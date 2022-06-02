2 июня 2022 года состоится первый топ-матч группового этапа Лиги наций — в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» Испания примет Португалию. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. В России ее транслирует онлайн-платформа «Окко Спорт».

Испания — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Луиса Энрике можно поставить с коэффициентом 2.18, это примерно 46% вероятности исхода. Успех Португалии предложен за 3.60 (24%), ничья — за 3.30 (30%).

Считаете, что Криштиану Роналду не позволит своей команде проиграть? Вариант Х2 идет за 1.73.

Прогноз на этот матч дал известный телекомментатор Виктор Гусев. Он предполагает, что команды не порадуют зрителей обилием голов.

«Стартует очередной розыгрыш Лиги наций. Испанцы примут португальцев. С ними в группе еще команды Чехии и Швейцарии. Это будет сороковая очная встреча команд. Преимущество за испанцами — 17 побед, шесть раз выиграли португальцы, 16 раз матчи завершились вничью. В последний раз в товарищеской встрече команды сыграли в 2021 году и голов не забили. Четыре последние игры между соперниками завершились вничью в основное время.

В предыдущем розыгрыше Лиги наций Испания дошла до финала, где проиграла Франции. В отборе на чемпионат мира испанцы заняли первое место в группе. В товарищеских матчах они тоже смотрятся уверенно и победили в четырех последних матчах подряд, в том числе крепкую сборную Исландии со счетом 5:0. Говорят, что не будет Асенсио и Ансу Фати у хозяев, Феликса и Роналду у португальцев. Но это еще не самая точная информация.

Португалия была победителем первой Лиги наций, но в прошлом розыгрыше не вышла из группы, пропустив вперед будущих чемпионов из Франции. В отборе к чемпионату мира было сложнее, чем у испанцев. Второе место в группе, но прошли через стыки, победив Турцию и Северную Македонию. После этого сборная не играла вообще. Отметим, что Испания не может победить Португалию уже 12 лет. Однако испанцы играют дома в Севилье и забивают 12 матчей кряду. Но я обращу ваше внимание на то, что в пяти из семи последних очных матчей команды забили менее трех мячей. Вот и на этот раз не жду много голов от соперников», — заявил Гусев Stavkatv.ru.

В букмекерской компании БЕТСИТИ ставку на тотал меньше 2.5 гола можно поставить с коэффициентом 1.69.