Лиги наций собрались очень серьезные сборные, но только одна из них пройдет в плей-офф турнира. Поэтому для Испании и Португалии предстоящий матч будет максимально принципиальным. Насладиться им вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть матч Испания — Португалия

Победители двух из трех последних чемпионатов Европы встретятся в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» 2 июня 2022 года. Матч начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире его можно будет посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужит встречу Испании и Португалии английский арбитр Майкл Оливер.

Испания — Португалия: прогноз и ставка на матч Лиги наций 2 июня 2022 года

Обычно матчи Лиги наций привлекают повышенное внимание зрителей. Хотя турнир считают полутоварищеским, всегда интересно посмотреть на противостояние больших сборных, даже если игроки выкладываются не на сто процентов возможностей.

Однако в этот раз ситуация с проведением матчей достигла апогея и вызвала жаркие дискуссии. Все из-за тяжелого графика — топ-чемпионаты только завершились, некоторые игроки в конце мая участвовали в финалах еврокубков, а в начале июня вместо долгожданного отдыха они вынуждены ехать в сборную. Такое положение дел устраивает далеко не всех, особенно больших игроков — они и так проводят за год свыше 50-60 матчей.

Несмотря на не самый лучший настрой футболистов, главные тренеры Испании с Португалией Луис Энрике и Фернанду Сантуш собрали в заявках лучших из лучших. Особенно впечатляет атака гостей, где уместились Роналду, Бернарду, Фернандеш, Феликс и Леао — шикарный боекомплект.

Испания ответила потрясающим набором защитников и молодых талантливых полузащитников. Противостояние этих двух линий у команд ожидается с особым интересом.

Несмотря на преимущество Португалии по звездным именам, букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом Испанию. Коэффициент на победу хозяев — 2.12, это примерно 47% вероятности исхода. На успех Португалии котировка — 3.80 (23%), на ничью — 3.30 (30%).

Особое внимание привлечет, конечно, Криштиану Роналду. Еще не остыли воспоминания, как капитан португальцев оформил хет-трик в ворота Испании на ЧМ-2018 — один из мячей влетел со штрафного. Та игра завершилась 3:3 и стала неким голевым рубежом — позднее команды провели еще два матча, но в обоих не забили ни разу.

Следующий мяч станет для Криша 116-м за национальную команду, и он увеличит отрыв от преследователей. Вероятно, этот факт сделает Роналду самым замотивированным и активным на поле. И это сыграет в пользу гостей.

Прогноз от «СЭ»: «Португалия не проиграет» за 1.77.

Ждете горячий матч и гола от лидера португальцев? Сделайте ставку в БЕТСИТИ и получите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!